Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом глава МЗС Словенії Логар

15-16 березня міністр закордонних справ Республіки Словенія Анже Логар відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

За даними зовнішньополітичного відомства, під час зустрічі міністри обговорять актуальні питання українсько-словенських відносин і подальші кроки для розвитку політичного діалогу та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.

"Окремою темою зустрічі стануть відносини України і Європейського Союзу в контексті головування Словенії в Раді ЄС у другому півріччі 2021 року", - наголошують у МЗС.

Також читайте: Словенія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС