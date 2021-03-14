Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине, - представитель ОГПУ Усенко

Взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - говорится в сообщении.

Подозреваемый установлен по горячим следам - через двое суток после обнаружения тела ребенка.

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Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, поиски которой продолжались четверо суток, обнаружили 11 марта в с. Счастливое во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом помещении.

Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.