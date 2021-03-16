12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО

12 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ​​ООС, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Дмитрий Бухтияров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил горсовет Кременной, информирует Цензор.НЕТ.

Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. На момент гибели он служил в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной бригады. У Дмитрия осталась жена, двое детей, родители.

Церемония прощания с воином состоится во вторник 16 марта в 10:00 в Доме культуры, на площади Красной в г. Кременная (Луганская область).

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

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