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КМДА (1459) Київ (13837) прибирання (27) снігопад (396)

До прибирання снігу в Києві залучили 378 одиниць спецтехніки, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

До прибирання снігу в Києві залучили 378 одиниць спецтехніки, - КМДА

До прибирання снігу на вулицях Києва залучили 378 одиниць спеціалізованої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У столиці 12 березня виконували роботу дорожні служби комунальної корпорації "Київавтодор". У зв'язку зі зменшенням трафіку на дорогах, проїжджі частини очищали колонами спецтехніки. Було задіяно 378 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, східці, вузькі тротуари та пішохідні переходи очищали 277 працівників у складі 35 бригад із ручного прибирання, йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що просять водіїв враховувати погодні умови, бути обережними на дорозі і дотримуватися безпечної швидкості.

Читайте також: КМДА про заборону роботи транспорту в разі локдауну в Києві: рішення будемо ухвалювати зважаючи на ситуацію
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Топ коментарі
+3
Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
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13.03.2021 09:06
+2
да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
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13.03.2021 00:43
+2
Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
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13.03.2021 01:12
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Видел я как убирают снег пока ехал домой - аварий пздц сколько..(за эту зиму самое большое количество аварий что я видел за день и много серьезных кста, и все из-за непогоды - снега многА ***) К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 5843
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13.03.2021 00:30 Відповісти
В Кєві сніг? К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 9885
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13.03.2021 00:35 Відповісти
да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
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13.03.2021 00:43 Відповісти
К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 9527
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13.03.2021 03:19 Відповісти
Тарифам неадекватним в поміч!!!
Як раніше з цим боролися...
🤣
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13.03.2021 00:45 Відповісти
Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
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13.03.2021 01:12 Відповісти
Такитак!
Років 60 томувзад і не переймалися..
Уроки під керосиновими лампами..
В школу ходили, кому близько..
Лохдауни були за свято-в школу не йти-ковзани та хоккей ,санки з гірки
метрів з 200..
😁
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13.03.2021 01:26 Відповісти
Це в Херсоні було...))
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13.03.2021 01:28 Відповісти
Уроки під керосиновими лампами в Херсоні 60 років тому? Бідні ви бідні.
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13.03.2021 01:38 Відповісти
В этом году Небесная канцелярия побила много рекордов во всем Мире...,для быдла рюсскага особенно...Льоха Насральный к примеру сожрал тонну Новичка и выжил...чтобы сесть в тюрягу К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 6109 К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 6109
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13.03.2021 03:29 Відповісти
Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
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13.03.2021 09:06 Відповісти
 
 