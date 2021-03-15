Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда
Олигарх Виктор Пинчук способствует реализации российского проекта Мемориала Бабьего Яра, чем подыгрывает Кремлю в реализации политики гибридизации памяти жертв Холокоста.
Об этом пишет политолог Евгений Магда в статье для издания Kyiv Post.
"Мы видим, как вопрос памяти становится инструментом масштабного и опасного для Украины воздействия. Россия активно пытается использовать инструментарий исторической памяти в собственных целях. Показательно, что лично президент России Владимир Путин с конца 2019 сосредоточился на теме гибридизации Холокоста ", - говорится в статье.
В 2016 году был создан организационный комитет Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", который объявил о намерении почтить память десятков тысяч жертв нацистов, расстрелянных в 1941 - 1943 годах в Киеве.
"В него вошло немало известных деятелей, среди которых олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан. Двое последних - не только имеют российское гражданство, но и имеют доступ к Кремлю. Пинчук финансирует многочисленные проекты, которые позволяют ему поддерживать реноме "умного олигарха", автор инициативы о "болезненных компромиссах" ради прекращения войны на Донбассе ", - отмечает автор.
Однако существует другой проект будущего мемориала - проект Национального мемориального центра "Бабий Яр", который создали специалисты Института истории Национальной академии наук.
"Главное отличие Национального мемориального центра" Бабий Яр "от Мемориального Центра Холокоста" Бабий Яр "(Пинчука-Фридмана, - прим.), - не только в названии, но и в подходах. Специалисты по истории предлагают почтить память не только погибших в Бабьем Яре евреев, ведь нацисты погубили там тысячи советских пленных, идеологических противников, цыган, психически больных ", - говорится в статье.
Автор отмечает, что Украине нужна эффективная государственная политика исторической памяти, в которой не будет места манипуляциям и передергиваниям.
"В современном мире агрессора интересуют не территории, а влияние на сознание граждан государства, ставшего жертвой агрессии. Поэтому создание мемориала в Бабьем Яре должно стать не только хорошим делом, но и объектом государственного внимания ", - подытожил Магда.
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Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.
Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.
А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.
Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори.
Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.
Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.
P.S. Кіра Рудик і сьогодні залишається керівником партії.
А про "Голос" Вы все правильно напомнили, они первые внимание привлекли к тому, что украинцев соседи хотят выставить главными виновниками Холокоста.
Какое вообще отношение Фридман имеет к Украине?
Тем, что родился во Львове?
Разве у него украинское гражданство?
Его близких убили в Бабьем Яру?
Он проживает в Лондоне? Вот и пусть строит на Голдерз Грин (еврейский район Лондона).
Он российский олигарх? Пусть у московской хоральной синаногоги мемориал построит.
У соседей все продумано, не сомневайтесь, это план по расчеловечеванию украинцев.
Всё остальное - дела давно минувших дней.
А то что Пинчук - иуда, это не секрет.