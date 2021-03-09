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Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов

Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував проведення чергове засідання на п'ятницю, 12 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив журналістам на пресконференції в рамках форуму "Україна 30".

"У п'ятницю, 12 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня (1 березня. - Ред.) ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що "наради РНБО проходять у плановому режимі". "П'ятниця - це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - пояснив секретар РНБО.

Данілов також додав, що "до початку наради РНБО в п'ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, в тому числі Ігоря Коломойського і Оксану Марченко, і інших питаннях, які будуть розглядатися на нараді". 

Також читайте: "Перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки", - Милованов розповів, кого може торкнутися перегляд приватизації 90-х

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+11
Будут решать от кого беременна Мендель.
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09.03.2021 12:46
+4
Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов - Цензор.НЕТ 245
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09.03.2021 12:56
+3
Зачем? Если обвиненному в финансировании терроризма не предъявляют подозрение, то СНБО здесь не поможет. Медведчука СНБО прямо в этом обвинило. И...?
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
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09.03.2021 12:47
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Правила форума Рада форумчан
Будут решать от кого беременна Мендель.
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09.03.2021 12:46 Відповісти
шо будущий отец хочет убежать в Израиль? ( не с нашим счастьем)))))
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09.03.2021 12:48 Відповісти
І для кого настане чергова "чорна пьятниця"?
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09.03.2021 13:01 Відповісти
Зачем? Если обвиненному в финансировании терроризма не предъявляют подозрение, то СНБО здесь не поможет. Медведчука СНБО прямо в этом обвинило. И...?
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
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09.03.2021 12:47 Відповісти
ну там иногда и не цирковые вопросы обсуждаются, спецоперации всякие интересные пыне. так просто зебобик этот орган не бросит.
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Чекаємо санкцій до "кривого канала"))
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09.03.2021 12:47 Відповісти
"Наш" закрыть. Мураева на бутылку посадить.
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09.03.2021 12:48 Відповісти
Мураева на муравейник посадить
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09.03.2021 12:49 Відповісти
что не заседание то праздник- ждемс -ждемс-
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09.03.2021 12:48 Відповісти
прошлое заседание ни о чем было..
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09.03.2021 12:53 Відповісти
планируется допремьерный просмотр громкого сериала?)
Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5748
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09.03.2021 12:54 Відповісти
Чергове засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, - Данілов - Цензор.НЕТ 245
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09.03.2021 12:56 Відповісти
СНБО стало форпостом борьбы с кацапами в Украине. Данилов-просто красавчик. От звука его голоса начинают дрожать задницы у всех врагов Украины. Ещё бы антикоррупционные органы с прокуратурой так работали, а то задолбали своей бездеятельностью, аморфностью и показными выступлениями с нулевым результатом по посадкам топ коррупционеров.
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09.03.2021 12:59 Відповісти
Ага. Беня уже содрогается от страха.
Или от смеха.
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09.03.2021 13:03 Відповісти
Данілов звісно на фоні решти Зєкоманди виглядає адекватним. Але на жаль все це імітація заради рейтингів боротьби.
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09.03.2021 13:04 Відповісти
Ничего себе 'имитация'. Закрыли три рупора кремля, наложили санкции на мертведчука и его оточення. А вы все это продолжаете нивелировать. Почему раньше этого не было? Пусть бы два года назад у порошенко была бы такая 'имитация', сейчас был бы на своём вожделенном кресле.
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09.03.2021 13:08 Відповісти
Смысл нивелировать пустое место? Толку от санкций за финансирование терроризма, если за это сажать надо, а не санкциями пиариться? Рупоры кремля он бы с удовольствием оставил, если б его не пнули. А вот скоро будем разбирать слив спецопераций членами снбо, там самое интересное и всплывёт.
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09.03.2021 13:23 Відповісти
Толк от этих санкций видят все, кроме вас. А вы все в сослагательном наклонении вещаете, всепропало зрадо студио лучше знает, что , на самом деле , 'они рупоры кремля бы с удовольствием оставили' .
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09.03.2021 13:28 Відповісти
Татьяна а вы шо это в актив заслуг зельца записали? это разве было его решение? ну вы и наивная....
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09.03.2021 16:02 Відповісти
если я вам скажу что более 70% украинцев его каналы итак не смотрели. и второе - а что борьба с коррупцией это только закрытие каналов медведчука? закрыл и сижу себе спокойно ? а бабки в держказну кто возвращать будет? а кого вова уже прсадил? скоро два года на троне! а ка обещал, что пел.....
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09.03.2021 16:06 Відповісти
Такой себе "форпост", пиарятся беспонтовыми санкциями вместо посадок террористов, а Демченко вообще операции разведки и ГУР МО сливает
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09.03.2021 13:19 Відповісти
Вы путаете судебные решения с санкциями снбо. Государство использует все работающие механизмы для борьбы с рупорами кремля в Украине, и правильно делает.
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09.03.2021 13:41 Відповісти
Як працюють механізми Венедиктової та Баканова проти спонсора тероризму медведчука?
Вони назвали його спонсором тероризму, але вже кілька тижнів навіть не викликають його на допити.
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09.03.2021 13:57 Відповісти
Заодно і цю розгляньтеhttps://www.facebook.com/groups/zhashkiv/permalink/10159663288972174/
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09.03.2021 13:13 Відповісти
Угадайте с одного раза, кто будет адвокатом Зеленского на его суде?))
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09.03.2021 13:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1369216542261575680 2 ч
Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
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09.03.2021 13:40 Відповісти
Злые языки говорят, что слив этой информации в парашу произошёл из 2-х источников с разницей в 1 час. Так что кто из них- даже не вопрос, вопрос- когда оба они будут сидеть, а лучше- лежать.
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09.03.2021 14:07 Відповісти
При ЗЕ никто и никогда
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09.03.2021 14:47 Відповісти
ну тогда ему лично сесть придется.....
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09.03.2021 15:54 Відповісти
У многих от этой новости очко сократилось.
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09.03.2021 14:00 Відповісти
Очередное шоу для лохтората.
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09.03.2021 14:32 Відповісти
порядок денный на совещание:
- скока звёзд на небе?
- от кого беременна мендель?
- шо делать с люсиком?
- как будем праздновать песах?
- когда привезут вакцину файзер для оп?
- різне
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09.03.2021 15:58 Відповісти
 
 