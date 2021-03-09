Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував проведення чергове засідання на п'ятницю, 12 березня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив журналістам на пресконференції в рамках форуму "Україна 30".
"У п'ятницю, 12 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня (1 березня. - Ред.) ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - зазначив секретар РНБО.
Він зазначив, що "наради РНБО проходять у плановому режимі". "П'ятниця - це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - пояснив секретар РНБО.
Данілов також додав, що "до початку наради РНБО в п'ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, в тому числі Ігоря Коломойського і Оксану Марченко, і інших питаннях, які будуть розглядатися на нараді".
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Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
Или от смеха.
Вони назвали його спонсором тероризму, але вже кілька тижнів навіть не викликають його на допити.
tZE inform
@tZEinform
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Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
- скока звёзд на небе?
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- різне