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Гражданка РФ оказалась совладелицей еще трех медиа-активов Пинчука, – Нацсовет по телерадиовещанию

Гражданка РФ оказалась совладелицей еще трех медиа-активов Пинчука, – Нацсовет по телерадиовещанию

Россиянка Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является Пинчук.



Россиянка Елена Тимкина оказалась держателем акций еще трех радиокомпаний Виктора Пинчука – KissFM, MelodiaFM и Радио Relax. Ранее она была замечена в схеме структуры собственности "Русского Радио" и Радио Rocks.

Об этом свидетельствуют данные о структуре собственности соответствующих СМИ Виктора Пинчука, поданных в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

В частности, Елена Тимкина оказалась держателем 22,5% "Телерадиокомпании МАН", имеющей лицензию на вещание под брендом KissFM. Также 12,5% "Радиокомпании Ностальжи", вещающей под торговой маркой MelodiaFM, и 6% "Телерадиокомпании Вико", работающей под брендом Радио Relax.

Россиянка Елена Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.

В части медиа-активов олигарха Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – как резидент Франции.

Это объясняется тем, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданской России, имеющей вид на жительство во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.

Напомним, Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющим телеканалы ICTV, CTБ, "Новый Канал", целый ряд радиостанций и печатных изданий.

В 2019 году СМИ сообщали о намерении Пинчука продать основные телеканалы, однако медиа-холдинг опроверг эту информацию. Среди вероятных покупателей тогда рассматривались структуры Виктора Медведчука, однако документального подтверждения сделки не оказалось.

Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания "Интерпайп". С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений. 

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+7
Плохо, что Нацсовет по телерадиовещанию, почти тотально состоящий из людишек Беного Г+Г, не замечает, что владельцы Г+Г подсанкционные в США коломойский и медведчук.
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15.03.2021 15:34
+4
Всі російські окупанти мають бути утилізовані, і їх посібники теж...
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15.03.2021 15:32
+2
Герасимьюк й інші ЗЕлені (яких більшість у НАЦРАДІ) запитують Пінчука - ти будеш ЗЕлених підтримувати , ти ще з нами?
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15.03.2021 15:32
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Герасимьюк й інші ЗЕлені (яких більшість у НАЦРАДІ) запитують Пінчука - ти будеш ЗЕлених підтримувати , ти ще з нами?
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15.03.2021 15:32 Ответить
Це час КВАРТАЛЬНИХ розбірок а не бротьби з рашистами. Й приклад тому , як боряться з Медведчуківщеною... ЩО Пінчук не може засставити ГОЛОС йти у коаліцію до ЗЕленої грязі?
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15.03.2021 15:34 Ответить
у меня вопрос почему евреи обижаются когда их называют "#идо кацап массон"???!!
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15.03.2021 15:37 Ответить
А українців мало серед іуд?
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15.03.2021 15:45 Ответить
не зря же он при зеленском разбогател в 2 раза..!
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15.03.2021 15:32 Ответить
Ахметка почти в 3...Форбс!
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15.03.2021 15:42 Ответить
Он и при Порохе от голода не пух.
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15.03.2021 15:44 Ответить
Всі російські окупанти мають бути утилізовані, і їх посібники теж...
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15.03.2021 15:32 Ответить
Плохо, что Нацсовет по телерадиовещанию, почти тотально состоящий из людишек Беного Г+Г, не замечает, что владельцы Г+Г подсанкционные в США коломойский и медведчук.
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15.03.2021 15:34 Ответить
Це усього лиш так звана модна КВАРТАЛІВСЬКА ГІБРИДНА ПОКАЗОВА ПАТРІОТОІМІТАЦІЯ!
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15.03.2021 15:36 Ответить
Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 1742
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15.03.2021 15:51 Ответить
И как же это произошло? И с рашкой Пинчук успешно торгует и налоги им платит. Финансирование агрессора! РНБО!- фас!
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15.03.2021 15:41 Ответить
Ось такі в нас "патріоти-кучніністи". Але вони їх не бачать, їм би Порошенко за щось зачепити. Практика показує, що кожне друге чмо на любій посаді замазано російськими грошима.
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15.03.2021 15:53 Ответить
Агент фсб????
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15.03.2021 15:56 Ответить
Нє просто бізнес ! У нього тесть Президент країни , у нього високі моральні пориви - вкладає гроші в боротьбу зі СНІД , в культуру. А це просто бізнес , й КАКАЯ РАЗНІЦА !
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15.03.2021 16:01 Ответить
А может это она управляет Пинчуком?
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15.03.2021 16:05 Ответить
Россиянка Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является Пинчук. Источник: https://censor.net/ru/n3253408

Пінчука за ноги прив язати до гілки, хай висить головою донизу, а його ТБ канали

націоналізувати
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15.03.2021 16:50 Ответить
национализировать всё у этого ворюги Пинчука-кучмы!! Всё это он с тестем Кучмой наворовали у украинского народа!! Суки продажные!!
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15.03.2021 17:10 Ответить
Ось така наволоч пінчуки є найбагатша в Україні пограбувавши народ.
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15.03.2021 21:26 Ответить
 
 