Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТГ "Північ"
Сегодня, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Пивденне, один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".
Подчеркивается, что защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.
"Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - отмечено в сообщении.
"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТГ "Північ".
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Це треба прокоментувати. Кацапські маріонетки ВИЙШЛИ з домовленостей в односторонньому порядку, про що і заявили їхні язикаті голови. Режим тиші діє виключно у головах вищого політичного і військового керівництва України.