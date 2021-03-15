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Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну

Один з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів компанія Wexler призупиняє поставки російського дизельного палива в Україну.

Про це OilPoint повідомило джерело в компанії.

"З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", – заявив співрозмовник.

Wexler є одним з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну.

На сьогодні група займає лідируючі позиції на ринку, надає послуги з продажу та постачання світлих нафтопродуктів в Україні.

Компанія "Анвітрейд", що входить до Wexler Group, за підсумками 2020 року захопила лідерство в рейтингу імпортерів дизельного палива, наростивши поставки в порівнянні з 2019 роком на 9%, до 662,3 тис. тонн.

Основний приріст відбувся за рахунок поставок морем, об’єми яких зросли з 4 тисяч тонн в 2019 році до 50 тисяч тонн в 2020-му.

Російські поставки зросли з 524,3 тис. т до 542,3 тис. т. Тим часом на 23% знизилися відвантаження через термінал в Гомелі (Білорусь) – до 60,3 тис. тонн.

За даними цінового агентства Argus, сумарний імпорт дизпалива, а також обсяги його виробництва в Україні в 2020 році становили 7,38 млн тонн, а ввезення дизельного палива на ринок України становило 6,19 млн тонн.

Поставки російського дизпалива на ринок України в 2020 році зросли на 79 тис. тонн в порівнянні з 2019 роком, до 2,61 млн тонн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
РФ включила энергетическое оружие. Посевная + Медведчук + РФ готовится к вводу войск в Украину.
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15.03.2021 15:59
+4
Можно только порадоваться за Игоря Валерьевича !
Цены на ДТ "Укртатнафты" - Во!
Доход от продажи ДТ - Во!
Остальное - до лампочки!
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15.03.2021 15:39
+4
Борменталь Незабаром - не переживайте так - скоро на цены вам будет пофиг, потому что это может означать скорое начало войны.

а почему скорое? - что бы Украина не успела наладить покупки с других источников..
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15.03.2021 15:53
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Если эта новость была бы дотирована 2014-годом - то я бы еще понял, но сейчас 2021 год.. Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину - Цензор.НЕТ 7529 пздц
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15.03.2021 15:37 Відповісти
Надо оставить как есть?
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15.03.2021 15:38 Відповісти
нужно было не закупать еще позавчера..
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15.03.2021 16:03 Відповісти
И чем заменить?
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15.03.2021 16:08 Відповісти
больше негде взять !? в мире переработка нефтепродуктов !!!
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15.03.2021 16:10 Відповісти
Если это так просто, то ответь где взять.
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Арабы, не, не котируются?
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15.03.2021 16:39 Відповісти
Ну. Дальше. Арабы... И что?
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15.03.2021 16:40 Відповісти
И всё...
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Ото ж.
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15.03.2021 16:42 Відповісти
заменять ничего не нужно, забрать именные и подарочные нефтяные скважины, забрать и восстановить за счёт покупателей-приватизаторов все порезанные на металл НПЗ и всё наладица и ту солярку будет не куда девать, как наш газ в 80 году горевший на просторах сссра от Польши до камчатки и его было как грязи и он исчез в 91 после распределения скважин среди кучки **********.
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15.03.2021 17:27 Відповісти
невже не зрозуміло, що через це підскочить роздрібна ціна на місцевому ринку?
те що на дизельному паливу працюють військова техніка, аграрна, тощо - вас не бендежить?

питання, чому наші підприємства, які працюють в цей сфері не рипаються шукати альтернативу?
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Борменталь Незабаром - не переживайте так - скоро на цены вам будет пофиг, потому что это может означать скорое начало войны.

а почему скорое? - что бы Украина не успела наладить покупки с других источников..
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15.03.2021 15:53 Відповісти
соляра есть только у кацапов !?
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15.03.2021 16:04 Відповісти
ну от і запитання, якого хєра вітчізняний бізнес купує тіки у кацапів??
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15.03.2021 16:54 Відповісти
Партнерам деяких це було не вигідно, шукати альтернативу чи розвивати своє.
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15.03.2021 16:12 Відповісти
яким партнерам?
це діяльність суб'єктів підтриємництва, чи як там вони назиюваться?!
чому наші горе-бізнесмени не хочуть організовувати контакти з бізнесом інших країн-виробниками дизеля?!
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15.03.2021 16:56 Відповісти
А танки, Игорёк, ты бы заправлял ослиной мочой?
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15.03.2021 17:20 Відповісти
Можно только порадоваться за Игоря Валерьевича !
Цены на ДТ "Укртатнафты" - Во!
Доход от продажи ДТ - Во!
Остальное - до лампочки!
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15.03.2021 15:39 Відповісти
готуються до війни? Чи бикують? Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину - Цензор.НЕТ 4196
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15.03.2021 15:53 Відповісти
Регистрируют новые фирмы, вводя в состав учредителей "слуг народа" из ОПу !
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15.03.2021 16:21 Відповісти
РФ включила энергетическое оружие. Посевная + Медведчук + РФ готовится к вводу войск в Украину.
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15.03.2021 15:59 Відповісти
И вчем обсцикалово сразу? Цены на проъезд ипаные перевозчики подняли далеко до этого - никак 3,14дары не нажрутся. А что на европейский рынок,где и газ для олигархов прокацапских покупают зебилы как и папередники,кто -то не пускает?
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15.03.2021 16:05 Відповісти
Давно пора прекратить!
И не только дизтопливо.
Деньги за каждый литр идут на войну с Украиной.
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15.03.2021 16:09 Відповісти
Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну - Цензор.НЕТ 3552
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15.03.2021 16:11 Відповісти
Glusco - это кацапы. Перебрендированные и "типа европейские" ТНК.
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15.03.2021 16:41 Відповісти
Цены на заправках подымутся однозначно,а затем и на всё остальное.
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15.03.2021 16:34 Відповісти
Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов компания Wexler приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3253411

МЕРТВЕЧУК НАНОВИТЬ ОТВЄТНИЙ УДАР Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну - Цензор.НЕТ 6088
ТРЕБА НЦІОНАЛІЗУВАТИ ЙОГО НАФТОКОМПАНІЇ І ПЕРЕРОБКУ І
ХАЙ БАМБУК КУРИТЬ
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15.03.2021 16:37 Відповісти
К посевной?
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15.03.2021 17:22 Відповісти
Це гнида мертвечук?
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Можна тільки уявити скільки збіжжя на полях України, а жнива розпочнуться через місяць, комбайни і ваговози стоять бо соляри нема, колапс!
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28.05.2021 13:05 Відповісти
 
 