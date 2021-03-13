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К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА

Уборка снега на улицах Киева продолжается, к роботе привлечено 378 единиц специализированной техники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В столице продолжается работа дорожных служб коммунальной корпорации "Киевавтодор". В связи с уменьшением трафика на дорогах, проезжие части начали очищать колоннами спецтехники. Сейчас задействовано 378 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары и пешеходные переходы очищают 277 работников в составе 35 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что просят водителей учитывать погодные условия, быть осторожными на дороге и соблюдать безопасную скорость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды ограничено движение крупногабаритного транспорта в четырех областях, - ГСЧС

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
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13.03.2021 09:06
+2
да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
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13.03.2021 00:43
+2
Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
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13.03.2021 01:12
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Видел я как убирают снег пока ехал домой - аварий пздц сколько..(за эту зиму самое большое количество аварий что я видел за день и много серьезных кста, и все из-за непогоды - снега многА ***) К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 5843
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13.03.2021 00:30 Ответить
В Кєві сніг? К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 9885
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13.03.2021 00:35 Ответить
да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
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13.03.2021 00:43 Ответить
К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 9527
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13.03.2021 03:19 Ответить
Тарифам неадекватним в поміч!!!
Як раніше з цим боролися...
🤣
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13.03.2021 00:45 Ответить
Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
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13.03.2021 01:12 Ответить
Такитак!
Років 60 томувзад і не переймалися..
Уроки під керосиновими лампами..
В школу ходили, кому близько..
Лохдауни були за свято-в школу не йти-ковзани та хоккей ,санки з гірки
метрів з 200..
😁
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13.03.2021 01:26 Ответить
Це в Херсоні було...))
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13.03.2021 01:28 Ответить
Уроки під керосиновими лампами в Херсоні 60 років тому? Бідні ви бідні.
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13.03.2021 01:38 Ответить
В этом году Небесная канцелярия побила много рекордов во всем Мире...,для быдла рюсскага особенно...Льоха Насральный к примеру сожрал тонну Новичка и выжил...чтобы сесть в тюрягу К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 6109 К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 6109
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13.03.2021 03:29 Ответить
Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
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13.03.2021 09:06 Ответить
 
 