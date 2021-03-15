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Новости За рубежом
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Байден (2381) США (23238)

Байден - мировым лидерам: Америка вернулась

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден - мировым лидерам: Америка вернулась

США собираются восстановить международные союзы для совместного решения мировых проблем.

Об этом президент США Джо Байден сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента вступления в должность я звонил лидерам со всего мира с простым посланием: Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решать общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - написал он.

Напомним, Байден вступил в должность президента США 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел страну из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.

Также на Цензор.НЕТ: Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин

Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
А нелоху сейчас обидно стало Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9517
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15.03.2021 16:59
+14
СНБО должно не дожидаться пинка из посольства США,а самостоятельно вводить санкции против собственных королей криминальной политики и суда.
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15.03.2021 17:00
+11
Арні, між іншим, 100% республіканець, але підтримав Байдена і виступив ПРОТИ Трампа!
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15.03.2021 17:43
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Другий Обамка, чи сталевий Джо?
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15.03.2021 16:58 Ответить
А нелоху сейчас обидно стало Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9517
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15.03.2021 16:59 Ответить
Это единственное, что бубочка умеет делать.
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15.03.2021 17:19 Ответить
А на роялі? А пекельного борошна нюхнуть аж до чортиків?
Талант!
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15.03.2021 18:28 Ответить
СНБО должно не дожидаться пинка из посольства США,а самостоятельно вводить санкции против собственных королей криминальной политики и суда.
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15.03.2021 17:00 Ответить
Щось цього не видно))
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15.03.2021 17:00 Ответить
Ага, Дубінський от теж не бачить, як і Бєня Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 6619
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15.03.2021 17:41 Ответить
Куда? Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9899
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15.03.2021 17:01 Ответить
Іди в дупу.
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15.03.2021 17:03 Ответить
За что ты его так? Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 863
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15.03.2021 17:10 Ответить
За Бєню і Дубіну?))
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15.03.2021 17:44 Ответить
дупа занята, там рашка сидит
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15.03.2021 17:11 Ответить
Там Трампваш сидит.
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15.03.2021 17:18 Ответить
У тебя дупа вместо галавы.
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15.03.2021 17:53 Ответить
"С момента вступления в должность я звонил лидерам со всего мира"...

А Зеленскому не звонил, что показательно.
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15.03.2021 17:04 Ответить
Так хіба ж Зе - лідер?
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15.03.2021 17:17 Ответить
Байден дзвонив лідерам, а Зеленський "найвеличніший лідер", тому і не дзвонив.
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15.03.2021 17:18 Ответить
мендель на заметку
- звонил мировым лидерам. следствие - те кому не звонил, таковыми не являются.
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15.03.2021 17:04 Ответить
Welcome back , Joe ! Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 8087
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15.03.2021 17:18 Ответить
Як там казав залізний Арні: «Айл бі бек!» (с) Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 3315
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15.03.2021 17:06 Ответить
Арні, між іншим, 100% республіканець, але підтримав Байдена і виступив ПРОТИ Трампа!
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15.03.2021 17:43 Ответить
Так, я знаю, що він республіканець, тому й згадала його легендарну фразу, а якась скотинячка її заспамила, мабуть не любить Термінатора Каліфорнії та Байдена животворящего. Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 3918
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15.03.2021 17:45 Ответить
Животворящий байден вже нездатен з телепромптера читати: https://www.youtube.com/watch?v=QPJ6AAoBUTA&t=27s , забув, як звати міністра оборони і як називається Пентагон.
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15.03.2021 20:48 Ответить
Трампіст-онаніст! Тобі туди Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 3342
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15.03.2021 21:06 Ответить
Дякую! Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 3379
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15.03.2021 18:06 Ответить
Если переводить: значит, США опять начнут очередную войну.
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15.03.2021 17:08 Ответить
А Лукашенка прєдупрєждал!
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15.03.2021 17:11 Ответить
Могут себе позволить. На Земле должен быть хозяин, который рулит.
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15.03.2021 17:17 Ответить
Могут конечно. Только по итогу из получается херня.
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15.03.2021 17:20 Ответить
...получается херня у порівнянні з ким?
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15.03.2021 18:16 Ответить
В сравнении с Трампом и его внешней политикой.
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15.03.2021 18:24 Ответить
А хіба США кудись зникали? Навпаки - Трамп повертав їх з глобалістської дупи, але дупа виявилася сильнішою. Сподаваймося, що тимчасово. Хоча більшовички-глобалісти розходилися не на жарт: запускають тисячами латиносів, намірилися відібрати у людей зброю і вже почали юридично переслідувати людей, які висловлюють неполіткоректні погляди.
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15.03.2021 20:23 Ответить
Всё верно, мне непонятно, от чего местная публика так молится на Бидона, как будто он собирается действовать в интересах Украины. Если бы он хотя бы иногда, хоть немного действовал в интересах США и их граждан - это уже было бы достижение.
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15.03.2021 21:59 Ответить
Джо, когда начнешь отвечать на накопившиеся вопросы?
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15.03.2021 17:12 Ответить
А кто спрашивает ?
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15.03.2021 17:55 Ответить
We, The People.
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15.03.2021 20:32 Ответить
Он в таком возрасте, когда все делается в эстонском темпе... а ему еще лет 7 надо продержаться... не думали почему черепахи так долго живут.
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16.03.2021 07:04 Ответить
God bless America!
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15.03.2021 17:12 Ответить
Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 4208
надеюсь повторит ❗️
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15.03.2021 17:48 Ответить
Якому ідіоту наверзлося порівнювати професійного корпуціонера і китайського шпигуна чжоу бай-дена з Рейганом? Хочеться нагадати, що Рейгана в перші роки президентства дєрьмократи цькували так само знавісніло, як і Трампа і навіть вбити намагалися. А під час виборів зверталися до КГБ по компромат на Рейгана - був такий факт.
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15.03.2021 20:27 Ответить
Когда есть Пашинян необязательно что Алиев гений...
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16.03.2021 07:00 Ответить
ЗЕля после таких слов опять обкакал свои штанишки. Бедная Ленка, стирает Зелины портки по 2-3 раза в день. Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9768 Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9768 Байден - мировым лидерам: Америка вернулась - Цензор.НЕТ 9768
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15.03.2021 17:16 Ответить
"С момента вступления в должность я звонил лидерам со всего мира с простым посланием: Америка вернулась" - дядя Джо, ти забув позвонити найвеоличнішому лідеру! Негайно позвони, він так чекає!
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15.03.2021 17:17 Ответить
У Мендель - когнітивний дисонанс - Байден не вніс ЗЕ до списку світових лідерів з якими варто рахуватися! "Прощай ********! Не скучай -смотри футбол" "!
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15.03.2021 17:26 Ответить
Welcome back, America!
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15.03.2021 17:19 Ответить
Break a leg , Joe !
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15.03.2021 17:21 Ответить
в родную гавань? сорян, джо, но пока только ляп-ляп языком
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15.03.2021 17:37 Ответить
Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 1457
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15.03.2021 17:42 Ответить
Хорошо, что Трамп не успел развалить НАТО . Именно это и было его скрытой задачей номер один.
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15.03.2021 17:57 Ответить
Ти ще дурніша ніж я думав!))) Трамп відмовлявся платити за охорону німців від Росії, з котрою Німетчина має міліард ні оборудки!
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15.03.2021 18:16 Ответить
4 млрд в рік вбухується в НАТО в Європі щоб німці тягнули газові лінії з Росії?! WTF?!
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15.03.2021 18:18 Ответить
Не німців, ідіоте, а себе, в першу чергу. Себе і своїх союзників. І щоб німців на короткому повідку тримати. Їх як і кацапів без нагляду залишати не можна. А кращого варіанту, як своя армія на чиїсь території не існує. Нам хіба кацапи то не показали, дякуючи Кравчуку, Кучмі, Юльці і Януковичу?
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15.03.2021 18:34 Ответить
А Юльця тут до чого? Чому не згадали Андрія-пасічника?
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15.03.2021 19:48 Ответить
Харківські угоди 2010-го то прямий наслідок газової угоди, підписаної тою *****. Так що вона навіть дуже при тому.
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15.03.2021 19:56 Ответить
Ослабление НАТО привело бы к развалу альянса, что и нужно было *****. А ты будешь рассказывать про какую-то там охорону німців. Ослабление НАТО в то время как рашка наращивает свой военный потенциал, аннексирует безответно , при тотальном супер обеспокаивании наших западных партнеров , территории чужих суверенных государств - очень 'мудро ' в скобочках 'нет'. Только эта 'мудрость' очень приветствовалось именно в кремле и больше нигде. Только вот грабовский здесь ещё что-то пытается впарить , остальным все и так понятно. А для большого выигрыша можно и пожертвовать какими-то своими интересами, ***** никогда не жалел денег на длинные проекты. Эту партию по уничтожению НАТО он мечтал выиграть, но хрен ему
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15.03.2021 19:31 Ответить
Пустопорожній триндьож (про НАТО) без жодного факту. А факти такі: своїми указами дєдушка Жо призвів, паскуда, до здорожчання нафти. пуйло задоволено потіраєт лапчонкі. А я плачу більше за бензин. Цікаво, дєдушка Жо зробив це просто так, чи за толіку малую від кремлівського вовіка? Трамп боровся з Північним потоком, а дєдушка Жо, судячи з усього, дасть йому добро. Трамп не збирався продовжувати договір з рахою про ядрьоні ракєти, а дєдушка Жо - продовжив. І це при тому, що гонка озброєнь, яка почалася б в результаті непродовження, могла б поховати раху так само, як свого часу поховала совок. Скільки шекелів отримав за це агєнт пуйла корупціонер Жо байден, га?
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15.03.2021 20:35 Ответить
Америка пока не вернулась. Она в пути, точнее в начале пути. КАК только ******** вернет Крым, донбас, заплатит ущерб - США смогут что-то говорить. Ну а пока де факто ни один самый затуркынй вождь не поверит. Как там Будапештский меморандум?
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15.03.2021 18:41 Ответить
Теперь все последующие президенты будут именно так и поступать: одни будут выходить из международных организаций, а другие обратно в них вступать.
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15.03.2021 18:54 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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15.03.2021 18:56 Ответить
Тутешні форумні глобалісти - кумедні ілюзіоністи, бо живуть ілюзіями. А іще вони майстри з побудови піщаних зАмків і негайному в них проживанню. Вони живуть в паралельній (поки що) реальності, де всім рулить лгбт-свинота, де злочинці й наркомани - шановані члени суспільства, де бути білим - ганебно, а чорним - престижно, де християнство - кака, а іслам - цяця і т. д. Одного дня ми можемо прокинутися у світі, де ця паралельна реальність стане нашим повсякденням.
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15.03.2021 20:40 Ответить
В,,нашем мире,, Президентом прикидывается клоун. А вы про ,,замки,,
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15.03.2021 20:43 Ответить
Байден прийде і зе-ідіоту копняка дасть !))
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15.03.2021 21:03 Ответить
Позвони мне, позвони...(с)Байден - світовим лідерам: Америка повернулася - Цензор.НЕТ 1703
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15.03.2021 22:20 Ответить
США здорово испортили отношения с лидерами ЕС (ФРГ, Франция, Австрия), которые крайне не довольны вмешательством в их суверенные интересы. Напомню, что в августе прошлого года 24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода "Северный поток - 2". В европейских дипломатических кругах, подтвердили изданию Die Welt, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен МИД США. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов "третьими странами". Уже заметно, что США ввели санкции, причем не серьезные, по Навальному, а СП-2 не трогали, т. к. можно испортить отношения окончательно, что в планы США, явно не входит.
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15.03.2021 23:51 Ответить
 
 