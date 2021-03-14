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Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі

Стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки вперше здійснив посадку на авіабазі в Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в заяві командування ВПС США в Європі.

Бомбардувальник приземлився на 33-й польській авіабазі поблизу містечка Повідз для дозаправки.

Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі 01

Дозаправка вперше в Європі проводилася із включеними двигунами і без виходу екіпажу з тим, щоб літак якнайшвидше повернувся в небо для виконання нового завдання.

Під час польоту над Центральною Європою B-1B також взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, данськими і польськими F-16.

B-1В також виконував дозаправку в повітрі з допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.

"Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце", - сказав генерал Джефф Харрігян, командувач ВПС США в Європі.

Дивіться також: У США українські екіпажі катерів типу "Айленд" пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 1990-х їх модернізували виключно для звичайних місій.

Автор: 

Польща (8489) літак (2900) США (22614)


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Топ коментарі
+28
А должен в Украине!
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14.03.2021 15:36
+27
Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые приземлился в Польше - Цензор.НЕТ 4362
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14.03.2021 15:47
+22
"Видео с самолета B-1B Lancer Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки впервые сбросил ядерный заряд на Российскую Федерацию"
Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі - Цензор.НЕТ 9220
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14.03.2021 16:22
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Да тот, тот! Тот еще... 😁
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14.03.2021 17:49 Відповісти
А напомни ка, как много летающих обладателей сих высокотехнологичных вентиляторов?
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14.03.2021 17:49 Відповісти
Там наверняка V2500 стоял. Потому что при примерно одинаковой тяге V2500 весит 3 тонны, ПС-90А - 4.5 тонны. V2500 надо снимать с крыла для обслуживания каждые 8000часов, ПС-90А - каждые 600 часов
А так да, это очень даже похожие движки Только V2500 находится в эксплуатации в мире десятки тысяч штук, а кацапские ведра с гайками существуют хорошо если в виде сотни штук. И это ж... неспроста...
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14.03.2021 17:57 Відповісти
Движок на бояре
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14.03.2021 18:21 Відповісти
Хорошая новость.Для поляков и их безопасности на полном серьезе ((
А также для соевых и кацапских ботов. Для первых эта новость помечтать о розовых слонах какающих мармеладом в небе над дворцами порошенка и его бояр, а вторых не корми хлебом а дай погордиться ихним унылым совковым дерьмом не знающим анала гов№а
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14.03.2021 16:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/14/7286569/ SpaceX успешно доставила на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink
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14.03.2021 16:06 Відповісти
плохая новость для поляков. На них нацелено теперь ядерное оружие.
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14.03.2021 19:50 Відповісти
Можно подумать, что этого оно не было на них нацелено. Кацапы угрожают своими ракетами абсолютно всем. Даже Воронежу.
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14.03.2021 20:28 Відповісти
Кацапы уже давно напоминают соседского полудурка-алкаша с дедовской берданкой.
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14.03.2021 20:58 Відповісти
в чому різниця між кацапським і зе ботами?
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14.03.2021 23:25 Відповісти
я дивлюсь що і розвідку біля Криму стали проводити кожен день, літаки на різний смак кружляють і от саме зараз
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Узин и Полтава, Староконстантинов и т.д., какие вареники, наливки, кулиши, гречаныки, товченыки, завиванцы, пампушки, розовое, как рассвет, сало! А какие радушные и гостеприимные люди! Пилотам этих птичек очень бы понравились! Ждём в гости. Лет на 20. Но ни при этом гидранте. Увы.
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14.03.2021 16:19 Відповісти
як поэтично!
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15.03.2021 10:21 Відповісти
Дякую.
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15.03.2021 19:09 Відповісти
аварійна посадка чи заблукали? треба сказати їм, щоб летіли ще десь на 1.5 тисячі км на пн/пн/схід - там у болотах їхня ціль
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14.03.2021 16:28 Відповісти
їм не потрібно летіти 1,5 тисячі км. З такої відстані ,вони мають ракети,котрі цю відстань пролетять за 12хв та ще й після приземлення зруйнують багато чого
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14.03.2021 16:55 Відповісти
NATO imejet javnoje prevodsxodstvo na vozduxe nad ordoj,jelsi zaxotiat budet bombit daze ural ili vilu putlera.Ucytyvaja sto u raski PVO na 0 urovne tak vsio eto polne realno
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14.03.2021 16:31 Відповісти
Тогда сосни
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14.03.2021 20:27 Відповісти
О! Дедушку Пу будут в стойло загонять. Чудненько.
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14.03.2021 16:49 Відповісти
Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі - Цензор.НЕТ 4050
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14.03.2021 17:22 Відповісти
http://img0.reactor.cc/pics/post/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-1427326.gif -гифки-1427326.gif (476×307)
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14.03.2021 17:25 Відповісти
А, БУНКЕРНОГО ДЕДА КАБАЯ у них есть чем ВПЕРДОЛИТЬ???
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14.03.2021 17:32 Відповісти
AGM-158, на борту B1-B 24 штуки в штатном комплекте. Как раз предназначены для разрушения взлетных полос аэродромов и подземных укреплений и бункеров. В состоянии нанести разрушения в бункерах на глубине до 40 метров. Точность попадания - 3 метра с чисто инерциальным наведением, и до 0.5 метра - с GPS. Как раз для бункерного сидельца подарочек.
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14.03.2021 18:08 Відповісти
Курс на Миргород и Полтаву - новые базы для этих чудесных ласточек.
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14.03.2021 17:46 Відповісти
Ничего удивительного, недавно была новость что американские Ланцеры 1В, вот именно эти как в новости,будут базироваться теперь в Норвегии, прецедент. О количестве самолетов не сообщалось, но это страттегичпеское решение и США и Норвегии в предверии борьбы за Арктику.
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14.03.2021 17:48 Відповісти
в Арктиці пітерська братва газ буде добувати і продавати гансам. попередньо погрожують Канаді, що вона забагато захапала водного простору, який так потрібен для процвітання рейху, малайці будують газовози льодоколи. Ну кренделі тай годі. І все наперекор долі.
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14.03.2021 18:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/246395 Арктика уже поделена, и никакой борьбы там не будет. Норги нашли большие залежи газа в своей части Баренцева моря, и их добыче никто не угрожает. Возможно США хотят и свою скважину пробурить, типа, вы нам скважину, а мы вас охранять будем)))
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14.03.2021 23:34 Відповісти
Не, там у норвежцев с некоторых пор истерия по поводу русской военной угрозы. У них прямо во внутренних норвежских водах "чиста па приколу" заблудилась русская подводная лодка, и гордые потомки викингов озадачились тем, что они могут подобной фигне противопоставить. Вполне логичный ассиметричный ответ.
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15.03.2021 01:46 Відповісти
Никакой там истерии нет. Раша, ни при каких обстоятельствах, не станет забирать норвежское, но и свое не отдаст. Так, возня
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15.03.2021 01:53 Відповісти
Есть, есть там истерия. Ну, разве что с поправкой на нордический характер это особо не заметно, но по меркам Норвегии это 100% страшная истерия. У меня в Норвегии хорошие знакомые живут, совсем недавно на эту тему общался. Норвежцы как-то внезапно осознали, что живут по соседству с обезьяной с гранатой и им это открытие как-то не понравилось. Там дискутируется не вопрос "что-то отнимут", а вопрос "блин, они там все сумасшедшие, как дальше жить с такими соседями?" Ну и советскаярусская военная угроза, фильмы про оккупацию Норвегии Россией, все дела, не без этого.
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15.03.2021 15:14 Відповісти
Ну видимо истерят выходцы с нени))) https://censor.net/ru/user/311474 У СССР, РФ, никогда не было серьезных конфликтов с Норвегией. Войну СССР, объявляла как раз Норвегия, как союзник Германии. Еще был спор по разделу Баренцева моря, в 2010 году, и именно Раша, уступила кусок моря. А на норвежском Шпицбергене норги и русские вместе работают. Но отмечу, Норвегия поддержала санкции ЕС, хотя не является его членом, и еще, именно Норвегия провела учения НАТО рядом с территорией РФ, чего те, никогда не делали у территории Норвегии, во всяком случае, я не помню.
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15.03.2021 15:53 Відповісти
Не, истерят вполне себе аутентичные потомки викингов. Я с ними на Евро-2012 познакомился, они у соседей в отеле жили, а соседи отель выстроили, а никто ни слова ни по норвежски, ни по английски. Вот тогда я с ними и познакомился.
Отличные люди. Живут в маленьком городке, где последний раз кража в магазине была 7 лет назад, про убийства и прочие тяжкие преступления они вообще и не помнят, "это вообще до нас было". Пьют отменно, у меня здоровье слабее В гости приглашали, но, блин, Норвегия для меня слишком дорого. Цены у них ломовые. Поэтому общаемся только по инету. Вот как раз недавно они и интересовались, "а как вы там с Россией живете?" Ну рассказал про войну на Донбассе и про Крым. Что-то они взгрустнули и призадумались. Говорят, что у них тема про русскую военную угрозу вовсю муссируется в СМИ. Я постарался до них донести мысль, что угроза реальна и что-бы в этом направлении не делало их правительство, всё равно сделает недостаточно. После этого они взгрустнули ещё больше
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15.03.2021 16:07 Відповісти
про убийства и прочие тяжкие преступления они вообще и не помнят, "это вообще до нас было"
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А чего они про Брейвика забыли? 70 соотечественников спокойный норвежец застрелил. Премьер министра Улафа Пальме, где зарезал наркоман? Это я без гугла, по памяти, в гугле наверно больше можно нарыть, но зачем?
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15.03.2021 16:41 Відповісти
Это вообще-то не про всю Норвегию речь шла, а об их комуне. Норвежцы в этом отношении весьма странные, для них вся страна в общем - это какая-то абстракция, фюльке(это тамошний аналог области) - это максимум, на который простирается их внимание. У них есть своё полноценное областное телевидение, свое радиовещание, свой собственный диалект норвежского, которым они гордятся, свой собственный международный аэропорт и свой собственный международный морской порт в городе, где живут 24 тысячи человек. Опора исключительно на собственные силы - их конёк.
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15.03.2021 16:51 Відповісти
"а как вы там с Россией живете?"
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Если бы их эта тема интересовала, то наверно они бы тему мониторили.
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15.03.2021 16:44 Відповісти
Вот их и заинтересовала эта тема, потому что через радио и телевидение нагнетают истерию. Это обычные люди, со своими интересами. Футбол, рыбалка, лыжи. Политика их не касается. Для них политика - это выборы в их местный муниципалитет. А я оказался для них просто наиболее авторитетным источником, которого можно спросить и не углубляться в дебри. Ну вот я и постарался
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15.03.2021 16:55 Відповісти
И да, меня например слабо интересуют взаимоотношения Конго (вполне сравнимой с РФ по населению) и Танзании (которая больше по населению, чем Украина). Намек разжевывать или он и так понятен?
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15.03.2021 17:01 Відповісти
Я тебе сказал то же самое. Да что простые норвежцы, или просто европейцы? Меркель рассказывая о событиях в Украине, показала на карте, причем не просто ткнув указкой, а рассматривая, ПАКИСТАН.
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15.03.2021 17:36 Відповісти
Во-о-от, и я об том же. Пока это не касается непосредственно их, европейцы слабо интересуются международной политикой. У меня есть домик в предгорьях в Словакии, мои тамошние соседи (собственно словаки и семья немцев) совершенно не интересуются такими вещами. Зато, к примеру, одни неплохо рисуют, а с другими можно до утра беседовать об раннем Средневековье, а третьи увлекаются споттерингом и могут ради красивого кадра какого-то редкого локомотива проехать на автомобиле тысячу километров. А чтобы "мониторить тему" взаимоотношений каких-то далеких им непонятных стран - ну я не знаю, что должно произойти. И это правильно, так и надо жить.
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15.03.2021 17:48 Відповісти
Этот самолет сделан во второй версии В, чтобы преодолевать ПВО на сверхмалых высотах.Усилен планер,и летчики пилотируют их набольших перегрузках порой более похожие на действия истребителя.При многочисленнных дырах в ПВО России,он простреливает эту страну насквозь
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14.03.2021 19:32 Відповісти
Дыры в ПВО - военная тайна, никто не знает где они. В этом вся фишка!
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14.03.2021 20:55 Відповісти
... тайна есть тайна но кроме тайны есть еще спутники которые все видят и знают..
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14.03.2021 21:37 Відповісти
Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі - Цензор.НЕТ 8270
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14.03.2021 20:39 Відповісти
Будут бамбить стадион бандерлогов
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14.03.2021 23:35 Відповісти
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