Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко
Взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової в Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку начальниці департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.
"Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській області. Дитину шукали чотири доби. Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки", - йдеться в повідомленні.
Підозрювано встановлено за гарячими слідами - через дві доби після виявлення тіла дитини.
Нагадаємо, тіло 7-річної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в с. Щасливе під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованому нежитловому приміщенні.
Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.
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На сайте не пропаганда суда Линча, здесь просто эмоции, которые испытывает человек когда узнаёт об убийстве маленького ребёнка - "просто удавить гниду своими руками"...
Можете процитировать призывы Дмитра к самосуду?
Я уже с этим давно согласился, а призывы Дмитра к суду Линча или самосуду Вы привести не можете...
Пожизненно в камеру одиночку без окон.
Ты серьёзно веришь в реальность своего бреда?
Ты совсем с катушек съехал(а).
Но писать дурь зачем?
Помните - за Чикотилу - 10 расстреляли, прежде чем его самого поймали...
Поверьте, я эту кухню всю знаю изнутри ... - не торопитесь с выводами... Нужно время и дольше информации...
В нашій країні довіряти не можна нікому,,,
https://verge.zp.ua/2020/11/delo-po-ubijstvu-8-letnej-nasti-bobkovoj-vnov-na-sluhu-i-s-novymi-detaljami/
То старый Линч идеть туды!
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm