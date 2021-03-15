Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда

Олигарх Виктор Пинчук способствует реализации российского проекта Мемориала Бабьего Яра, чем подыгрывает Кремлю в реализации политики гибридизации памяти жертв Холокоста.



Об этом пишет политолог Евгений Магда в статье для издания Kyiv Post.



"Мы видим, как вопрос памяти становится инструментом масштабного и опасного для Украины воздействия. Россия активно пытается использовать инструментарий исторической памяти в собственных целях. Показательно, что лично президент России Владимир Путин с конца 2019 сосредоточился на теме гибридизации Холокоста ", - говорится в статье.



В 2016 году был создан организационный комитет Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", который объявил о намерении почтить память десятков тысяч жертв нацистов, расстрелянных в 1941 - 1943 годах в Киеве.



"В него вошло немало известных деятелей, среди которых олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан. Двое последних - не только имеют российское гражданство, но и имеют доступ к Кремлю. Пинчук финансирует многочисленные проекты, которые позволяют ему поддерживать реноме "умного олигарха", автор инициативы о "болезненных компромиссах" ради прекращения войны на Донбассе ", - отмечает автор.



Однако существует другой проект будущего мемориала - проект Национального мемориального центра "Бабий Яр", который создали специалисты Института истории Национальной академии наук.



"Главное отличие Национального мемориального центра" Бабий Яр "от Мемориального Центра Холокоста" Бабий Яр "(Пинчука-Фридмана, - прим.), - не только в названии, но и в подходах. Специалисты по истории предлагают почтить память не только погибших в Бабьем Яре евреев, ведь нацисты погубили там тысячи советских пленных, идеологических противников, цыган, психически больных ", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Украине нужна эффективная государственная политика исторической памяти, в которой не будет места манипуляциям и передергиваниям.

"В современном мире агрессора интересуют не территории, а влияние на сознание граждан государства, ставшего жертвой агрессии. Поэтому создание мемориала в Бабьем Яре должно стать не только хорошим делом, но и объектом государственного внимания ", - подытожил Магда.