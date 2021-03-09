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Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні, - Данілов

Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що англійська має стати другою мовою в Україні. На його думку, знання англійської є запорукою української незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Данілов заявив під час форуму "Україна 30".

"На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну і фундаментальну мову нашої незалежності. І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковою другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, раніше українські політики загравали з російською мовою і "копали яму", в якій сьогодні опинилася Україна. А Москва на сьогодні саме російською мовою транслює свої наративи на територію колишнього Радянського Союзу.

"Я ще раз звертаю увагу, знання англійської мови є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи... Її не треба вчити, її потрібно знати", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони

Автор: 

Данілов Олексій (1259) мова (739) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+15
Залогом независимости является знание УКРАИНСКОГО языка, а уж потом английского и прочих.
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09.03.2021 11:53
+13
+
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09.03.2021 11:48
+13
Неплохая идея . Главное массовость и доступность обучения .
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09.03.2021 11:52
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правильно, нужно знать язык той страны, где комфортно и можно заработать
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09.03.2021 12:17 Відповісти
Данилов иногда радует
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09.03.2021 12:21 Відповісти
А чому це чєлавєчєк з чіста укґаінской фамілієй "данілофф" вирішує що робити українцям?
Слухай -фарбований зелебобік не кажи нікому що йому робити ,і ніхто не скаже куди тобі прямувати.
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09.03.2021 12:21 Відповісти
Національність визначається по матері.
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09.03.2021 16:03 Відповісти
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3252101

НА 200 % ЗА ТАКУ ДРУГУ МОВУ
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09.03.2021 12:21 Відповісти
Зараз введуть дві державних, а потім з єхидною посмішкою поміняють англійську на угро-фінський волапюк.
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09.03.2021 12:23 Відповісти
англійську можна спонсорувати і без надання статусу другої державної.
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09.03.2021 13:12 Відповісти
Гут! То добра побажанка! Інглиш треба знати в ********* світі
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09.03.2021 12:29 Відповісти
Ich bin einverstanden mit
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09.03.2021 12:32 Відповісти
ich bin damit einverstanden.
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09.03.2021 13:13 Відповісти
Вчіть англійську мову міжнародну щоб з орками з РФ не на їх наречії розмовляти.
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09.03.2021 12:35 Відповісти
Шо вы мелете, дыкуны?
Английский - де-факто язык мировой НАУКИ !
90% научных журналов - англоязычные!
Даже старый добрый цайшрифт фюр металюнде перешёл на английский!
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09.03.2021 12:40 Відповісти
друга -так , але перша має бути Українська.
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09.03.2021 12:42 Відповісти
спонсорувати англійську можна і без надання їй статусу другої державної. але прибрати із конституції ст.10 слово русский треба.
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09.03.2021 13:15 Відповісти
Пропаганду легко нести на любом языке. Язык не определяет, будет ли пропаганда или нет. Можно подумать, россияне занимаются пропагандой в Германии, США... на русском языке, или можно подумать, что на закрытых телеканалах было мало украинского языка.
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09.03.2021 12:50 Відповісти
Людину, якщо вона не обмежена в отриманні інформації, дуже важко зазомбувати і пошити в дурні. Англомовної інформації в інформпросторі на декілька порядків більше, ніж російськомовної. Не кажучі вже про інформацію українською
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09.03.2021 13:05 Відповісти
100 % истина в ваших словах
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09.03.2021 13:10 Відповісти
Кваліфікований агент впливу буде зомбувати й українською.
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09.03.2021 16:07 Відповісти
На 100 % согласен. В Дании с первого класса учат английский и потому и зарплата в 3 000 долларов
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09.03.2021 13:09 Відповісти
Я рускій би виучіл только затєм, штоб лєхчє дапрашивать плєнних
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09.03.2021 13:16 Відповісти
чим Вата Шоу і Луганський займаються
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09.03.2021 13:28 Відповісти
-Виктор федорович, говорят вы знаете английский?
-Конечно знаю!
-Скажите что нибудь
-Хенде хоух!
-Так это ж на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!
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09.03.2021 13:32 Відповісти
Українцям в Україні має бути достатньо української щоб нормально жити і працювати. Іноземні мови не можуть бути обов'язковими.
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09.03.2021 14:38 Відповісти
Обязательным уже был русский язык,не надо наступать на те же грабли,кто знает что будет лет через 20,может обязательным захотите сделать турецкий.Обязательным должен быть украинский,остальные языки по желанию.
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09.03.2021 16:06 Відповісти
Все верно
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10.03.2021 07:52 Відповісти
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