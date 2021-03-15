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Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення

Росіянка Тимкіна управляє трьома офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є Пінчук.

Росіянка Олена Тимкіна виявилася утримувачем акцій ще трьох радіокомпаній Віктора Пінчука - KissFM, MelodiaFM і Радіо Relax. Раніше вона була помічена в схемі структури власності "Русского Радио" і Радіо Rocks.

Про це свідчать дані про структуру власності відповідних ЗМІ Віктора Пінчука, поданих до Нацради з телебачення і радіомовлення.

Зокрема, Олена Тимкіна виявилася утримувачем 22,5% "Телерадіокомпанії МАН", що має ліцензію на мовлення під брендом KissFM. Також 12,5% "Радіокомпанії Ностальжі", що здійснює мовлення під торговою маркою MelodiaFM, і 6% "Телерадіокомпанії Віко", що працює під брендом Радіо Relax.

Росіянка Олена Тимкіна управляє трьома офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є олігарх Віктор Пінчук. Це Booster Limited, Vedelle Limited і Tomkins Trading Limited.

У частині медіаактивів олігарха Олена Тимкіна вказана як громадянка Росії, в частині - як резидент Франції.

Це пояснюється тим, що згідно з британським реєстром юридичних осіб, Олена Тимкіна є громадянкою Росії, що має посвідку на проживання у Франції. Про це йдеться в установчих документах британської Whiteacre Resources LTD (Лондон), якою Тимкіна керувала з 2017 по 2018 рік.

Нагадаємо, Віктор Пінчук володіє одним із найбільших медіаактивів в Україні, що об'єднує телеканали ICTV, CTБ, "Новий Канал", низку радіостанцій та друкованих видань.

У 2019 році ЗМІ повідомляли про намір Пінчука продати основні телеканали, проте медіахолдинг спростував цю інформацію. Серед імовірних покупців тоді розглядалися структури Віктора Медведчука, однак документального підтвердження угоди не виявилося.

Основним бізнесом Пінчука є трубно-колісна компанія "Інтерпайп". З 2016 року вона перебуває у складному фінансовому становищі після запровадження Росією низки торговельних обмежень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Плохо, что Нацсовет по телерадиовещанию, почти тотально состоящий из людишек Беного Г+Г, не замечает, что владельцы Г+Г подсанкционные в США коломойский и медведчук.
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15.03.2021 15:34
+4
Всі російські окупанти мають бути утилізовані, і їх посібники теж...
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15.03.2021 15:32
+2
не зря же он при зеленском разбогател в 2 раза..!
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15.03.2021 15:32
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Герасимьюк й інші ЗЕлені (яких більшість у НАЦРАДІ) запитують Пінчука - ти будеш ЗЕлених підтримувати , ти ще з нами?
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Це час КВАРТАЛЬНИХ розбірок а не бротьби з рашистами. Й приклад тому , як боряться з Медведчуківщеною... ЩО Пінчук не може засставити ГОЛОС йти у коаліцію до ЗЕленої грязі?
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15.03.2021 15:34 Відповісти
у меня вопрос почему евреи обижаются когда их называют "#идо кацап массон"???!!
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15.03.2021 15:37 Відповісти
А українців мало серед іуд?
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15.03.2021 15:45 Відповісти
не зря же он при зеленском разбогател в 2 раза..!
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Ахметка почти в 3...Форбс!
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15.03.2021 15:42 Відповісти
Он и при Порохе от голода не пух.
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15.03.2021 15:44 Відповісти
Всі російські окупанти мають бути утилізовані, і їх посібники теж...
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Плохо, что Нацсовет по телерадиовещанию, почти тотально состоящий из людишек Беного Г+Г, не замечает, что владельцы Г+Г подсанкционные в США коломойский и медведчук.
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15.03.2021 15:34 Відповісти
Це усього лиш так звана модна КВАРТАЛІВСЬКА ГІБРИДНА ПОКАЗОВА ПАТРІОТОІМІТАЦІЯ!
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15.03.2021 15:36 Відповісти
Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 1742
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15.03.2021 15:51 Відповісти
И как же это произошло? И с рашкой Пинчук успешно торгует и налоги им платит. Финансирование агрессора! РНБО!- фас!
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15.03.2021 15:41 Відповісти
Ось такі в нас "патріоти-кучніністи". Але вони їх не бачать, їм би Порошенко за щось зачепити. Практика показує, що кожне друге чмо на любій посаді замазано російськими грошима.
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15.03.2021 15:53 Відповісти
Агент фсб????
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15.03.2021 15:56 Відповісти
Нє просто бізнес ! У нього тесть Президент країни , у нього високі моральні пориви - вкладає гроші в боротьбу зі СНІД , в культуру. А це просто бізнес , й КАКАЯ РАЗНІЦА !
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15.03.2021 16:01 Відповісти
А может это она управляет Пинчуком?
Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 5132
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15.03.2021 16:05 Відповісти
Россиянка Тимкина управляет тремя офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является Пинчук. Источник: https://censor.net/ru/n3253408

Пінчука за ноги прив язати до гілки, хай висить головою донизу, а його ТБ канали

націоналізувати Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 6285
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15.03.2021 16:50 Відповісти
национализировать всё у этого ворюги Пинчука-кучмы!! Всё это он с тестем Кучмой наворовали у украинского народа!! Суки продажные!!
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15.03.2021 17:10 Відповісти
Ось така наволоч пінчуки є найбагатша в Україні пограбувавши народ.
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15.03.2021 21:26 Відповісти
 
 