УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6476 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
639 9
Кулеба Дмитро (3170) Макрон Емманюель (1053) Кримська платформа (314)

Україна запросила Макрона взяти участь у "Кримській платформі", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запросила Макрона взяти участь у

Україна передала запрошення президенту Франції Емманюелю Макрону взяти участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів із главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував свого французького колегу про "Кримську платформу", ініціативу президента (України Володимира. - Ред.) Зеленського, і запрошення на неї президента Макрона. Франція, я переконаний, відіграє важливу роль у захисті міжнародного права і захисті прав людини та в деокупації Криму", - сказав Кулеба.

Він подякував за те, що Франція вітає ініціативу "Кримської платформи", підтверджує готовність узяти участь в її інавгураційному саміті. Кулеба додав, що формат участі буде визначений з урахуванням ситуації з пандемією COVID-19 під час проведення саміту.

Крім того, глава МЗС України зазначив, що вони з главою МЗС Франції обговорили співпрацю з НАТО, ЄС і дуже важливу увагу приділили питанню функціонування "нормандського формату" та Мінського процесу.

Читайте також: Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан

"Я вдячний Франції за послідовну та принципову підтримку територіальної цілісності України та її зусилля в "нормандському форматі". Ми й надалі очікуватимемо лідерського підходу Франції до врегулювання конфлікту на Сході України, спричиненого російською агресією проти нашої держави", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що на порядку денному - вісім важливих проєктів двосторонніх угод, і вони з Ле Дріаном домовилися активізувати роботу над їхньою підготовкою до підписання.

"Україна вже ефективно співпрацює з компаніями Airbus, OCEA. Тривають переговори з компанією Alstom. Ми додатково обговорили, як наші бізнеси можуть разом працювати у сфері IТ-технологій і галузі енергетики", - розповів він.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
показати весь коментар
26.02.2021 14:40 Відповісти
Главное Меркель не приглашать, бо она опять Медведчука заставит привлечь Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5321
показати весь коментар
26.02.2021 14:42 Відповісти
Україна запросила Макрона взяти участь у "Кримській платформі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
26.02.2021 16:00 Відповісти
...и приглашении на нее президента Макрона. Франция, я убежден, сыграет важную роль в защите международного права и защите прав человека, и в деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.

Иллюстрация к слову "исполнять". Это ж сколько мудаков по свету комфортно кормится от озабоченности, обеспокоенности и веры в торжество... Хоть и они, и вообще все, знают, что на выходе любых заседаний будет полный ноль. пока кацапский Вова не сдохнет. Но деньги, ****, получают исправно. За нулевой КПД. Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8604
показати весь коментар
26.02.2021 14:42 Відповісти
Германия - фашики бывшие и чувствуют вину, французы сдались без боя - жополизы.Нужно вышвырнуть из переговорного процесса этих долбо#бов - Германию и Францию, а вместо них завести США, Великобританию и вжарить ******** по гланды!
показати весь коментар
26.02.2021 15:02 Відповісти
Украина пригласила жабоедов.подельников рашиста,которые совместно с рашистскими подельниками из фрицляндии в Минске отрезали украинскую территорию под создание ордло(согласно рашистского плана)для ведения войны с Украиной . Никогда нельзя решить проблему.если будут использовать все тех же прорашистских членов,которые ее создали для Украины и ее народа в прошлом...
показати весь коментар
26.02.2021 15:20 Відповісти
лучше б бомжа пригласили...
показати весь коментар
26.02.2021 15:29 Відповісти
Ну и напрасно. Они с Германией уже свое "отформатили" в Нормандских побрехушках, на кой этих засранцев звать теперь в новые "платформы"?!
показати весь коментар
26.02.2021 16:17 Відповісти
Никаких франций. Турция,Азербайджан...вот кого нужно звать в платформу
показати весь коментар
07.05.2021 06:00 Відповісти
 
 