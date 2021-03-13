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До прибирання снігу в Києві залучили 378 одиниць спецтехніки, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
До прибирання снігу на вулицях Києва залучили 378 одиниць спеціалізованої техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У столиці 12 березня виконували роботу дорожні служби комунальної корпорації "Київавтодор". У зв'язку зі зменшенням трафіку на дорогах, проїжджі частини очищали колонами спецтехніки. Було задіяно 378 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, східці, вузькі тротуари та пішохідні переходи очищали 277 працівників у складі 35 бригад із ручного прибирання, йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що просять водіїв враховувати погодні умови, бути обережними на дорозі і дотримуватися безпечної швидкості.
Топ коментарі
+3 валера цыб
показати весь коментар13.03.2021 09:06
+2 Игорь Монахов
показати весь коментар13.03.2021 00:43
+2 Полтава и Харьков
показати весь коментар13.03.2021 01:12
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Будь ласка, зачекайте...
Як раніше з цим боролися...
🤣
Років 60 томувзад і не переймалися..
Уроки під керосиновими лампами..
В школу ходили, кому близько..
Лохдауни були за свято-в школу не йти-ковзани та хоккей ,санки з гірки
метрів з 200..
😁