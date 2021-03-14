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Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине, - представитель ОГПУ Усенко

Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине, - представитель ОГПУ Усенко

Взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - говорится в сообщении.

Подозреваемый установлен по горячим следам - через двое суток после обнаружения тела ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, поиски которой продолжались четверо суток, обнаружили 11 марта в с. Счастливое во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом помещении.

Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.

Автор: 

арест (10454) Усенко Юлия (11) Офис Генпрокурора (2462) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+17
Суд Лінча допоможе 😠
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14.03.2021 21:30
+10
Коли держава неспроможна виконувати власні обов"язки ,судочинство в т. ч. ,з"являється "Суд Лінча" !!!))))
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14.03.2021 21:54
+8
Да и на зоне его встретят как положено, такие там долго не живут.
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14.03.2021 21:34
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Суд Лінча допоможе 😠
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14.03.2021 21:30 Ответить
Кому он поможет? Вам?
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14.03.2021 21:32 Ответить
Коли держава неспроможна виконувати власні обов"язки ,судочинство в т. ч. ,з"являється "Суд Лінча" !!!))))
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14.03.2021 21:54 Ответить
Я очень сильно сомневаюсь, что автор поста, как и вы представляет себе что такое суд Линча. Поэтому спишем это на эмоции)
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14.03.2021 21:59 Ответить
Пихатість ,це не краща риса людини !!!)))
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14.03.2021 22:16 Ответить
Лучшее качество человека это лайк за суд Линча устроенный по интернету))))))))
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14.03.2021 22:22 Ответить
Ви бачите мій лайк,відносно суда Лінча ?? Українці , використовуючи термін "суд Лінча2 , мают на увазі -самосуд, безпосередній спосіб народовладдя !!!)))
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14.03.2021 22:27 Ответить
Я вижу ваше поощрение поста про суд Линча, "коли держава неспроможна...". "Коли держава неспроможна" надо еще больше быть человеком. Самосудом вы окунаете всех нас в бездну. У вас дети есть?
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14.03.2021 22:32 Ответить
Я лише констатую факт ,що втрата державою керування суспільством, веде до Майдана(революцій,бунтів та т. ін.) !!!
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14.03.2021 22:37 Ответить
Тогда я вам уже ответил ранее - "спишем это на эмоции". А когда у вас появятся дети - вы про разрешенный самосуд точно говорить не будете.
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14.03.2021 22:40 Ответить
Моєму старшому-41 рік, а молодшим двойнятам по 35 років !!!)))
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14.03.2021 22:45 Ответить
Тогда я в шоке. У вас поди и внуки уже есть. И соответственно должна быть ответственность, а вы одобряете самосуд, т.е. убийства. Вы не большевик часом??? Дзержинский, не?)
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14.03.2021 22:49 Ответить
Перестаньте хамить, Вам написали - если государство не удовлеваряет запрос общества на справедливость, значит общество восстановит эту справедливость само. А уж какими методами оно будет пользоваться - это зависит от многих факторов...
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14.03.2021 22:56 Ответить
Где я хамил? В том что выступил против суда Линча??? Уважаемый вы рехнулись? Это уголовное преступление, которое преследуется по закону! А на сайте идет его открытая пропаганда.То что вас государство не удовлетворяет, это не повод разрешать себе и другим самосуд. И меня удивляет, что люди имеющие детей это поощряют.
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14.03.2021 23:06 Ответить
"Уважаемый вы рехнулись?" - это хамство. Сравнивать Дмитра с Дзержинским - это хамство. Вы взялись учить принципам морали не того человека.
На сайте не пропаганда суда Линча, здесь просто эмоции, которые испытывает человек когда узнаёт об убийстве маленького ребёнка - "просто удавить гниду своими руками"...
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14.03.2021 23:14 Ответить
Я еще раз повторюсь - Вы рехнулись. Почитайте весь пост - про эмоции я уже говорил, но скорее всего вам просто лень. Сравнил я Дмитрия с Дзержинским потому что тот вершил самосуд. Ведь это то за что он, Дмитрий, выступает не так ли??? Так чего обижаться?
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14.03.2021 23:21 Ответить
Констатація аксіоми розвитку людства , це схвальне ставлення??? Це аксіома , доведена тисячорічною історією людства-Коли влада не спроможна виконувати взяті на себе обов"язки ,владу до себе перебирає суверен влади ,а саме народ!!!)))
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14.03.2021 23:27 Ответить
Це доречі Конституційне право громадянина України, ст. 5 !!!)))
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14.03.2021 23:29 Ответить
Я вообще на форуме ни на кого не обижаюсь. Я читал Ваши посты и просто согласился - что это эмоции. Зачем Вы зарываетесь дальше - я не знаю.
Можете процитировать призывы Дмитра к самосуду?
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14.03.2021 23:28 Ответить
Так он же сам их признает. Почитайте мои посты - там приведены его цитаты со смайлтками про право на самосуд от народовладдя. Я не зарываюсь, уважаемый, призывы людей к самосуду, с посылом на Суд Линча это есть преступление в любой стране мира. Самосуд - это убийство.
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14.03.2021 23:39 Ответить
А до чого смайлики,це лише іронія та сарказм, сміх ,але не веселий !!)))
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14.03.2021 23:46 Ответить
Уважаемый! Вы лоханулись с постом в поддержку уголовного преступления, а теперь лепите из себя горбатого мол все не так. Не позорьтесь. Это все электронное общение, когда люди привыкают не нести ответственность за то что пишут...
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14.03.2021 23:51 Ответить
Бажаєте побачити лоха, то подивіться в люстерко !!)))
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14.03.2021 23:57 Ответить
Я не увидел призывов к самосуду и цитату Вы не привели. Да, суд Линча - это преступление. Самосуд - это убийство, если подвергаемый самосуду погиб, если нет - это не убийство.
Я уже с этим давно согласился, а призывы Дмитра к суду Линча или самосуду Вы привести не можете...
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14.03.2021 23:54 Ответить
Ведь не важно что я отвечу не так ли?) И какие цитаты приведу, ведь я их привел уже.. Главное что вы не видите, ведь так?)))
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14.03.2021 23:59 Ответить
Ваши цитаты я привёл в одном из своих постов, цитат Дмитра о призывах к преступлению я в Ваших постах не вижу, только попытки думать его мысли и прикручивать к ним свои смыслы.
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15.03.2021 00:09 Ответить
Вы повторяетесь. Зачем? Успокойтесь я прочитал ваш комментарий. Он понятен) Если вы пришлете его еще раз я буду думать что вы обеспокоены)))
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15.03.2021 00:13 Ответить
Повторяюсь? Так поступают с бестолковым учеником, который не может освоить урок, и не может чётко ответить на поставленный вопрос.
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15.03.2021 00:18 Ответить
))))))))))))))
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15.03.2021 00:19 Ответить
Верно так оно и есть , если молчит власть -говорит улица, аксиома которая действует во всех цивилизованных демократических государствах
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15.03.2021 00:48 Ответить
Ви дивно сприймаєте написане!! Де я написав що зхвалюю "судЛінча"???Прочитайте мої пости уважніше!! Комсомольский квіток викинів у смітник ,ще в 1978 р.,а від пропозицій вступу до КПРС відмовився! В1985 р. в "личное дело получил следующее-"Присвоения офицерского звания,по морально-политическим качествам,не достоин" -замполит ТВАИУ )))
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14.03.2021 22:57 Ответить
Я ничего не выдумывал - вот ваш текст - "Коли держава неспроможна виконувати власні обов"язки ,судочинство в т. ч. ,з"являється "Суд Лінча" !!!))))" и вот это "Українці , використовуючи термін "суд Лінча2 , мают на увазі -самосуд, безпосередній спосіб народовладдя !!!)))" Вы понимаете что это пропаганда уголовного преступления, который вы "благородно" прячете за народовладдям?
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14.03.2021 23:12 Ответить
В тому що в країні , серед суспільства ,предреволюційний стан ,винна державна влада , а в першу чергу ,в Україні, преЗедент !!!))
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14.03.2021 23:20 Ответить
То де я написав схвально, відносно "суда Лінча" ???)))
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14.03.2021 23:23 Ответить
"А когда у вас появятся дети"
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14.03.2021 22:46 Ответить
В тому що в країні , серед суспільства ,предреволюційний стан ,винна державна влада , а в першу чергу ,в Україні, преЗедент !!!)))
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14.03.2021 22:39 Ответить
До простих смертних у нас закон застосовують.Суд Лінча необхідний до суддів ,мусорні,топ-чиновників та депутатів.
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14.03.2021 22:01 Ответить
і багато ти застосувало? чи тільки ?
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14.03.2021 22:07 Ответить
суд ЛИНЧА применялся после гражданской войны США к темнокожим которых толпа без суда следствия и процедуры толпой вздергивала на веревке за шею часто таким образом просто убирались ненужные свидетели или конкуренты или просто чья то личная месть достаточно было прикинуть в толпу версию о якобы правдоподобном злодеянии конкретного лица и все человека ловили как правило избивали до потери пульса а то и смерти а потом вдогонку вздергивали на дереве перекладинах дверях салунов конюшен домов амбаров водонапорных башен...и да все эти правила процедура была разработан КУКЛУС КЛАНОМ в отместку нигерам которые получив свободу начали убвиать и сжитгать имущество дома фермы поместья своих бывших хозяев когда они были у тех в статусе рабов... так что по иронии судьбе чернокожие породили Суд Линча и получали как правило в 99% именно люди с темным цветом кожи от такого типа суда...
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14.03.2021 22:15 Ответить
Італійці,євреї та англомовні католіки !!!)))
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14.03.2021 22:30 Ответить
та я вкурсі, мені просто цікаве оті, що кричать треба суд Лінча, ще якусь фігню, але крім як триндітив интернетах більш нічого не роблять.
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15.03.2021 11:12 Ответить
Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 8035 https://censor.net/ru/user/440437------------------А гвалтівників та дітовбивць , можливо Лінчувати,якщо вони не ТОП і не держслужбовці??)))
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14.03.2021 22:34 Ответить
поможет избавиться от детоубийца...
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14.03.2021 22:01 Ответить
Нет, не поможет. Это скорее всего психическое заболевание.
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14.03.2021 21:32 Ответить
Значить Адольф Алоїзович був правий.
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14.03.2021 21:48 Ответить
Если вены резал, значит осознавал тяжесть содеянного.
Пожизненно в камеру одиночку без окон.
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14.03.2021 21:57 Ответить
Психическое заболевание не освобождает от ответственности. Спасает только состояние невменяемости.
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14.03.2021 22:17 Ответить
Мир сошел с ума. Какой кошмар.
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14.03.2021 21:31 Ответить
Ну если это действительно он то надо просто отдать родителям ...
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14.03.2021 21:32 Ответить
Да и на зоне его встретят как положено, такие там долго не живут.
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14.03.2021 21:34 Ответить
Хотелось-бы, но мне что-то кажется что это миф, ведь там на зоне сидят не Робин Гуды, а в своём большинстве такие-же отбросы общества.
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15.03.2021 00:21 Ответить
Собакам надо отдать. Потом подлечить и ещё раз. И так раз пять. А на шестой можно собак не отганять
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14.03.2021 21:37 Ответить
Тогда и с вами надо что то решать...
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14.03.2021 21:38 Ответить
Ну попробуй, педофилофил
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14.03.2021 21:43 Ответить
Почему я - педофил, потому что веду себя цивилизованно, а не как обиженное неразумное животное, это про тебя? Веди себя как человек...
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14.03.2021 21:46 Ответить
Читать научись, педофилофил цивилизованный. Фигею от этих толстовцев с нехваткой диоптриев
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14.03.2021 21:47 Ответить
Ты очень смелый мальчик, или девочка, через интернет.
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14.03.2021 21:51 Ответить
Серьезно? Так что, смельчак, подъедем в это село, где ты на похоронах малой расскажешь о своих предпочтениях? Или ты хочешь встретится и мне морду набить за убийцу? Так давай. Я из Киева
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14.03.2021 21:54 Ответить
Т.е. ты сам(а) не знаешь мальчик ты или девочка?)
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14.03.2021 21:57 Ответить
То есть ты сдулся?
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14.03.2021 21:58 Ответить
Так ты мальчик или девочка - это простой вопрос - ответь? Ты уже час думаешь!!! Давай у твоих папиков спросим?)))
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14.03.2021 22:01 Ответить
Зачем ты написал(а) так много глупостей про собак и про шесть раз?
Ты серьёзно веришь в реальность своего бреда?
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14.03.2021 21:57 Ответить
Сколько срани вылезло упыря защищать. Тьху!
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14.03.2021 22:01 Ответить
Кто его защищает?
Ты совсем с катушек съехал(а).
Но писать дурь зачем?
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14.03.2021 22:08 Ответить
Нужно выждать... Доверять нашим "раскрывальщикам" по горячему - не стоит....
Помните - за Чикотилу - 10 расстреляли, прежде чем его самого поймали...
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14.03.2021 21:36 Ответить
Нам не всю картину рассказали. А так да - нужны весомые доказательства...
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14.03.2021 21:42 Ответить
В часи чикотила криміналістика була на порядок слабкішою. Зараз прилади практично не залишають можливість злочинцю на жертві не залишити власних слідів придатних для ідентифікації особи. Було б бажання знайти і покарати злочинця. А в даному випадку, переконаний, бажання у правоохоронців є.
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14.03.2021 21:56 Ответить
"Зараз прилади практично не залишають ..." - заде сверх оборудование в руках дикаря- груда металла...
Поверьте, я эту кухню всю знаю изнутри ... - не торопитесь с выводами... Нужно время и дольше информации...
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14.03.2021 22:02 Ответить
так само, як Ріфмастера знайшли?
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14.03.2021 21:43 Ответить
С Ріфмастером - то же не всё ясно... Защита у него слабая и не убедительная...
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14.03.2021 21:45 Ответить
для рускаізичнага насєлєнія?
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14.03.2021 22:02 Ответить
У тебя по сути в его защиту что есть ?
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14.03.2021 22:41 Ответить
И кто же он? Родственник, сосед? Или это тот, кто во время похорон вены себе резал (ранее отсидевший за изнасилование)? Кто эта МРАЗЬ??? Почему бы не дать более подробную информацию о старом пеньке?
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14.03.2021 21:51 Ответить
Щоб потім за це адвокати вчепилися?
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14.03.2021 21:58 Ответить
За что? За то, что арестован ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ??? В его случае- пусть чепляються. Ему уже вряд ли что-то поможет....
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14.03.2021 22:11 Ответить
Заходил на фейс , там в коментах топчут что сосед 62 года это .Говорят вешался ,а не вены резал . Кто бы это не был , земелькой этой твари уже пахнет .
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14.03.2021 22:12 Ответить
Заарештован, чи затриман???
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14.03.2021 21:53 Ответить
Суд накладає арешт. Мабуть завтра арештують,якщо слідчі переконають суддю у винуватості затриманого.
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14.03.2021 22:00 Ответить
Але чи того взяли, чи попросили когось стати винним?
В нашій країні довіряти не можна нікому,,,
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14.03.2021 22:03 Ответить
Що за нах ?? Чому не замалювали обличчя дитини ??? !!Бандюків, гвалтівників, іншу мразоту чомусь то замазуєте морди! При чому постійно! Цю бiдну дитину навіщо показувати всьому світу?
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14.03.2021 22:04 Ответить
Щоб аваківські менти не схопили першу невинну людину як 5 років тому, коли катували в лісі, потім кинули на 5 років в камеру к зекам, але після журналістського розслідування - відпустили калікою та зломленою людиною батька дитини лише тому, що в нього теж біла автівка. І нікого не покарали за таке!
https://verge.zp.ua/2020/11/delo-po-ubijstvu-8-letnej-nasti-bobkovoj-vnov-na-sluhu-i-s-novymi-detaljami/
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14.03.2021 22:04 Ответить
Головне, щоб це був справді злочинець, а не якийсь лівий бомж. Я нашим органам зовсім не вірю.
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14.03.2021 22:35 Ответить
Бомж в подобных случае не прокатит 100 пудов , бомж проходит и проходил когда например так называемый крутяк- козырь по пьяни сбивает на авто пешего на смерть , тогда вербуют бомжа на определённых условиях в качестве водилы, стоит такое больших денег, так как менты и следаки далеко не идиоты , но такое встречалось в 90 и 00 и опять же это слухи ,но подобные версии имеют право на существование в коррумпированной стране
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15.03.2021 00:33 Ответить
Про бомжа я умовно. Наприклад, в селі живе людина з відсидкою чи алкаш якийсь чи ще хтось без родичів - порізали йому вени, пригрозили, що взагалі закопають - і видають за вбивцю, бо справжнього маніяка шукати напряжно. Чим не варіант? Я не кажу, що той, кого взяли не винен. Просто з нашими ментами все що завгодно може бути. І такий варіант теж не можна відмітати.
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15.03.2021 12:53 Ответить
Кады отсутствуют суды -

То старый Линч идеть туды!
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15.03.2021 07:40 Ответить
А чи ви певні, що аваківські орли не схопили першу ліпшу людину, що підходить. Чи може буде як в Запоріжжі, коли невинно засудженного менти катували в лісі, 5 років знущались в камері, а потім відпустили після журналістського розслідування. Тут кричать про смертну кару, мусорам так простіше. Нет тела - нет дела, як нащадки гебнявих кажуть. Аваков, ти покарав ментів, які зламали долю батька дитини в Запоріжжі ? Певний, вони ще займають свої посади...
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 3321
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15.03.2021 11:14 Ответить
Треба було при затриманні прострелити цій гниді обидва коліна,щоб воно все своє нікчемне життя на інвалідній колясці їздило по камері.
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15.03.2021 11:16 Ответить
 
 