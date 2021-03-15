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Сегодня в Украину прибудет с официальным визитом глава МИД Словении Логар

Сегодня в Украину прибудет с официальным визитом глава МИД Словении Логар

15-16 марта министр иностранных дел Республики Словения Анже Логар посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, в ходе встречи министры обсудят актуальные вопросы украинского-словенских отношений и дальнейшие шаги для развития политического диалога и увеличения объемов двусторонней торговли.

"Отдельной темой встречи станут отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года", - подчеркивают в МИДе.

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Автор: 

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