РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму
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Рада національної безпеки та оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - сказав Данілов.
Він зазначив, що робота над документом тривала більше року. До неї залучили представників багатьох інститутів, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.
Топ коментарі
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Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
Опять Чубарова готовят в крестный поход?
https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
Серед НЕПІШАКІВ - Ельбрус Тедеєв - професійний борець, чемпіон світу та головний у групі «бійців» серед депутатів ПР. Головне завдання - битися в Раді, коли потрібно. І досі президент Асоціації спортивної боротьби в України.Він був бойовиком а мозком його та приглядувачем від Кремля 3-х скликань у ВР був Єрмак ...