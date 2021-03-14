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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТГ "Північ"

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТГ

Сегодня, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Пивденне, один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

Подчеркивается, что защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - отмечено в сообщении.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТГ "Північ".

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Автор: 

ранение (3379) Донбасс (26955) военнослужащие (6115) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
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14.03.2021 17:05
+10
Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть безвідповідно,прикро і огидно !!!
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14.03.2021 16:55
+8
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.03.2021 17:10
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Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть безвідповідно,прикро і огидно !!!
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14.03.2021 16:55 Ответить
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
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14.03.2021 17:05 Ответить
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТУ "Північ"
Це треба прокоментувати. Кацапські маріонетки ВИЙШЛИ з домовленостей в односторонньому порядку, про що і заявили їхні язикаті голови. Режим тиші діє виключно у головах вищого політичного і військового керівництва України.
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14.03.2021 17:07 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.03.2021 17:10 Ответить
Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1459
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14.03.2021 17:43 Ответить
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
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14.03.2021 19:07 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 943
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14.03.2021 19:21 Ответить
Российская армия не хочет выходить из ГалаБэйЯшар(Скала бека жизни)=Кельбаджарского и Лачинского раенов,куда ее никто не звал и говорит о каком то статусе на земле ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим=Омур)=Од(Аз)эрбэйджана.(Автономия созданная большевиками-массонами в Карабахе в 1923г была в 1990 упразднена Верховным советом страны).Отнятое Иреванское ханство (99% одэры в 1863г) был 1-й Карабах ,теперь Кремль придумал 2-й Карабах(Ахыр Бах-конец Смотрящего пер с одэри=азэри).У
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14.03.2021 19:45 Ответить
 
 