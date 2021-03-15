Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну
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Один з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів компанія Wexler призупиняє поставки російського дизельного палива в Україну.
Про це OilPoint повідомило джерело в компанії.
"З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", – заявив співрозмовник.
Wexler є одним з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну.
На сьогодні група займає лідируючі позиції на ринку, надає послуги з продажу та постачання світлих нафтопродуктів в Україні.
Компанія "Анвітрейд", що входить до Wexler Group, за підсумками 2020 року захопила лідерство в рейтингу імпортерів дизельного палива, наростивши поставки в порівнянні з 2019 роком на 9%, до 662,3 тис. тонн.
Основний приріст відбувся за рахунок поставок морем, об’єми яких зросли з 4 тисяч тонн в 2019 році до 50 тисяч тонн в 2020-му.
Російські поставки зросли з 524,3 тис. т до 542,3 тис. т. Тим часом на 23% знизилися відвантаження через термінал в Гомелі (Білорусь) – до 60,3 тис. тонн.
За даними цінового агентства Argus, сумарний імпорт дизпалива, а також обсяги його виробництва в Україні в 2020 році становили 7,38 млн тонн, а ввезення дизельного палива на ринок України становило 6,19 млн тонн.
Поставки російського дизпалива на ринок України в 2020 році зросли на 79 тис. тонн в порівнянні з 2019 роком, до 2,61 млн тонн.
Будь ласка, зачекайте...
те що на дизельному паливу працюють військова техніка, аграрна, тощо - вас не бендежить?
питання, чому наші підприємства, які працюють в цей сфері не рипаються шукати альтернативу?
а почему скорое? - что бы Украина не успела наладить покупки с других источников..
це діяльність суб'єктів підтриємництва, чи як там вони назиюваться?!
чому наші горе-бізнесмени не хочуть організовувати контакти з бізнесом інших країн-виробниками дизеля?!
Цены на ДТ "Укртатнафты" - Во!
Доход от продажи ДТ - Во!
Остальное - до лампочки!
И не только дизтопливо.
Деньги за каждый литр идут на войну с Украиной.
МЕРТВЕЧУК НАНОВИТЬ ОТВЄТНИЙ УДАР
ТРЕБА НЦІОНАЛІЗУВАТИ ЙОГО НАФТОКОМПАНІЇ І ПЕРЕРОБКУ І
ХАЙ БАМБУК КУРИТЬ