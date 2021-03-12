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Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам сегодняшнего заседания СНБО. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начался брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Прямую трансляцию данного брифинга проводил Офис президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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Суета вокруг грядущего сюжета «Беллингкэт» становится уже совсем неприличной. Кстати, название этой конторы отсылает к английской басне о том, как мыши, чтобы знать, когда приближается кот - решили повесить ему на шею колокольчик. Но вот беда, никто из мышей так и не решился надеть коту на шею этот колокольчик.
Такое сравнение привел Сергей Никонов в сегодняшней статье для издания «ОРД».
Итак, мы ждем расследования «Беллингкэт». Ждем весьма по-идиотски.
Первым засветился Гордон. С крайне загадочным и осведомленным видом он заявил, что 15 марта произойдет нечто, от чего Украина просто содрогнется. Причем, когда лысого придурка спросили, что ж это такое будет, он загадочно сказал, что не может об этом сказать, но «кому нужно - знают».
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Понятно, что речь шла именно об этом расследовании, но Гордон как всегда сделал из этого какую-то супер-тайну.
Однако, вчера основатель «Беллинкэт» Эллиот Хиггинс попросил никого не спекулировать на тему «вагнеровского» расследования и сказал, что премьера в ютуб откладывается до конца марта, так как журналисты доснимают материал сюжетами из ОП.
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Лысый тут же опять выступил в СМИ, представив, что данные о переносе премьеры - также супер-тайна, которой владеют только посвященные, в том числе и он.
Что за страна, куда ни плюнь - одни клоуны.
Фейсбук тем временем переполнен предположениями, что же будет с Родиной, когда выйдет этот сюжет. Где расскажут о предательстве Ермака, а может и самого Зеленского. О том, как именно американцы накажут Зеленского за срыв операции. О том, что это приведет к импичменту и так далее.
И вот вся эта шумиха накануне громкого «бабах» заставляет засомневаться, что будет именно «бабах». «Бабах» - он потому и «бабах», что неожиданный. А тут как-то слишком длинная «прелюдия».
А «Козырь» тем временем ходит с козыря. Ермак проводит встречу с послами «большой двадцатки». На которой, в том числе присутствует Посолол Великобритании Мелинда Симмонс. Что несколько странно, учитывая британские корни «Беллингкэта».
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Да и для Зеленского было бы чересчур поручать «зашкваренному» Ермаку такую миссию. Если сюжет «Беллингкэт» действительно разгромный, то Ермак - политический труп, и никуда бы уже его не выпускали. Тем более не поручали проводить такую встречу.
Кстати, нифига не пойму, Ермак у нас теперь министр иностранных дел по совместительству? Почему глава сервисной организации проводит встречу с послами? Почему Ермак, а не, к примеру, Маша? Тоже человек информированный.
Но вернемся к «Беллингкэту». Совокупность фактов заставляет нас предположить, что сюжет «котов» будет весьма неожиданным. И вряд ли ударит по Ермаку. Скорее, по противоположной стороне. Уж больно весь медийный «разогрев» этой темы похож на ловушку. И кто в ней окажется - большой вопрос.
А помимо сюжета «Беллингкэта» нас ожидает очередная серия сериала «заседание РНБО». Народ нужно отвлекать и держать в тонусе. Раньше для этого использовали публичные казни по воскресеньям. Сейчас - заседания РНБО.
Как и в каждом нормальном сериале, мы не знаем, что будет в следующей серии. Кроме анонсированного Даниловым наказания очередных предателей, которым от этого ни жарко, ни холодно.
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Судя по тому, что ДФС собирается проводить обыски на «Глуско» - может быть продолжение темы Медведчука. В принципе, этого и достаточно. Режиссер должен экономиться события для сериала, серий то много впереди.
Технология в принципе неплохая для отвлечения пипла от его реальных проблем вроде проваленной вакцинации, третьей волны ковида и жутковатых платежек. Однако, беда в том, что это все-таки не сериал. И уже сейчас понятно, что санкции в отношении Медведчука были какими-то странными. Самолеты в Швейцарию вывез. Бизнес тоже особо не пострадал. Телеканалы, да, закрыли. Но не факт, что не откроют завтра новые. В общем, по здравом рассмотрении - все это больше похоже на имитацию. Наблюдаем.
***
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел накануне вечером встречу с послами стран «Большой двадцатки» (G20).
Об этом сообщила пресс-служба ОП.
«Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно», - заявили в ОП.
Как отмечается, Ермак рассказал дипломатам о ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет бойцов.
…
Кстати, Сергей Никонов - это, скорее всего, псевдоним Станислава Речинского (бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел и главреда «ОРД»)…
Дімочка не фігура, якому беллінгкат щось ексклюзивно відкриє. Та й нічого не буде по "вагнергейту". Всі і так знають винного
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Заседания СНБО проводятся в комнате с окнами прямой доступности. Системы "Волна" там нет. Это парадно-представительское помещение. Почему? Зеленский не хочет спускаться в подвал в спецкомнату. Как все истерики он плохо себя чувствует в закрытых помещениях.
15-00 заседание СНБО. Экспромт. Повестки дня нет. Материалов нет. Зеленского тоже нет. Это цирк, а не государственная работа, клоунада клоуна скучающего за шоу.