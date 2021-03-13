От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин
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Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток".
В сообщении отмечается: "12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.
Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителеям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
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Президент - тишина.
Співчуття його рідним та побратимам.
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Царство Небесне Герою
тренуватися у відстрілі наших захисників.Просто та тупо проходить операція
"охота за черепами"! Може пора цьому класти край? Відплата повинна бути
різкою та невідворотньою !!!