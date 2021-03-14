Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине, - представитель ОГПУ Усенко
Взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.
"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - говорится в сообщении.
Подозреваемый установлен по горячим следам - через двое суток после обнаружения тела ребенка.
Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, поиски которой продолжались четверо суток, обнаружили 11 марта в с. Счастливое во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом помещении.
Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.
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На сайте не пропаганда суда Линча, здесь просто эмоции, которые испытывает человек когда узнаёт об убийстве маленького ребёнка - "просто удавить гниду своими руками"...
Можете процитировать призывы Дмитра к самосуду?
Я уже с этим давно согласился, а призывы Дмитра к суду Линча или самосуду Вы привести не можете...
Пожизненно в камеру одиночку без окон.
Ты серьёзно веришь в реальность своего бреда?
Ты совсем с катушек съехал(а).
Но писать дурь зачем?
Помните - за Чикотилу - 10 расстреляли, прежде чем его самого поймали...
Поверьте, я эту кухню всю знаю изнутри ... - не торопитесь с выводами... Нужно время и дольше информации...
В нашій країні довіряти не можна нікому,,,
https://verge.zp.ua/2020/11/delo-po-ubijstvu-8-letnej-nasti-bobkovoj-vnov-na-sluhu-i-s-novymi-detaljami/
То старый Линч идеть туды!
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm