Байден - мировым лидерам: Америка вернулась

США собираются восстановить международные союзы для совместного решения мировых проблем.

Об этом президент США Джо Байден сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента вступления в должность я звонил лидерам со всего мира с простым посланием: Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решать общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - написал он.

Напомним, Байден вступил в должность президента США 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел страну из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.

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Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.