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Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн

Новини Цензор.НЕТ Події

Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн

Неподалік населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Від кулі снайпера загинув військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "12 березня неподалік населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре зробили обстріл позицій українських захисників.

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Топ коментарі
+34
Сумно.Шкода до болю!
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13.03.2021 01:01
+32
Я просто не понимаю сколько это будет продолжаться? Никакого перемирия давно нет, чуть ли не каждый день гибнут наши военные. Где решения на государственном уровне? Почему все молчат? Просто страшно и обидно за этим наблюдать....
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13.03.2021 01:11
+30
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 6442
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13.03.2021 01:19
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Сумно.Шкода до болю!
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13.03.2021 01:01 Відповісти
я давно писал а меня никто не слушает...вжарить жавелинами! чо их экономить? жизни дешевле? а лучше ваще обрабатывать кажен день артилерией передний край! вся техника ржавеет и приходит в негодность
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13.03.2021 06:05 Відповісти
Беня Шихман Из джавелинов бить по снайперам, все равно, что Беней Шихманом)))
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13.03.2021 08:00 Відповісти
Насправді Беня Шихман правий. Доки ми жуємо шмарклі, ворог почувається безкарним. Коли ми на кожну провокацію будемо відповідати, скажімо артилерійським накриттям квадрату, незалежно що там є, то ворог вдруге на таке не наважиться.
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13.03.2021 08:10 Відповісти
Yevhen B B Как-то у тебя память короткая (ИМХО). Я помню, чем заканчивались эти наступления, да, да, котлами и трупами. ТЫСЯЧАМИ трупов Легко говорить, когда это трупы не твоих родных, и близких. Минские соглашения? Вспомни как их подписали. Да, под дулом пулемета. Дебальцево тогда было. Вся дорога из Дебальцево была убитыми устелена. Не было бы Минска, то и Краматорск, и Славянск с Мариком, сейчас под сепарами были бы, и уж поверь, их бы там с цветами встречали бы.
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13.03.2021 09:28 Відповісти
Рашкотварь, идешьнах, в Дебильцево было утилизировано хрюсских чудо-батыров 5 жд вагонов ,местных коллаборантов-власовцев вообще никто не считал, это была пиррова победа . Маршрутнах забей в гуглкартах....
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13.03.2021 09:37 Відповісти
Татьяна Михайлюк Все, все, не волнуйся, я с тобой полностью согласен, убедила. С наступающей Масленицей.
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13.03.2021 09:46 Відповісти
С наступающим звиздецом - стабилизецом практически всех росисян ,надеюсь этот год вы уже не переживете ,злобные дикие собаки. Песня есть такая белорусской группы *брутто- ляпис* - * Но дикие собаки (рашисты) на Родину напали...*
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13.03.2021 09:52 Відповісти
Татьяна Михайлюк Та не переживут 100%. Не уделяй им сколько внимания, слушай "Брутто-ляпис"
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13.03.2021 10:01 Відповісти
Отвечать не надо,достаточно неприятного общения...
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13.03.2021 09:53 Відповісти
Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 5094
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13.03.2021 14:28 Відповісти
Джавелин это же противотанковый комплекс
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13.03.2021 08:30 Відповісти
Беня, ви давно писали і таким чином довго вводили несвідущих людей в оману. Джавеліни для вас, як "оружие возмездия" для товариша Адольфа батьковича. Але відкрию вам секрет: це протитанковий комплекс. Ним, звичайно можна вразити і снайпера, але чи допустить це нормально підготовлений снайпер і чи це є раціональним дійством? Тому, краще говоріть про те, що вам ближче і знайоме. Інакше будете постійно в розпачі: "...а меня никто не слушает".
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13.03.2021 15:29 Відповісти
Зеленский, верни наших снайперов на передовую! Тебе нет прощения.
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13.03.2021 07:15 Відповісти
После таких случаев, надо разносить в хлам из разных калибров пару-тройку опорных пунктов оккупантов-коллаборантов, тогда *********** начнут *задумываться*- сраться
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13.03.2021 09:32 Відповісти
Я просто не понимаю сколько это будет продолжаться? Никакого перемирия давно нет, чуть ли не каждый день гибнут наши военные. Где решения на государственном уровне? Почему все молчат? Просто страшно и обидно за этим наблюдать....
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13.03.2021 01:11 Відповісти
оно под кроваткой лёжа срёт кирпичами, обнимая ночную вазу, тут "вагнергейт" на носу, ему сейчас не до войны...
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13.03.2021 01:19 Відповісти
альтернативы нет. или Вы какую-то видите ?
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13.03.2021 01:25 Відповісти
Разрешить воинам убивать кацапов.
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13.03.2021 01:31 Відповісти
так они это регулярно и делают
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13.03.2021 01:43 Відповісти
Единственное -сообщайте о потерях у врагов,о своих мы и так знаем......
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13.03.2021 07:52 Відповісти
когда бумаженцию за прикол кидал - тогда надо было думать....
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13.03.2021 01:49 Відповісти
ты баран зеленoго привел? - ты его и возмущайся,,,,
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13.03.2021 01:55 Відповісти
зелох пытается куйло не злить, думает это ему поможет наивный...
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13.03.2021 02:23 Відповісти
гнида казламордая и еще вину на когото переложить хочет
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13.03.2021 02:24 Відповісти
у Бубочки активная фаза симуляции бурной деятельности, ему на мелочи отвлекаться нет времени
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13.03.2021 03:06 Відповісти
Якого рішення ти очікуєш? Можна запитати по-іншому: що ти пропонуєш Президенту? як би ти поступив в кріслі Президента? Є якась відповідь чи не має? Проголошувати лозунги, заклики і давати поради ми всі мастаки. Давай конкретну пропозицію... і готуйся!.
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13.03.2021 15:17 Відповісти
Солдат - погиб.
Президент - тишина.
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13.03.2021 01:17 Відповісти
некогда ему, просто он, вот прямо сейчас активно с олигархами борется и санкции накладывает, сдачи даёт...
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13.03.2021 01:21 Відповісти
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 6442
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13.03.2021 01:19 Відповісти
умирать легко - ето жить с вами прикацаплеными тяжело
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13.03.2021 02:03 Відповісти
в ответ на одного украинского воина должно быть уничтожено минимум 10 врагов...
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13.03.2021 03:40 Відповісти
Саме на цій темі нема тролів. Бо всі там будем, але заробляти на загиблих у бою за свою Батьківщину - великий гріх.
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13.03.2021 07:27 Відповісти
Большой грех подыгрывать врагу, выступать против интересов Украины ,чем ты- негодяй хитрожопый все время с 14го и занимаешься! Я все же думаю, что ты глубоко зашифрованный пригожинский троль-подхуйловник
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13.03.2021 09:44 Відповісти
Ти, тварюка, не агітуй, мерзота, кацапську в українському медіапросторі
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13.03.2021 10:23 Відповісти
От ти, скоріше і є кацапська троляка
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13.03.2021 10:24 Відповісти
Ипашить в кашу русише швайне! Привет с Казахстана!
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13.03.2021 04:18 Відповісти
От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 7876

..
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13.03.2021 07:38 Відповісти
Саме підлюче стріляти з-за вугла
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13.03.2021 08:14 Відповісти
отакої! а ти, руснявий, і особу снайпера знаєш?
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13.03.2021 09:10 Відповісти
дебіл йди до жаб квакати
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13.03.2021 09:10 Відповісти
Пока карликовое чмо у у власти украинцы пачками погибать будут...
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Ну вот наконец то и украинцы обзавелись собственным ху*ло...
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13.03.2021 09:57 Відповісти
Кацап приїхаі убивати і убив. Знищити коцапа - богоугодне діло, очищення Землі
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13.03.2021 10:04 Відповісти
Буба хоче в очі фуйлу заглянути , знову. Чи в нормандському форматі. чи тет-а-тет. Тому кацапи продовжать безкарний відстріл українських воїнів.
Царство Небесне Герою
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13.03.2021 10:12 Відповісти
После таких убийств, - надо налаживать отстрел внутренних сеперов. Этих всех Медведчуков. Они здесь должны чувствовать себя не как на курорте, а как на фронте. Штирлицов развелось.
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13.03.2021 10:45 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 8075
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13.03.2021 11:39 Відповісти
В ответ нужно предполагаемый квадрат нахождения снайпера равнять с землёй системами залпового огня, только так реально можно остановить этот беспредел!
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13.03.2021 11:50 Відповісти
В мене таке враження,що кацапські снайпери приїздять в Україну
тренуватися у відстрілі наших захисників.Просто та тупо проходить операція
"охота за черепами"! Може пора цьому класти край? Відплата повинна бути
різкою та невідворотньою !!! Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн - Цензор.НЕТ 2431
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13.03.2021 14:50 Відповісти
недавно наи оружейники показивали мощьнейщую в мире снайперскую винтовку. ЗЕЛЯ, почему она не стреляет??? почему их не тысячи в доль серой зоны???
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13.03.2021 11:55 Відповісти
Кастрюлеголовые, забудьте за Донбасс. Курите бамбук
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13.03.2021 19:26 Відповісти
 
 