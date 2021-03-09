Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що англійська має стати другою мовою в Україні. На його думку, знання англійської є запорукою української незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Данілов заявив під час форуму "Україна 30".
"На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну і фундаментальну мову нашої незалежності. І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковою другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації", - заявив Данілов.
За словами секретаря РНБО, раніше українські політики загравали з російською мовою і "копали яму", в якій сьогодні опинилася Україна. А Москва на сьогодні саме російською мовою транслює свої наративи на територію колишнього Радянського Союзу.
"Я ще раз звертаю увагу, знання англійської мови є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи... Її не треба вчити, її потрібно знати", - додав Данілов.
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Слухай -фарбований зелебобік не кажи нікому що йому робити ,і ніхто не скаже куди тобі прямувати.
НА 200 % ЗА ТАКУ ДРУГУ МОВУ
Английский - де-факто язык мировой НАУКИ !
90% научных журналов - англоязычные!
Даже старый добрый цайшрифт фюр металюнде перешёл на английский!
-Конечно знаю!
-Скажите что нибудь
-Хенде хоух!
-Так это ж на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!