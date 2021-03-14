Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко

Взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку начальниці департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

"Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській області. Дитину шукали чотири доби. Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки", - йдеться в повідомленні.

Підозрювано встановлено за гарячими слідами - через дві доби після виявлення тіла дитини.

Нагадаємо, тіло 7-річної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в с. Щасливе під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованому нежитловому приміщенні.

Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.