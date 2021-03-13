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снайперы (441) потери (3875) Марьинка (710)

От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин

Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщила в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В сообщении отмечается: "12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителеям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Также читайте: 10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+34
Сумно.Шкода до болю!
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13.03.2021 01:01
+32
Я просто не понимаю сколько это будет продолжаться? Никакого перемирия давно нет, чуть ли не каждый день гибнут наши военные. Где решения на государственном уровне? Почему все молчат? Просто страшно и обидно за этим наблюдать....
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13.03.2021 01:11
+30
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 6442
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13.03.2021 01:19
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Сумно.Шкода до болю!
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13.03.2021 01:01 Ответить
я давно писал а меня никто не слушает...вжарить жавелинами! чо их экономить? жизни дешевле? а лучше ваще обрабатывать кажен день артилерией передний край! вся техника ржавеет и приходит в негодность
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13.03.2021 06:05 Ответить
Беня Шихман Из джавелинов бить по снайперам, все равно, что Беней Шихманом)))
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13.03.2021 08:00 Ответить
Насправді Беня Шихман правий. Доки ми жуємо шмарклі, ворог почувається безкарним. Коли ми на кожну провокацію будемо відповідати, скажімо артилерійським накриттям квадрату, незалежно що там є, то ворог вдруге на таке не наважиться.
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13.03.2021 08:10 Ответить
Yevhen B B Как-то у тебя память короткая (ИМХО). Я помню, чем заканчивались эти наступления, да, да, котлами и трупами. ТЫСЯЧАМИ трупов Легко говорить, когда это трупы не твоих родных, и близких. Минские соглашения? Вспомни как их подписали. Да, под дулом пулемета. Дебальцево тогда было. Вся дорога из Дебальцево была убитыми устелена. Не было бы Минска, то и Краматорск, и Славянск с Мариком, сейчас под сепарами были бы, и уж поверь, их бы там с цветами встречали бы.
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13.03.2021 09:28 Ответить
Рашкотварь, идешьнах, в Дебильцево было утилизировано хрюсских чудо-батыров 5 жд вагонов ,местных коллаборантов-власовцев вообще никто не считал, это была пиррова победа . Маршрутнах забей в гуглкартах....
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13.03.2021 09:37 Ответить
Татьяна Михайлюк Все, все, не волнуйся, я с тобой полностью согласен, убедила. С наступающей Масленицей.
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13.03.2021 09:46 Ответить
С наступающим звиздецом - стабилизецом практически всех росисян ,надеюсь этот год вы уже не переживете ,злобные дикие собаки. Песня есть такая белорусской группы *брутто- ляпис* - * Но дикие собаки (рашисты) на Родину напали...*
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13.03.2021 09:52 Ответить
Татьяна Михайлюк Та не переживут 100%. Не уделяй им сколько внимания, слушай "Брутто-ляпис"
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13.03.2021 10:01 Ответить
Отвечать не надо,достаточно неприятного общения...
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13.03.2021 09:53 Ответить
Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 5094
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13.03.2021 14:28 Ответить
Джавелин это же противотанковый комплекс
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13.03.2021 08:30 Ответить
Беня, ви давно писали і таким чином довго вводили несвідущих людей в оману. Джавеліни для вас, як "оружие возмездия" для товариша Адольфа батьковича. Але відкрию вам секрет: це протитанковий комплекс. Ним, звичайно можна вразити і снайпера, але чи допустить це нормально підготовлений снайпер і чи це є раціональним дійством? Тому, краще говоріть про те, що вам ближче і знайоме. Інакше будете постійно в розпачі: "...а меня никто не слушает".
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13.03.2021 15:29 Ответить
Зеленский, верни наших снайперов на передовую! Тебе нет прощения.
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13.03.2021 07:15 Ответить
После таких случаев, надо разносить в хлам из разных калибров пару-тройку опорных пунктов оккупантов-коллаборантов, тогда *********** начнут *задумываться*- сраться
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13.03.2021 09:32 Ответить
Я просто не понимаю сколько это будет продолжаться? Никакого перемирия давно нет, чуть ли не каждый день гибнут наши военные. Где решения на государственном уровне? Почему все молчат? Просто страшно и обидно за этим наблюдать....
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13.03.2021 01:11 Ответить
оно под кроваткой лёжа срёт кирпичами, обнимая ночную вазу, тут "вагнергейт" на носу, ему сейчас не до войны...
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13.03.2021 01:19 Ответить
альтернативы нет. или Вы какую-то видите ?
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13.03.2021 01:25 Ответить
Разрешить воинам убивать кацапов.
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13.03.2021 01:31 Ответить
так они это регулярно и делают
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13.03.2021 01:43 Ответить
Единственное -сообщайте о потерях у врагов,о своих мы и так знаем......
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13.03.2021 07:52 Ответить
когда бумаженцию за прикол кидал - тогда надо было думать....
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13.03.2021 01:49 Ответить
ты баран зеленoго привел? - ты его и возмущайся,,,,
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13.03.2021 01:55 Ответить
зелох пытается куйло не злить, думает это ему поможет наивный...
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13.03.2021 02:23 Ответить
гнида казламордая и еще вину на когото переложить хочет
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13.03.2021 02:24 Ответить
у Бубочки активная фаза симуляции бурной деятельности, ему на мелочи отвлекаться нет времени
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13.03.2021 03:06 Ответить
Якого рішення ти очікуєш? Можна запитати по-іншому: що ти пропонуєш Президенту? як би ти поступив в кріслі Президента? Є якась відповідь чи не має? Проголошувати лозунги, заклики і давати поради ми всі мастаки. Давай конкретну пропозицію... і готуйся!.
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13.03.2021 15:17 Ответить
Солдат - погиб.
Президент - тишина.
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13.03.2021 01:17 Ответить
некогда ему, просто он, вот прямо сейчас активно с олигархами борется и санкции накладывает, сдачи даёт...
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13.03.2021 01:21 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 6442
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13.03.2021 01:19 Ответить
умирать легко - ето жить с вами прикацаплеными тяжело
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13.03.2021 02:03 Ответить
в ответ на одного украинского воина должно быть уничтожено минимум 10 врагов...
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13.03.2021 03:40 Ответить
Саме на цій темі нема тролів. Бо всі там будем, але заробляти на загиблих у бою за свою Батьківщину - великий гріх.
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13.03.2021 07:27 Ответить
Большой грех подыгрывать врагу, выступать против интересов Украины ,чем ты- негодяй хитрожопый все время с 14го и занимаешься! Я все же думаю, что ты глубоко зашифрованный пригожинский троль-подхуйловник
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13.03.2021 09:44 Ответить
Ти, тварюка, не агітуй, мерзота, кацапську в українському медіапросторі
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13.03.2021 10:23 Ответить
От ти, скоріше і є кацапська троляка
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13.03.2021 10:24 Ответить
Ипашить в кашу русише швайне! Привет с Казахстана!
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13.03.2021 04:18 Ответить
От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 7876

..
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13.03.2021 07:38 Ответить
Саме підлюче стріляти з-за вугла
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13.03.2021 08:14 Ответить
отакої! а ти, руснявий, і особу снайпера знаєш?
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13.03.2021 09:10 Ответить
дебіл йди до жаб квакати
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13.03.2021 09:10 Ответить
Пока карликовое чмо у у власти украинцы пачками погибать будут...
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13.03.2021 09:55 Ответить
Ну вот наконец то и украинцы обзавелись собственным ху*ло...
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13.03.2021 09:57 Ответить
Кацап приїхаі убивати і убив. Знищити коцапа - богоугодне діло, очищення Землі
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13.03.2021 10:04 Ответить
Буба хоче в очі фуйлу заглянути , знову. Чи в нормандському форматі. чи тет-а-тет. Тому кацапи продовжать безкарний відстріл українських воїнів.
Царство Небесне Герою
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13.03.2021 10:12 Ответить
После таких убийств, - надо налаживать отстрел внутренних сеперов. Этих всех Медведчуков. Они здесь должны чувствовать себя не как на курорте, а как на фронте. Штирлицов развелось.
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13.03.2021 10:45 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 8075
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13.03.2021 11:39 Ответить
В ответ нужно предполагаемый квадрат нахождения снайпера равнять с землёй системами залпового огня, только так реально можно остановить этот беспредел!
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13.03.2021 11:50 Ответить
В мене таке враження,що кацапські снайпери приїздять в Україну
тренуватися у відстрілі наших захисників.Просто та тупо проходить операція
"охота за черепами"! Може пора цьому класти край? Відплата повинна бути
різкою та невідворотньою !!! Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 2431
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13.03.2021 14:50 Ответить
недавно наи оружейники показивали мощьнейщую в мире снайперскую винтовку. ЗЕЛЯ, почему она не стреляет??? почему их не тысячи в доль серой зоны???
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13.03.2021 11:55 Ответить
Кастрюлеголовые, забудьте за Донбасс. Курите бамбук
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13.03.2021 19:26 Ответить
 
 