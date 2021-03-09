Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередное заседание на пятницу, 12 марта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил журналистам на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".
"В пятницу, 12 марта, пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта. - Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - отметил секретарь СНБО.
Он отметил, что "совещания СНБО проходят в плановом режиме". "Пятница – это день Совета национальной безопасности и обороны. Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - пояснил секретарь СНБО.
Данилов также добавил, что "до начала совещания СНБО в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в том числе Игоре Коломойском и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании".
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Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
Или от смеха.
Вони назвали його спонсором тероризму, але вже кілька тижнів навіть не викликають його на допити.
tZE inform
@tZEinform
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Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
- скока звёзд на небе?
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- різне