Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. По его мнению, знание английского является залогом украинской независимости.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Данилов заявил в ходе форума "Украина 30".
"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва на сегодня именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.
"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - добавил Данилов.
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Слухай -фарбований зелебобік не кажи нікому що йому робити ,і ніхто не скаже куди тобі прямувати.
НА 200 % ЗА ТАКУ ДРУГУ МОВУ
Английский - де-факто язык мировой НАУКИ !
90% научных журналов - англоязычные!
Даже старый добрый цайшрифт фюр металюнде перешёл на английский!
-Конечно знаю!
-Скажите что нибудь
-Хенде хоух!
-Так это ж на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!