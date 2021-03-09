Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував проведення чергове засідання на п'ятницю, 12 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив журналістам на пресконференції в рамках форуму "Україна 30".

"У п'ятницю, 12 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня (1 березня. - Ред.) ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що "наради РНБО проходять у плановому режимі". "П'ятниця - це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - пояснив секретар РНБО.

Данілов також додав, що "до початку наради РНБО в п'ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, в тому числі Ігоря Коломойського і Оксану Марченко, і інших питаннях, які будуть розглядатися на нараді".

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