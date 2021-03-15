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Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину

Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину

Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов компания Wexler приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украине.

Об этом OilPoint сообщил источник в компании.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - заявил собеседник.

Wexler является одним из крупнейшим поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. На сегодняшний день группа занимает лидирующие позиции на рынке, предоставляет услуги по продаже и поставке светлых нефтепродуктов в Украине.

Компания "Анвитрейд", входящая в Wexler Group, по итогам 2020 года стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. тонн.

Основной прирост произошел за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тысяч тонн в 2019 году до 50 тысяч тонн в 2020 году.

Российские поставки выросли с 524,3 тыс. тонн до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) - до 60,3 тыс. тонн.

По данным ценового агентства Argus, суммарный импорт дизтоплива, а также объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины составил 6,19 млн тонн.

Поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, до 2,61 млн тонн.

Автор: 

топливо (627) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+5
РФ включила энергетическое оружие. Посевная + Медведчук + РФ готовится к вводу войск в Украину.
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15.03.2021 15:59
+4
Можно только порадоваться за Игоря Валерьевича !
Цены на ДТ "Укртатнафты" - Во!
Доход от продажи ДТ - Во!
Остальное - до лампочки!
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15.03.2021 15:39
+4
https://censor.net/ru/user/467159 - не переживайте так - скоро на цены вам будет пофиг, потому что это может означать скорое начало войны.

а почему скорое? - что бы Украина не успела наладить покупки с других источников..
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15.03.2021 15:53
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Если эта новость была бы дотирована 2014-годом - то я бы еще понял, но сейчас 2021 год.. пздц
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15.03.2021 15:37 Ответить
Надо оставить как есть?
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15.03.2021 15:38 Ответить
нужно было не закупать еще позавчера..
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15.03.2021 16:03 Ответить
И чем заменить?
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15.03.2021 16:08 Ответить
больше негде взять !? в мире переработка нефтепродуктов !!!
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15.03.2021 16:10 Ответить
Если это так просто, то ответь где взять.
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15.03.2021 16:12 Ответить
Арабы, не, не котируются?
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15.03.2021 16:39 Ответить
Ну. Дальше. Арабы... И что?
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15.03.2021 16:40 Ответить
И всё...
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15.03.2021 16:42 Ответить
Ото ж.
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15.03.2021 16:42 Ответить
заменять ничего не нужно, забрать именные и подарочные нефтяные скважины, забрать и восстановить за счёт покупателей-приватизаторов все порезанные на металл НПЗ и всё наладица и ту солярку будет не куда девать, как наш газ в 80 году горевший на просторах сссра от Польши до камчатки и его было как грязи и он исчез в 91 после распределения скважин среди кучки **********.
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15.03.2021 17:27 Ответить
невже не зрозуміло, що через це підскочить роздрібна ціна на місцевому ринку?
те що на дизельному паливу працюють військова техніка, аграрна, тощо - вас не бендежить?

питання, чому наші підприємства, які працюють в цей сфері не рипаються шукати альтернативу?
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15.03.2021 15:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/467159 - не переживайте так - скоро на цены вам будет пофиг, потому что это может означать скорое начало войны.

а почему скорое? - что бы Украина не успела наладить покупки с других источников..
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15.03.2021 15:53 Ответить
соляра есть только у кацапов !?
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15.03.2021 16:04 Ответить
ну от і запитання, якого хєра вітчізняний бізнес купує тіки у кацапів??
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15.03.2021 16:54 Ответить
Партнерам деяких це було не вигідно, шукати альтернативу чи розвивати своє.
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15.03.2021 16:12 Ответить
яким партнерам?
це діяльність суб'єктів підтриємництва, чи як там вони назиюваться?!
чому наші горе-бізнесмени не хочуть організовувати контакти з бізнесом інших країн-виробниками дизеля?!
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15.03.2021 16:56 Ответить
А танки, Игорёк, ты бы заправлял ослиной мочой?
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15.03.2021 17:20 Ответить
Можно только порадоваться за Игоря Валерьевича !
Цены на ДТ "Укртатнафты" - Во!
Доход от продажи ДТ - Во!
Остальное - до лампочки!
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15.03.2021 15:39 Ответить
готуються до війни? Чи бикують?
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15.03.2021 15:53 Ответить
Регистрируют новые фирмы, вводя в состав учредителей "слуг народа" из ОПу !
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15.03.2021 16:21 Ответить
РФ включила энергетическое оружие. Посевная + Медведчук + РФ готовится к вводу войск в Украину.
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15.03.2021 15:59 Ответить
И вчем обсцикалово сразу? Цены на проъезд ипаные перевозчики подняли далеко до этого - никак 3,14дары не нажрутся. А что на европейский рынок,где и газ для олигархов прокацапских покупают зебилы как и папередники,кто -то не пускает?
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15.03.2021 16:05 Ответить
Давно пора прекратить!
И не только дизтопливо.
Деньги за каждый литр идут на войну с Украиной.
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15.03.2021 16:09 Ответить
Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну - Цензор.НЕТ 3552
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15.03.2021 16:11 Ответить
Glusco - это кацапы. Перебрендированные и "типа европейские" ТНК.
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15.03.2021 16:41 Ответить
Цены на заправках подымутся однозначно,а затем и на всё остальное.
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15.03.2021 16:34 Ответить
Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов компания Wexler приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3253411

МЕРТВЕЧУК НАНОВИТЬ ОТВЄТНИЙ УДАР
ТРЕБА НЦІОНАЛІЗУВАТИ ЙОГО НАФТОКОМПАНІЇ І ПЕРЕРОБКУ І
ХАЙ БАМБУК КУРИТЬ
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15.03.2021 16:37 Ответить
К посевной?
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15.03.2021 17:22 Ответить
Це гнида мертвечук?
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15.03.2021 20:01 Ответить
Можна тільки уявити скільки збіжжя на полях України, а жнива розпочнуться через місяць, комбайни і ваговози стоять бо соляри нема, колапс!
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28.05.2021 13:05 Ответить
 
 