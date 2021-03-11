РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - сказав Данілов.

Він зазначив, що робота над документом тривала більше року. До неї залучили представників багатьох інститутів, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

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