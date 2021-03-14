Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые приземлился в Польше
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в заявлении командования ВВС США в Европе.
Бомбардировщик приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз для дозаправки.
Дозаправка впервые в Европе производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.
В ходе полета над Центральной Европой B-1B также взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.
B-1В также выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.
"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе.
Напомним, американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли в Норвегию для длительного размещения и проведения учебных миссий.
Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 1990-х их модернизировали исключительно для обычных миссий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так да, это очень даже похожие движки Только V2500 находится в эксплуатации в мире десятки тысяч штук, а кацапские ведра с гайками существуют хорошо если в виде сотни штук. И это ж... неспроста...
А также для соевых и кацапских ботов. Для первых эта новость помечтать о розовых слонах какающих мармеладом в небе над дворцами порошенка и его бояр, а вторых не корми хлебом а дай погордиться ихним унылым совковым дерьмом не знающим анала гов№а
советскаярусская военная угроза, фильмы про оккупацию Норвегии Россией, все дела, не без этого.
Отличные люди. Живут в маленьком городке, где последний раз кража в магазине была 7 лет назад, про убийства и прочие тяжкие преступления они вообще и не помнят, "это вообще до нас было". Пьют отменно, у меня здоровье слабее В гости приглашали, но, блин, Норвегия для меня слишком дорого. Цены у них ломовые. Поэтому общаемся только по инету. Вот как раз недавно они и интересовались, "а как вы там с Россией живете?" Ну рассказал про войну на Донбассе и про Крым. Что-то они взгрустнули и призадумались. Говорят, что у них тема про русскую военную угрозу вовсю муссируется в СМИ. Я постарался до них донести мысль, что угроза реальна и что-бы в этом направлении не делало их правительство, всё равно сделает недостаточно. После этого они взгрустнули ещё больше
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А чего они про Брейвика забыли? 70 соотечественников спокойный норвежец застрелил. Премьер министра Улафа Пальме, где зарезал наркоман? Это я без гугла, по памяти, в гугле наверно больше можно нарыть, но зачем?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если бы их эта тема интересовала, то наверно они бы тему мониторили.