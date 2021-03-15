Пінчук підігрує Кремлю в спекуляціях з історичною пам’яттю Бабиного Яру, - Магда

Олігарх Віктор Пінчук сприяє реалізації російського проєкту Меморіалу Бабиного Яру, чим підіграє Кремлю в реалізації політики гібридизації пам’яті жертв Голокосту.

Про це пише політолог Євген Магда в статті для видання Kyiv Post.

"Ми бачимо, як питання вшанування пам’яті стає інструментом масштабного і небезпечного для України впливу. Росія активно намагається використати інструментарій історичної пам’яті у власних цілях. Є показовим, що особисто президент Росії Володимир Путін з кінця 2019 року зосередився на темі гібридизації Голокосту", - йдеться в статті.

У 2016 році було створено організаційний комітет Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр", який оголосив про наміри вшанувати пам’ять десятків тисяч жертв нацистів, розстріляних у 1941–1943 роках у Києві.

"До нього увійшло чимало відомих діячів, серед яких олігархи Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Герман Хан. Двоє останніх – не лише мають російське громадянство, але і мають доступ до Кремля. Пінчук фінансує численні проєкти, які дозволяють йому підтримувати реноме "розумного олігарха", автор ініціативи про "болісні компроміси" заради припинення війни на Донбасі", - зазначає автор.

Однак існує інший проєкт майбутнього меморіалу – проєкт Національного меморіального центру "Бабин Яр", який створили фахівці Інституту історії Національної академії наук.

"Головна відмінність Національного меморіального центру "Бабин Яр" від Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" (Пінчука-Фрідмана, – прим.), - не лише у назві, але і в підходах. Фахівці з історії пропонують вшанувати пам’ять не лише загиблих у Бабиному Яру євреїв, адже нацисти страчували там тисячами радянських полонених, ідеологічних супротивників, ромів, психічно хворих", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що Україні потрібна ефективна державна політика історичної пам’яті, в якій не буде місця маніпуляціям та пересмикуванням.

"В сучасному світі агресора цікавлять не території, а вплив на свідомість громадян держави, яка стала жертвою агресії. Тому створення меморіалу у Бабиному Яру має стати не лише доброю справою, але і об’єктом державної уваги", - підсумував Магда.