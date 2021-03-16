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12 березня в зоні ООС загинув військовослужбовець Дмитро Бухтіяров. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

12 березня в зоні ООС загинув військовослужбовець Дмитро Бухтіяров. ФОТО

12 березня під час виконання службових обов'язків загинув 45-річний боєць ООС, військовослужбовець 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Дмитро Бухтіяров.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила міськрада Кремінної, інформує Цензор.НЕТ.

Бухтіяров проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. На момент загибелі він служив у 122-му окремому аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної бригади. У Дмитра залишилася дружина, двоє дітей, батьки.

Церемонія прощання з воїном відбудеться у вівторок, 16 березня о 10:00 в Будинку культури, на площі Червоній в м. Кремінна (Луганська область).

Обставини загибелі військовослужбовця не повідомляються.

Читайте також: За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

12 березня в зоні ООС загинув військовослужбовець Дмитро Бухтіяров 01
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Топ коментарі
+29
Вічна пам'ять і слава тобі воїне!
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15.03.2021 19:01
+27
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 5338
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15.03.2021 19:03
+26
Спочивай з миром, синку...
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 9810
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15.03.2021 19:04
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Вічна пам'ять і слава тобі воїне!
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15.03.2021 19:01 Відповісти
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 5338
показати весь коментар
15.03.2021 19:03 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 9810
показати весь коментар
15.03.2021 19:04 Відповісти
співчуття родині
і Царство Небесне Герою..
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15.03.2021 19:06 Відповісти
Чому ця новина на Цензорі набрана звичайним шрифтом?!
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15.03.2021 19:36 Відповісти
Пусть земля будет пухом
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15.03.2021 19:36 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть клятим москалям на украінській землі !
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15.03.2021 19:41 Відповісти
Серце крається від кожної такої новини.
Спочивай з миром, Воїне! Пошана, уклін і дяка за те, що захистив нашу землю, віддавши життя.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
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15.03.2021 19:52 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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16.03.2021 00:48 Відповісти
Дімон,--"Депутат"!!!!! Як же так???
ДЕСАНТНИКИ НЕ ПОМИРАЮТЬ----ВОНИ ЙДУТЬ В НЕБО!
Спочивай друже! А ми ще троха підсуєтимся!
4.5.0.
показати весь коментар
16.03.2021 20:56 Відповісти
 
 