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В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в Центрально-Городском районе города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как рассказали в полиции, неизвестные вандалы оставили на памятнике надписи, на стелле также заметен след от поджога.
Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.
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+33 Ksenia VB
показать весь комментарий15.03.2021 21:48
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показать весь комментарий15.03.2021 21:53
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тогда ясно: "не всё ли равно что они там паскудят"
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
І не товариш ти мені.
Крепчает?
Ото ж, миллиарды вонючих русских газодолларов RT работают.
(Пiдкреслюю - я не є фаном Зелінського або Порошенко тому що я націоналіст а ці двоє не вписуються ніяк в мій формат, це просто мій суб'єктивний погляд з боку)
https://www.youtube.com/watch?v=Rwhih2rID5A
на выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.
Случайность? Или закономерность?
https://censor.net/ru/video_news/3253555/v_krivom_roge_pensionery_rylis_v_musornom_bake_vybiraya_vybroshennuyu_supermarketom_prosrochku_video