Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередное заседание на пятницу, 12 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил журналистам на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".

"В пятницу, 12 марта, пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта. - Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что "совещания СНБО проходят в плановом режиме". "Пятница – это день Совета национальной безопасности и обороны. Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что "до начала совещания СНБО в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в том числе Игоре Коломойском и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании".

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