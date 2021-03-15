Главный инфекционист США Фаучи предупредил об угрозе новой волны COVID-19

Главный инфекционист страны врач Энтони Фаучи в воскресенье заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции. Он также призвал бывшего президента Дональда Трампа убедить своих сторонников сделать прививку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", в программе телеканала Fox News Sunday Фаучи указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных трендов в США уже через несколько недель. Фаучи добавил, что пока что не пришло время объявлять победу над вирусом.

"Они думали, что избавились (вируса), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается ", - сказал Фаучи о европейских чиновниках.

Отвечая на вопрос ведущего Криса Волласа, как преодолеть скептицизм относительно вакцины, особенно среди республиканцев, Фаучи призвал Дональда Трампа убедить своих сторонников получить вакцину.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение", если бы Трамп выразил поддержку вакцинации, сказал Фаучи, добавив, что Трамп является очень популярной личностью среди республиканцев.

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Во время второго интервью на канале NBC в программе "Встреча с прессой" он назвал тревожные тот факт, что сторонники Трампа не хотят вакцинироваться.

"Мы должны разделить линией политические предпочтения и здравый смысл, несомненным вопросом здоровья населения ... Вакцины спасли нас от коры, ветрянки, полиомиелита. В чем проблема?"- заявил Фаучи.

Накануне канал PBS обнародовал опрос, где было указано, что почти половина мужчин, которые относят себя к республиканской партии, сказали, что они не будут вакцинироваться от COVID-19.

В обращении к нации на прошлой неделе президент Байден пообещал, что к 1 мая все взрослые американцы получают доступ к вакцинам.