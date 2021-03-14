Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТГ "Північ"

Сегодня, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Пивденне, один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

Подчеркивается, что защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - отмечено в сообщении.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТГ "Північ".

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