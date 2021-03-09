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Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине, - Данилов

Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. По его мнению, знание английского является залогом украинской независимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Данилов заявил в ходе форума "Украина 30".

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва на сегодня именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - добавил Данилов.

Также читайте: Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны

Автор: 

Данилов Алексей (1066) язык (3777) английский язык (94)


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Топ комментарии
+15
Залогом независимости является знание УКРАИНСКОГО языка, а уж потом английского и прочих.
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09.03.2021 11:53
+13
+
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09.03.2021 11:48
+13
Неплохая идея . Главное массовость и доступность обучения .
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09.03.2021 11:52
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правильно, нужно знать язык той страны, где комфортно и можно заработать
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09.03.2021 12:17 Ответить
Данилов иногда радует
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09.03.2021 12:21 Ответить
А чому це чєлавєчєк з чіста укґаінской фамілієй "данілофф" вирішує що робити українцям?
Слухай -фарбований зелебобік не кажи нікому що йому робити ,і ніхто не скаже куди тобі прямувати.
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09.03.2021 12:21 Ответить
Національність визначається по матері.
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09.03.2021 16:03 Ответить
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3252101

НА 200 % ЗА ТАКУ ДРУГУ МОВУ
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09.03.2021 12:21 Ответить
Зараз введуть дві державних, а потім з єхидною посмішкою поміняють англійську на угро-фінський волапюк.
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09.03.2021 12:23 Ответить
англійську можна спонсорувати і без надання статусу другої державної.
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09.03.2021 13:12 Ответить
Гут! То добра побажанка! Інглиш треба знати в ********* світі
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09.03.2021 12:29 Ответить
Ich bin einverstanden mit
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09.03.2021 12:32 Ответить
ich bin damit einverstanden.
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09.03.2021 13:13 Ответить
Вчіть англійську мову міжнародну щоб з орками з РФ не на їх наречії розмовляти.
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09.03.2021 12:35 Ответить
Шо вы мелете, дыкуны?
Английский - де-факто язык мировой НАУКИ !
90% научных журналов - англоязычные!
Даже старый добрый цайшрифт фюр металюнде перешёл на английский!
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09.03.2021 12:40 Ответить
друга -так , але перша має бути Українська.
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09.03.2021 12:42 Ответить
спонсорувати англійську можна і без надання їй статусу другої державної. але прибрати із конституції ст.10 слово русский треба.
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09.03.2021 13:15 Ответить
Пропаганду легко нести на любом языке. Язык не определяет, будет ли пропаганда или нет. Можно подумать, россияне занимаются пропагандой в Германии, США... на русском языке, или можно подумать, что на закрытых телеканалах было мало украинского языка.
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09.03.2021 12:50 Ответить
Людину, якщо вона не обмежена в отриманні інформації, дуже важко зазомбувати і пошити в дурні. Англомовної інформації в інформпросторі на декілька порядків більше, ніж російськомовної. Не кажучі вже про інформацію українською
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09.03.2021 13:05 Ответить
100 % истина в ваших словах
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09.03.2021 13:10 Ответить
Кваліфікований агент впливу буде зомбувати й українською.
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09.03.2021 16:07 Ответить
На 100 % согласен. В Дании с первого класса учат английский и потому и зарплата в 3 000 долларов
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09.03.2021 13:09 Ответить
Я рускій би виучіл только затєм, штоб лєхчє дапрашивать плєнних
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09.03.2021 13:16 Ответить
чим Вата Шоу і Луганський займаються
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09.03.2021 13:28 Ответить
-Виктор федорович, говорят вы знаете английский?
-Конечно знаю!
-Скажите что нибудь
-Хенде хоух!
-Так это ж на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!
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09.03.2021 13:32 Ответить
Українцям в Україні має бути достатньо української щоб нормально жити і працювати. Іноземні мови не можуть бути обов'язковими.
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09.03.2021 14:38 Ответить
Обязательным уже был русский язык,не надо наступать на те же грабли,кто знает что будет лет через 20,может обязательным захотите сделать турецкий.Обязательным должен быть украинский,остальные языки по желанию.
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09.03.2021 16:06 Ответить
Все верно
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10.03.2021 07:52 Ответить
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