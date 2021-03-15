Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про загрозу нової хвилі COVID-19

Головний інфекціоніст країни лікар Ентоні Фаучі в неділю заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції. Він також закликав колишнього президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників зробити щеплення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", в програмі телеканалу Fox News Sunday Фаучі вказав на нові тренди поширення інфекції в Європі й попередив про можливість виникнення подібних трендів у США вже через кілька тижнів. Фаучі додав, що поки що не настав час оголошувати перемогу над вірусом.

"Вони думали, що позбулися (вірусу), але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", - сказав Фаучі про європейських чиновників.

Відповідаючи на питання ведучого Кріса Волласа, як подолати скептицизм щодо вакцини, особливо серед республіканців, Фаучі закликав Дональда Трампа переконати своїх прихильників отримати вакцину.

"Я думаю, це матиме величезне значення", якщо б Трамп висловив підтримку вакцинації, сказав Фаучі, додавши, що Дональд Трамп є дуже популярною особою серед республіканців.

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Під час іншого інтерв’ю на каналі NBC в програмі "Зустріч з пресою" він назвав бентежливим той факт, що прибічники Трампа не хочуть вакцинуватися.

"Ми маємо поставити лінію розділу між політичними вподобаннями та здоровим глуздом, безсумнівним питанням здоров’я населення…Вакцини врятували нас від кору, вітрянки, поліомієліту. В чому проблема?" - заявив Фаучі.

Напередодні канал PBS оприлюднив опитування, яке вказало, що майже половина чоловіків, які відносять себе до республіканської партії, сказали, що вони не будуть вакцинуватися проти COVID-19.

У зверненні до нації минулого тижня президент Байден пообіцяв, що до 1 травня всі дорослі американці отримують доступ до вакцини.