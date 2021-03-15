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Новини Політика України
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Бабин Яр (151) Пінчук (146)

Пінчук підігрує Кремлю в спекуляціях з історичною пам’яттю Бабиного Яру, - Магда

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пінчук підігрує Кремлю в спекуляціях з історичною пам’яттю Бабиного Яру, - Магда

Олігарх Віктор Пінчук сприяє реалізації російського проєкту Меморіалу Бабиного Яру, чим підіграє Кремлю в реалізації політики гібридизації пам’яті жертв Голокосту.

Про це пише політолог Євген Магда в статті для видання Kyiv Post.

"Ми бачимо, як питання вшанування пам’яті стає інструментом масштабного і небезпечного для України впливу. Росія активно намагається використати інструментарій історичної пам’яті у власних цілях. Є показовим, що особисто президент Росії Володимир Путін з кінця 2019 року зосередився на темі гібридизації Голокосту", - йдеться в статті.

У 2016 році було створено організаційний комітет Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр", який оголосив про наміри вшанувати пам’ять десятків тисяч жертв нацистів, розстріляних у 1941–1943 роках у Києві.

"До нього увійшло чимало відомих діячів, серед яких олігархи Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Герман Хан. Двоє останніх – не лише мають російське громадянство, але і мають доступ до Кремля. Пінчук фінансує численні проєкти, які дозволяють йому підтримувати реноме "розумного олігарха", автор ініціативи про "болісні компроміси" заради припинення війни на Донбасі", - зазначає автор.

Однак існує інший проєкт майбутнього меморіалу – проєкт Національного меморіального центру "Бабин Яр", який створили фахівці Інституту історії Національної академії наук.

"Головна відмінність Національного меморіального центру "Бабин Яр" від Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" (Пінчука-Фрідмана, – прим.), - не лише у назві, але і в підходах. Фахівці з історії пропонують вшанувати пам’ять не лише загиблих у Бабиному Яру євреїв, адже нацисти страчували там тисячами радянських полонених, ідеологічних супротивників, ромів, психічно хворих", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що Україні потрібна ефективна державна політика історичної пам’яті, в якій не буде місця маніпуляціям та пересмикуванням.

"В сучасному світі агресора цікавлять не території, а вплив на свідомість громадян держави, яка стала жертвою агресії. Тому створення меморіалу у Бабиному Яру має стати не лише доброю справою, але і об’єктом державної уваги", - підсумував Магда.

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Топ коментарі
+8
Пинчук ещё и трубы через расейский офис Инерпайп газавикам рашки продает в три раза дешевле чем украинсому Нафтогазу. РНБО это не кажется подозрительным и финансированием агрессора?!
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15.03.2021 12:45
+8
Практично всі олігархи дивляться в сторону москви.Олігархи це пошесть України.З ними країна,жити добре не буде.
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15.03.2021 12:50
+5
Taras Shamayda

28 лютого

Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.

А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.

Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
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15.03.2021 12:48
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Вакарчук, на жаль, теж. Це навіть підтвердив його однопартієць Сергій Притула в коментарях до свого відео на youtube.
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15.03.2021 12:44 Відповісти
пинчук еще тот поц,который втихаря ,вместе с тестем-крысой кучмой,крутят с московией темные делишки
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15.03.2021 13:29 Відповісти
Пинчук ещё и трубы через расейский офис Инерпайп газавикам рашки продает в три раза дешевле чем украинсому Нафтогазу. РНБО это не кажется подозрительным и финансированием агрессора?!
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15.03.2021 12:45 Відповісти
"Пинчук подыгрывает Кремлю в спекуляциях с исторической памятью Бабьего Яра, - Магда" - помню, когда на выборах победил Зеленский, Пинчук начал продавать всё украденное в Украине, Кучма бросил ТКГ в Минске и намылились они переехать жить в Лондон, но их к себе вызвал Зеленский и сказал, что зря волнуются, всё будет по-старому, ни у кого ворованное отбирать не будут.
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15.03.2021 12:47 Відповісти
Taras Shamayda

28 лютого

Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.

А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.

Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Тепер "Голос" стоїть перед складним випробуванням.
Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори.
Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.

Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.

P.S. Кіра Рудик і сьогодні залишається керівником партії.
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Наконец-то две фамилии назвали известные: Фридман с Ханом.
А про "Голос" Вы все правильно напомнили, они первые внимание привлекли к тому, что украинцев соседи хотят выставить главными виновниками Холокоста.

Какое вообще отношение Фридман имеет к Украине?
Тем, что родился во Львове?
Разве у него украинское гражданство?
Его близких убили в Бабьем Яру?
Он проживает в Лондоне? Вот и пусть строит на Голдерз Грин (еврейский район Лондона).
Он российский олигарх? Пусть у московской хоральной синаногоги мемориал построит.
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15.03.2021 12:53 Відповісти
Практично всі олігархи дивляться в сторону москви.Олігархи це пошесть України.З ними країна,жити добре не буде.
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15.03.2021 12:50 Відповісти
Да это педалик кличко решил попиариться. Он же и всю эту шоблу пинчуковско-фридмановскую сюда тянет. Вот зачем СЕЙЧАС там что-то стоить??? Типа, туризм на костях?
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15.03.2021 12:50 Відповісти
"Типа", украинцы должны быть представлены главными виновниками Холокоста по сценарию Фридмана.
У соседей все продумано, не сомневайтесь, это план по расчеловечеванию украинцев.
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15.03.2021 12:54 Відповісти
Ну надо же кому-то трубы свои продавать
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15.03.2021 12:54 Відповісти
на то он и пинчук. Впрочем, проблема не в только в нем. Олигархат в целом, частью которого является пинчук. Олигархат - порождение перестройки и развала СССР и является инструментом влияния Москвы на соседей. Без его уничтожения, кина не будет ни при каких раскладах.
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15.03.2021 12:56 Відповісти
Нужно построить Мемориал в честь солдат и офицеров ВСУ, уже семь лет защищающих Украину.
Всё остальное - дела давно минувших дней.
А то что Пинчук - иуда, это не секрет.
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15.03.2021 13:18 Відповісти
Пинчук подыгрывает Кремлю /Пинчук же не какая то там свинья неблагодарная. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Автор "забыл" что в организационном комитете еще и братья Кличко.
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15.03.2021 13:42 Відповісти
А педалик кличко основной инициатор всего этого шабаша
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15.03.2021 13:46 Відповісти
 
 