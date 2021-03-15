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Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда

Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда

Олигарх Виктор Пинчук способствует реализации российского проекта Мемориала Бабьего Яра, чем подыгрывает Кремлю в реализации политики гибридизации памяти жертв Холокоста.


Об этом пишет политолог Евгений Магда в статье для издания Kyiv Post.


"Мы видим, как вопрос памяти становится инструментом масштабного и опасного для Украины воздействия. Россия активно пытается использовать инструментарий исторической памяти в собственных целях. Показательно, что лично президент России Владимир Путин с конца 2019 сосредоточился на теме гибридизации Холокоста ", - говорится в статье.


В 2016 году был создан организационный комитет Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", который объявил о намерении почтить память десятков тысяч жертв нацистов, расстрелянных в 1941 - 1943 годах в Киеве.


"В него вошло немало известных деятелей, среди которых олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан. Двое последних - не только имеют российское гражданство, но и имеют доступ к Кремлю. Пинчук финансирует многочисленные проекты, которые позволяют ему поддерживать реноме "умного олигарха", автор инициативы о "болезненных компромиссах" ради прекращения войны на Донбассе ", - отмечает автор.


Однако существует другой проект будущего мемориала - проект Национального мемориального центра "Бабий Яр", который создали специалисты Института истории Национальной академии наук.


"Главное отличие Национального мемориального центра" Бабий Яр "от Мемориального Центра Холокоста" Бабий Яр "(Пинчука-Фридмана, - прим.), - не только в названии, но и в подходах. Специалисты по истории предлагают почтить память не только погибших в Бабьем Яре евреев, ведь нацисты погубили там тысячи советских пленных, идеологических противников, цыган, психически больных ", - говорится в статье.
Автор отмечает, что Украине нужна эффективная государственная политика исторической памяти, в которой не будет места манипуляциям и передергиваниям.
"В современном мире агрессора интересуют не территории, а влияние на сознание граждан государства, ставшего жертвой агрессии. Поэтому создание мемориала в Бабьем Яре должно стать не только хорошим делом, но и объектом государственного внимания ", - подытожил Магда.

Автор: 

Бабий Яр (188) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+8
Пинчук ещё и трубы через расейский офис Инерпайп газавикам рашки продает в три раза дешевле чем украинсому Нафтогазу. РНБО это не кажется подозрительным и финансированием агрессора?!
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15.03.2021 12:45
+8
Практично всі олігархи дивляться в сторону москви.Олігархи це пошесть України.З ними країна,жити добре не буде.
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15.03.2021 12:50
+5
https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZVOWZgWchgu0zcxthjSC8SD1KKbJiP6c0Fy10jzoOMXyUChL-LmhBt6vj9Oe0ksnEqsLclldSWjavAisk6uvCxB2gEEXGm0WRbdToRgLo3jrCtpT2zBiUKjWFfRU72Veys&__tn__=-UC%2CP-R Taras Shamayda

https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10218146558111841?__cft__[0]=AZVOWZgWchgu0zcxthjSC8SD1KKbJiP6c0Fy10jzoOMXyUChL-LmhBt6vj9Oe0ksnEqsLclldSWjavAisk6uvCxB2gEEXGm0WRbdToRgLo3jrCtpT2zBiUKjWFfRU72Veys&__tn__=%2CO%2CP-R 28 лютого

Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.

А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.

Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
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15.03.2021 12:48
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Вакарчук, на жаль, теж. Це навіть підтвердив його однопартієць Сергій Притула в коментарях до свого відео на youtube.
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15.03.2021 12:44 Ответить
пинчук еще тот поц,который втихаря ,вместе с тестем-крысой кучмой,крутят с московией темные делишки
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15.03.2021 13:29 Ответить
Пинчук ещё и трубы через расейский офис Инерпайп газавикам рашки продает в три раза дешевле чем украинсому Нафтогазу. РНБО это не кажется подозрительным и финансированием агрессора?!
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15.03.2021 12:45 Ответить
"Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда" - помню, когда на выборах победил Зеленский, Пинчук начал продавать всё украденное в Украине, Кучма бросил ТКГ в Минске и намылились они переехать жить в Лондон, но их к себе вызвал Зеленский и сказал, что зря волнуются, всё будет по-старому, ни у кого ворованное отбирать не будут.
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15.03.2021 12:47 Ответить
https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZVOWZgWchgu0zcxthjSC8SD1KKbJiP6c0Fy10jzoOMXyUChL-LmhBt6vj9Oe0ksnEqsLclldSWjavAisk6uvCxB2gEEXGm0WRbdToRgLo3jrCtpT2zBiUKjWFfRU72Veys&__tn__=-UC%2CP-R Taras Shamayda

https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10218146558111841?__cft__[0]=AZVOWZgWchgu0zcxthjSC8SD1KKbJiP6c0Fy10jzoOMXyUChL-LmhBt6vj9Oe0ksnEqsLclldSWjavAisk6uvCxB2gEEXGm0WRbdToRgLo3jrCtpT2zBiUKjWFfRU72Veys&__tn__=%2CO%2CP-R 28 лютого

Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.

А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.

Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
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15.03.2021 12:48 Ответить
Тепер "Голос" стоїть перед складним випробуванням.
Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори.
Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.

Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.

P.S. Кіра Рудик і сьогодні залишається керівником партії.
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15.03.2021 12:49 Ответить
Наконец-то две фамилии назвали известные: Фридман с Ханом.
А про "Голос" Вы все правильно напомнили, они первые внимание привлекли к тому, что украинцев соседи хотят выставить главными виновниками Холокоста.

Какое вообще отношение Фридман имеет к Украине?
Тем, что родился во Львове?
Разве у него украинское гражданство?
Его близких убили в Бабьем Яру?
Он проживает в Лондоне? Вот и пусть строит на Голдерз Грин (еврейский район Лондона).
Он российский олигарх? Пусть у московской хоральной синаногоги мемориал построит.
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15.03.2021 12:53 Ответить
Практично всі олігархи дивляться в сторону москви.Олігархи це пошесть України.З ними країна,жити добре не буде.
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15.03.2021 12:50 Ответить
Да это педалик кличко решил попиариться. Он же и всю эту шоблу пинчуковско-фридмановскую сюда тянет. Вот зачем СЕЙЧАС там что-то стоить??? Типа, туризм на костях?
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15.03.2021 12:50 Ответить
"Типа", украинцы должны быть представлены главными виновниками Холокоста по сценарию Фридмана.
У соседей все продумано, не сомневайтесь, это план по расчеловечеванию украинцев.
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15.03.2021 12:54 Ответить
Ну надо же кому-то трубы свои продавать
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15.03.2021 12:54 Ответить
на то он и пинчук. Впрочем, проблема не в только в нем. Олигархат в целом, частью которого является пинчук. Олигархат - порождение перестройки и развала СССР и является инструментом влияния Москвы на соседей. Без его уничтожения, кина не будет ни при каких раскладах.
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15.03.2021 12:56 Ответить
Нужно построить Мемориал в честь солдат и офицеров ВСУ, уже семь лет защищающих Украину.
Всё остальное - дела давно минувших дней.
А то что Пинчук - иуда, это не секрет.
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15.03.2021 13:18 Ответить
Пинчук подыгрывает Кремлю /Пинчук же не какая то там свинья неблагодарная. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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15.03.2021 13:40 Ответить
Автор "забыл" что в организационном комитете еще и братья Кличко.
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15.03.2021 13:42 Ответить
А педалик кличко основной инициатор всего этого шабаша
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15.03.2021 13:46 Ответить
 
 