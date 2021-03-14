Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі
Стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки вперше здійснив посадку на авіабазі в Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в заяві командування ВПС США в Європі.
Бомбардувальник приземлився на 33-й польській авіабазі поблизу містечка Повідз для дозаправки.
Дозаправка вперше в Європі проводилася із включеними двигунами і без виходу екіпажу з тим, щоб літак якнайшвидше повернувся в небо для виконання нового завдання.
Під час польоту над Центральною Європою B-1B також взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, данськими і польськими F-16.
B-1В також виконував дозаправку в повітрі з допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.
"Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце", - сказав генерал Джефф Харрігян, командувач ВПС США в Європі.
Нагадаємо, американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.
Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 1990-х їх модернізували виключно для звичайних місій.
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А так да, это очень даже похожие движки Только V2500 находится в эксплуатации в мире десятки тысяч штук, а кацапские ведра с гайками существуют хорошо если в виде сотни штук. И это ж... неспроста...
А также для соевых и кацапских ботов. Для первых эта новость помечтать о розовых слонах какающих мармеладом в небе над дворцами порошенка и его бояр, а вторых не корми хлебом а дай погордиться ихним унылым совковым дерьмом не знающим анала гов№а
советскаярусская военная угроза, фильмы про оккупацию Норвегии Россией, все дела, не без этого.
Отличные люди. Живут в маленьком городке, где последний раз кража в магазине была 7 лет назад, про убийства и прочие тяжкие преступления они вообще и не помнят, "это вообще до нас было". Пьют отменно, у меня здоровье слабее В гости приглашали, но, блин, Норвегия для меня слишком дорого. Цены у них ломовые. Поэтому общаемся только по инету. Вот как раз недавно они и интересовались, "а как вы там с Россией живете?" Ну рассказал про войну на Донбассе и про Крым. Что-то они взгрустнули и призадумались. Говорят, что у них тема про русскую военную угрозу вовсю муссируется в СМИ. Я постарался до них донести мысль, что угроза реальна и что-бы в этом направлении не делало их правительство, всё равно сделает недостаточно. После этого они взгрустнули ещё больше
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А чего они про Брейвика забыли? 70 соотечественников спокойный норвежец застрелил. Премьер министра Улафа Пальме, где зарезал наркоман? Это я без гугла, по памяти, в гугле наверно больше можно нарыть, но зачем?
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Если бы их эта тема интересовала, то наверно они бы тему мониторили.