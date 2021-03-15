Пінчук підігрує Кремлю в спекуляціях з історичною пам’яттю Бабиного Яру, - Магда
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Олігарх Віктор Пінчук сприяє реалізації російського проєкту Меморіалу Бабиного Яру, чим підіграє Кремлю в реалізації політики гібридизації пам’яті жертв Голокосту.
Про це пише політолог Євген Магда в статті для видання Kyiv Post.
"Ми бачимо, як питання вшанування пам’яті стає інструментом масштабного і небезпечного для України впливу. Росія активно намагається використати інструментарій історичної пам’яті у власних цілях. Є показовим, що особисто президент Росії Володимир Путін з кінця 2019 року зосередився на темі гібридизації Голокосту", - йдеться в статті.
У 2016 році було створено організаційний комітет Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр", який оголосив про наміри вшанувати пам’ять десятків тисяч жертв нацистів, розстріляних у 1941–1943 роках у Києві.
"До нього увійшло чимало відомих діячів, серед яких олігархи Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Герман Хан. Двоє останніх – не лише мають російське громадянство, але і мають доступ до Кремля. Пінчук фінансує численні проєкти, які дозволяють йому підтримувати реноме "розумного олігарха", автор ініціативи про "болісні компроміси" заради припинення війни на Донбасі", - зазначає автор.
Однак існує інший проєкт майбутнього меморіалу – проєкт Національного меморіального центру "Бабин Яр", який створили фахівці Інституту історії Національної академії наук.
"Головна відмінність Національного меморіального центру "Бабин Яр" від Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" (Пінчука-Фрідмана, – прим.), - не лише у назві, але і в підходах. Фахівці з історії пропонують вшанувати пам’ять не лише загиблих у Бабиному Яру євреїв, адже нацисти страчували там тисячами радянських полонених, ідеологічних супротивників, ромів, психічно хворих", - йдеться в статті.
Автор зазначає, що Україні потрібна ефективна державна політика історичної пам’яті, в якій не буде місця маніпуляціям та пересмикуванням.
"В сучасному світі агресора цікавлять не території, а вплив на свідомість громадян держави, яка стала жертвою агресії. Тому створення меморіалу у Бабиному Яру має стати не лише доброю справою, але і об’єктом державної уваги", - підсумував Магда.
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28 лютого
Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.
Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.
А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.
Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори.
Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.
Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.
P.S. Кіра Рудик і сьогодні залишається керівником партії.
А про "Голос" Вы все правильно напомнили, они первые внимание привлекли к тому, что украинцев соседи хотят выставить главными виновниками Холокоста.
Какое вообще отношение Фридман имеет к Украине?
Тем, что родился во Львове?
Разве у него украинское гражданство?
Его близких убили в Бабьем Яру?
Он проживает в Лондоне? Вот и пусть строит на Голдерз Грин (еврейский район Лондона).
Он российский олигарх? Пусть у московской хоральной синаногоги мемориал построит.
У соседей все продумано, не сомневайтесь, это план по расчеловечеванию украинцев.
Всё остальное - дела давно минувших дней.
А то что Пинчук - иуда, это не секрет.