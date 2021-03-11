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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - сказав Данілов.

Він зазначив, що робота над документом тривала більше року. До неї залучили представників багатьох інститутів, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте також: До початку роботи "Кримської платформи" необхідно ухвалити закони про населення деокупованих територій і корінні народи Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко
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Топ коментарі
+5
в трускавці зєбидло не навчили, що тільки сильна і боєздатна армія є гарантом безпеки країни. а всі стратегії-то до сріки пана азірова.
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11.03.2021 21:13
+4
І не мрій.
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11.03.2021 21:09
+4
Картежник против шахматистов.

Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
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11.03.2021 21:14
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теперь заверните ее в трубку и скурите.
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11.03.2021 21:06 Відповісти
І не мрій.
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11.03.2021 21:09 Відповісти
Відправляйте москалям!
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11.03.2021 21:09 Відповісти
Та дерьмак вже відправив. Чекають коректив.
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11.03.2021 21:37 Відповісти
дерьмак звідти її отримав)
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11.03.2021 21:39 Відповісти
Судячиз того , як РНБО реагує на палаючі теми: операція з вагнерівцями та Коломойський - вони вже викурили й знюхали достатньо...
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11.03.2021 21:09 Відповісти
Картежник против шахматистов.

Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
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11.03.2021 21:14 Відповісти
в трускавці зєбидло не навчили, що тільки сильна і боєздатна армія є гарантом безпеки країни. а всі стратегії-то до сріки пана азірова.
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11.03.2021 21:13 Відповісти
В двух словах СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 2139
СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 3129
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11.03.2021 21:23 Відповісти
"Он отметил, что работа над документом продолжалась более года. К ней привлекли представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа." Источник: https://censor.net/ru/n3252797

Опять Чубарова готовят в крестный поход?
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11.03.2021 21:24 Відповісти
СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 7802
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11.03.2021 21:27 Відповісти
Наконец делом занялись.
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11.03.2021 21:27 Відповісти
Вони здали Крим. Поіменний список. Хто бився за Харківські угоди, які дозволили Росії почати окупацію

https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/

Серед НЕПІШАКІВ - Ельбрус Тедеєв - професійний борець, чемпіон світу та головний у групі «бійців» серед депутатів ПР. Головне завдання - битися в Раді, коли потрібно. І досі президент Асоціації спортивної боротьби в України.Він був бойовиком а мозком його та приглядувачем від Кремля 3-х скликань у ВР був Єрмак ...
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11.03.2021 21:31 Відповісти
Кацапня все одно полізла б в Крим. З тими угодами чи без них.
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11.03.2021 21:41 Відповісти
Цікаво, ви, упороті, дійсно нездатні мислити? За попередніми домовленостями, російський флот міг перебувати в Криму до 17 року, тобто на момент окупації він все одно був би там, хоч з харківськими угодами, хоч без них. Але ж ні, в упоротих дебілів в здачі Криму чомусь винні не командири частин, які порушили все що можна: статути, присягу, і замість того, щоб організувати оборону довірених їм частин і дати відсіч окупанту, марширували перед ним з піснями (за це вони тепер вважаются героями, як це не парадоксально і неможливо з точки зору здорового глузду), і не керівництво держави на той час, яке не змогло забезпечити оборону рідної землі, а купка депутатів, які проголосували за угоди, які на момент окупації абсолютно нінащо не впливали.
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11.03.2021 23:58 Відповісти
даже без Харьковских соглашений ЧФ мог базироваться в Крыму до 2017-го, то есть, в 2014-м отсутствие данных соглашений никак бы не помешало им захватить полуостров. ИМХО, это - попытка переброса вины, поскольку народ все чаще задает вопрос "а кто же виноват в том, что в феврале-марте 14-го власть не предприняла никаких военных шагов по защите территории Украины?" и попытка заставить Ахметова и прочих идти договариваться с властью.
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11.03.2021 23:41 Відповісти
Стратегия простая, бомбардировка укреплений и центров управления, артподготовка и сопровождение атаки.
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11.03.2021 21:49 Відповісти
и что дальше? Котел? Полномасштабное вторжение со стороны ОРДЛО, ПМР, и по всей границе с РБ и РФ?
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11.03.2021 23:43 Відповісти
просто перестать стрелять?
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11.03.2021 22:04 Відповісти
То шо-завтра воду дасте?
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11.03.2021 23:14 Відповісти
Я так розумію, Данилов прийняв рішення особисто повести в перший бій за визволення Криму штурмовий загін особливого призначення РНБО.
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12.03.2021 00:02 Відповісти
Есть три кита, есть три кита, есть три кита и больше ни черта
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12.03.2021 00:32 Відповісти
Заседания СНБО проводятся в комнате с окнами прямой доступности. Системы "Волна" там нет. Это парадно-представительское помещение. В 15-00 заседание СНБО. Экспромт. Повестки дня нет. Материалов нет. Зеленского тоже нет. Это цирк, а не государственная работа, клоунада клоуна скучающего за шоу. Почему? Зеленский не хочет спускаться в подвал в спецкомнату. Как все истерики он плохо себя чувствует в закрытых помещениях.(с)
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12.03.2021 00:48 Відповісти
 
 