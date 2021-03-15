Гражданка РФ оказалась совладелицей еще трех медиа-активов Пинчука, – Нацсовет по телерадиовещанию

Россиянка Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является Пинчук.





Россиянка Елена Тимкина оказалась держателем акций еще трех радиокомпаний Виктора Пинчука – KissFM, MelodiaFM и Радио Relax. Ранее она была замечена в схеме структуры собственности "Русского Радио" и Радио Rocks.



Об этом свидетельствуют данные о структуре собственности соответствующих СМИ Виктора Пинчука, поданных в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.



В частности, Елена Тимкина оказалась держателем 22,5% "Телерадиокомпании МАН", имеющей лицензию на вещание под брендом KissFM. Также 12,5% "Радиокомпании Ностальжи", вещающей под торговой маркой MelodiaFM, и 6% "Телерадиокомпании Вико", работающей под брендом Радио Relax.



Россиянка Елена Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.



В части медиа-активов олигарха Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – как резидент Франции.



Это объясняется тем, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданской России, имеющей вид на жительство во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.



Напомним, Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющим телеканалы ICTV, CTБ, "Новый Канал", целый ряд радиостанций и печатных изданий.



В 2019 году СМИ сообщали о намерении Пинчука продать основные телеканалы, однако медиа-холдинг опроверг эту информацию. Среди вероятных покупателей тогда рассматривались структуры Виктора Медведчука, однако документального подтверждения сделки не оказалось.



Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания "Интерпайп". С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.