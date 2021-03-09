РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5864 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 132 32

Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов

Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередное заседание на пятницу, 12 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил журналистам на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".

"В пятницу, 12 марта, пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта. - Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что "совещания СНБО проходят в плановом режиме". "Пятница – это день Совета национальной безопасности и обороны. Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что "до начала совещания СНБО в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в том числе Игоре Коломойском и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании".

Также читайте: Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Будут решать от кого беременна Мендель.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:46
+4
Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов - Цензор.НЕТ 245
показать весь комментарий
09.03.2021 12:56
+3
Зачем? Если обвиненному в финансировании терроризма не предъявляют подозрение, то СНБО здесь не поможет. Медведчука СНБО прямо в этом обвинило. И...?
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
показать весь комментарий
09.03.2021 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут решать от кого беременна Мендель.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:46 Ответить
шо будущий отец хочет убежать в Израиль? ( не с нашим счастьем)))))
показать весь комментарий
09.03.2021 12:48 Ответить
І для кого настане чергова "чорна пьятниця"?
показать весь комментарий
09.03.2021 13:01 Ответить
Зачем? Если обвиненному в финансировании терроризма не предъявляют подозрение, то СНБО здесь не поможет. Медведчука СНБО прямо в этом обвинило. И...?
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
показать весь комментарий
09.03.2021 12:47 Ответить
ну там иногда и не цирковые вопросы обсуждаются, спецоперации всякие интересные пыне. так просто зебобик этот орган не бросит.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:25 Ответить
Чекаємо санкцій до "кривого канала"))
показать весь комментарий
09.03.2021 12:47 Ответить
"Наш" закрыть. Мураева на бутылку посадить.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:48 Ответить
Мураева на муравейник посадить
показать весь комментарий
09.03.2021 12:49 Ответить
что не заседание то праздник- ждемс -ждемс-
показать весь комментарий
09.03.2021 12:48 Ответить
прошлое заседание ни о чем было..
показать весь комментарий
09.03.2021 12:53 Ответить
планируется допремьерный просмотр громкого сериала?)
Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5748
показать весь комментарий
09.03.2021 12:54 Ответить
Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов - Цензор.НЕТ 245
показать весь комментарий
09.03.2021 12:56 Ответить
СНБО стало форпостом борьбы с кацапами в Украине. Данилов-просто красавчик. От звука его голоса начинают дрожать задницы у всех врагов Украины. Ещё бы антикоррупционные органы с прокуратурой так работали, а то задолбали своей бездеятельностью, аморфностью и показными выступлениями с нулевым результатом по посадкам топ коррупционеров.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:59 Ответить
Ага. Беня уже содрогается от страха.
Или от смеха.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:03 Ответить
Данілов звісно на фоні решти Зєкоманди виглядає адекватним. Але на жаль все це імітація заради рейтингів боротьби.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:04 Ответить
Ничего себе 'имитация'. Закрыли три рупора кремля, наложили санкции на мертведчука и его оточення. А вы все это продолжаете нивелировать. Почему раньше этого не было? Пусть бы два года назад у порошенко была бы такая 'имитация', сейчас был бы на своём вожделенном кресле.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:08 Ответить
Смысл нивелировать пустое место? Толку от санкций за финансирование терроризма, если за это сажать надо, а не санкциями пиариться? Рупоры кремля он бы с удовольствием оставил, если б его не пнули. А вот скоро будем разбирать слив спецопераций членами снбо, там самое интересное и всплывёт.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:23 Ответить
Толк от этих санкций видят все, кроме вас. А вы все в сослагательном наклонении вещаете, всепропало зрадо студио лучше знает, что , на самом деле , 'они рупоры кремля бы с удовольствием оставили' .
показать весь комментарий
09.03.2021 13:28 Ответить
Татьяна а вы шо это в актив заслуг зельца записали? это разве было его решение? ну вы и наивная....
показать весь комментарий
09.03.2021 16:02 Ответить
если я вам скажу что более 70% украинцев его каналы итак не смотрели. и второе - а что борьба с коррупцией это только закрытие каналов медведчука? закрыл и сижу себе спокойно ? а бабки в держказну кто возвращать будет? а кого вова уже прсадил? скоро два года на троне! а ка обещал, что пел.....
показать весь комментарий
09.03.2021 16:06 Ответить
Такой себе "форпост", пиарятся беспонтовыми санкциями вместо посадок террористов, а Демченко вообще операции разведки и ГУР МО сливает
показать весь комментарий
09.03.2021 13:19 Ответить
Вы путаете судебные решения с санкциями снбо. Государство использует все работающие механизмы для борьбы с рупорами кремля в Украине, и правильно делает.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:41 Ответить
Як працюють механізми Венедиктової та Баканова проти спонсора тероризму медведчука?
Вони назвали його спонсором тероризму, але вже кілька тижнів навіть не викликають його на допити.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:57 Ответить
Заодно і цю розгляньтеhttps://www.facebook.com/groups/zhashkiv/permalink/10159663288972174/
показать весь комментарий
09.03.2021 13:13 Ответить
Угадайте с одного раза, кто будет адвокатом Зеленского на его суде?))
показать весь комментарий
09.03.2021 13:27 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1369216542261575680 2 ч
Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
показать весь комментарий
09.03.2021 13:40 Ответить
Злые языки говорят, что слив этой информации в парашу произошёл из 2-х источников с разницей в 1 час. Так что кто из них- даже не вопрос, вопрос- когда оба они будут сидеть, а лучше- лежать.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:07 Ответить
При ЗЕ никто и никогда
показать весь комментарий
09.03.2021 14:47 Ответить
ну тогда ему лично сесть придется.....
показать весь комментарий
09.03.2021 15:54 Ответить
У многих от этой новости очко сократилось.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:00 Ответить
Очередное шоу для лохтората.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:32 Ответить
порядок денный на совещание:
- скока звёзд на небе?
- от кого беременна мендель?
- шо делать с люсиком?
- как будем праздновать песах?
- когда привезут вакцину файзер для оп?
- різне
показать весь комментарий
09.03.2021 15:58 Ответить
 
 