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12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО

12 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ​​ООС, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Дмитрий Бухтияров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил горсовет Кременной, информирует Цензор.НЕТ.

Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. На момент гибели он служил в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной бригады. У Дмитрия осталась жена, двое детей, родители.

Церемония прощания с воином состоится во вторник 16 марта в 10:00 в Доме культуры, на площади Красной в г. Кременная (Луганская область).

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ Александр Пекур погиб 12 марта на Донбассе, - сельсовет

12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
Вічна пам'ять і слава тобі воїне!
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15.03.2021 19:01
+27
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 5338
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15.03.2021 19:03
+26
Спочивай з миром, синку...
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 9810
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15.03.2021 19:04
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Вічна пам'ять і слава тобі воїне!
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15.03.2021 19:01 Ответить
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 5338
показать весь комментарий
15.03.2021 19:03 Ответить
Спочивай з миром, синку...
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 9810
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15.03.2021 19:04 Ответить
співчуття родині
і Царство Небесне Герою..
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15.03.2021 19:06 Ответить
Чому ця новина на Цензорі набрана звичайним шрифтом?!
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15.03.2021 19:36 Ответить
Пусть земля будет пухом
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15.03.2021 19:36 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть клятим москалям на украінській землі !
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15.03.2021 19:41 Ответить
Серце крається від кожної такої новини.
Спочивай з миром, Воїне! Пошана, уклін і дяка за те, що захистив нашу землю, віддавши життя.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
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15.03.2021 19:52 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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16.03.2021 00:48 Ответить
Дімон,--"Депутат"!!!!! Як же так???
ДЕСАНТНИКИ НЕ ПОМИРАЮТЬ----ВОНИ ЙДУТЬ В НЕБО!
Спочивай друже! А ми ще троха підсуєтимся!
4.5.0.
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16.03.2021 20:56 Ответить
 
 