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Голодомор (1038) Кривой Рог (1144) вандализм (573)

В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в Центрально-Городском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора 01

Как рассказали в полиции, неизвестные вандалы оставили на памятнике надписи, на стелле также заметен след от поджога.

Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

Также читайте: В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Життя тих виродків покарає.
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
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15.03.2021 21:48
+29
Криво Рагулизм..
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15.03.2021 21:46
+17
Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
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15.03.2021 21:53
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Криво Рагулизм..
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15.03.2021 21:46 Ответить
Кривий Ріг,це колиска людської цивілізаціі !!!))))
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15.03.2021 21:51 Ответить
ага.. а стучание члеником по черно-белым клавишам это древний шаманский обычай, возникший в Кривом рогу 5 тыщ лет назад..
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15.03.2021 21:55 Ответить
)) причём чёрно-белые клавишы изобрели там же на 1 тысячу лет раньше, чем стучание по них.
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15.03.2021 21:59 Ответить
а еще за тысячу лет этого в Кривом Рогу, было совершено первое обрезание.. и там бегали кошерные динозавры..
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15.03.2021 22:01 Ответить
вообще то последние обрезанные динозавры вымерли около 65 млн лет тому назад. так что у города может оказаться ещё более древняя история ))
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15.03.2021 22:08 Ответить
в Кривом Рогу уникальный климат.. кто-то из кошерных динозавров выжил, и успел сделать обрезание дальнему предку Вовочки "Членограю"..
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15.03.2021 22:10 Ответить
это на родине преЗЕка?
тогда ясно: "не всё ли равно что они там паскудят"
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15.03.2021 22:15 Ответить
Життя тих виродків покарає.
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
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15.03.2021 21:48 Ответить
Зеленського щось не дуже покарало...
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15.03.2021 21:49 Ответить
Він пам'ятники руйнував ?
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15.03.2021 21:53 Ответить
Гірше!! Він з України глузував !!!)))
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15.03.2021 21:55 Ответить
Насміхався над убитими Сраліним українцями.
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15.03.2021 21:56 Ответить
Тут йдеться конкретно за пам,ятники
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15.03.2021 21:58 Ответить
За суспільний стан в країні несе відповідальність влада,в Україні,в першу чергу президент !!!)))
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15.03.2021 22:00 Ответить
Мухи і цукерки -- окремо. У Кривому Розі є своя влада -- міськрада, обласні депутати, губернатор, замісники, радники штатні і позаштатні, обласний відділ поліції, районні, прокурори і суди, детективні агенства... Чи президент мусить у кожну дірку заглядати. Усунути від посад губернатора і начальника поліції.
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16.03.2021 08:56 Ответить
А я про пам'ять про убитих Сраліним українців, бюргер.
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15.03.2021 22:00 Ответить
Якщо він такий поганий антиукраїнський весь з себе ,то чого ж о то 73 відсотки його вибрали, товарищч ?Чи вони теж усi негідники і зрадники?
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15.03.2021 22:06 Ответить
Російська пропаганда принесла свої плоди.
І не товариш ти мені.
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15.03.2021 22:07 Ответить
Зрозумiло ) я тобi також не бюргер )
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15.03.2021 22:09 Ответить
Ви отримали по вухах за провокативні питання, майн лібер філістер!
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15.03.2021 22:18 Ответить
Я нiчого не отримав крім подиву від того що люди не вміють вести дискус, а провокація в чому була?)
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15.03.2021 22:21 Ответить
Москаль,це не нація,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!)))
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15.03.2021 22:12 Ответить
Жертви пропогандонів , це не кращі за п"яних акушерок !!!)))
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15.03.2021 22:10 Ответить
Пробачьте але я не вiрю що усi 73 % населення повелися на дешеву тупу кремлядську пропаганду
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15.03.2021 22:18 Ответить
Как там "Альтернатива"?
Крепчает?
Ото ж, миллиарды вонючих русских газодолларов RT работают.
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15.03.2021 22:21 Ответить
Я займався виборами з 1991 р. і знаю що таке український лохторат !! 73% дивно що не всі 99% !!!)))
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15.03.2021 22:22 Ответить
Тобто ви думаєте що цифри підтасовані?
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15.03.2021 22:23 Ответить
Факторів декілька!! В 1991 р. виборці були радіослухачи , ******* вже телеглядачі,прогрес однака !! І є така халепа як фальсіфікація, адмінресурс !! Але переважна більшість ,це реальний ватний лохторат-телеглядачі !!)))
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15.03.2021 22:27 Ответить
А як ви вважаєте які реальні цифри голосування були? (Не шукайте в моїх питаннях пане Дмитре якогось підступу або провокації - я півжиття живу поза Україною і багатьох нюансів просто не знаю)
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15.03.2021 22:32 Ответить
Це і є реальні цифри! Він так і каже: фальсифікації не було - вата головного мозку!
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15.03.2021 22:40 Ответить
Ок, я зрозумiв
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15.03.2021 22:44 Ответить
Я не вважаю вибори зфальсіфікованими,переважна,навіть абсолютна більшість ,це реальний ватний лохторат!! Шанувальники ТБ і невгамовні "Лишьби не Порошенко!" !!!))))
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15.03.2021 22:44 Ответить
Я так думаю якби Порошенко був * правильним * президентом, в першу чергу відповідав за свої слова, реально рухав реформи, садив корупціонерів і тд і тд, то ці 73 відсотки були б на його боці і Зелінський тупо пролетів бі жодна пропаганда кацапiв не змогла б нічого зробити
(Пiдкреслюю - я не є фаном Зелінського або Порошенко тому що я націоналіст а ці двоє не вписуються ніяк в мій формат, це просто мій суб'єктивний погляд з боку)
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15.03.2021 22:57 Ответить
Мій шлях,це страйки-НРУ-УНА-УНСО !!!Я дотримуюсь держаницької позиціі !!! Тому порівняв Пороха(за часи його президенства я був "шатуном" та "агентом кремля") з Віслючком і в другому турі голосував за Пороха !!!)))
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15.03.2021 23:12 Ответить
не проголосовали за Пороха и всё...не хотели его видеть президентом больше...напрезидентел.....хорош)))))))))
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16.03.2021 10:29 Ответить
вони просто ********.
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15.03.2021 22:17 Ответить
Ще не вечір. Ще все попереду.
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15.03.2021 22:42 Ответить
То класичні личинки рузьгє_мір. Бо всюди повним-повно малоросів, яким байдуже все, що не стосується їхнього гаманця чи особистої безпеки.
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16.03.2021 04:59 Ответить
Вони слідуючі на м'ясо в тоталітарній системі.
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16.03.2021 08:31 Ответить
жертвы абортов - конёк кривого рога.
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15.03.2021 21:48 Ответить
Подяка мешканцям Кривбаса ,за президента ......величнішого !!!))))
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15.03.2021 21:50 Ответить
дв кажи вже як е . еврея.
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15.03.2021 22:18 Ответить
Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
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15.03.2021 21:53 Ответить
Булоб добре ,якби хоч якось покарали винних !!!))
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15.03.2021 21:58 Ответить
Не приведи Господь пережить этим тварям то, что пережили люди в память которым установлен памятник. А мэр там досихпор, упырь Вилкул?
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15.03.2021 21:57 Ответить
лучше ))))
на выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.
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15.03.2021 22:04 Ответить
Два чобота-кеди !!!)))
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15.03.2021 22:09 Ответить
А, то це там вілкул, опзж -- вороги України.
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16.03.2021 09:04 Ответить
Не приведи Господь пережить этим тварям то, что пережили люди в память которым установлен памятник. А мэр там досихпор, упырь Вилкул?
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15.03.2021 21:58 Ответить
Звоните Юзику, он порешает...
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15.03.2021 21:59 Ответить
ага, он Сивоху попросит, а тот скажет, что нехрен вносить раскол, а надо сшивать пока не срастецца
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15.03.2021 22:36 Ответить
Зе має достойних земляків спадкоємців його справи
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15.03.2021 22:30 Ответить
Стовідсотково, вандали - виборці Зеленського, більше нікому
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15.03.2021 22:49 Ответить
Не можна кривдити пам'ять невиннозамордованих українців, бо це великий гріх.
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15.03.2021 22:51 Ответить
Це жиди зробили, вони й співучасники злочину голодомору.
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16.03.2021 09:07 Ответить
Кривой Рог - рассадник ФСБ-шных (ГРУ-шных) "спящих" ячеек и прочих боевых дружин. А СБУ не чешется. Для них главную угрозу нацбезопасности несет почему-то Лакшми Миттал и его Арселор. Кошмарят и кошмарят, кошмарят и кошмарят...
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16.03.2021 01:13 Ответить
заметьте - Голодомора, а не Геноцида... вывод напрашивается сам по себе...
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16.03.2021 07:10 Ответить
Что, ....опять Кривой Рог???
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16.03.2021 07:23 Ответить
Коли дві вежі завалили на Манхеттені у 2011 р, то один поляк сказав, що колись Гітлеру поставлять пам'ятник.
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16.03.2021 09:11 Ответить
Сначала - вредят памятники Голодомору, потом роются в мусорках в поисках просрочки.
Случайность? Или закономерность?
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16.03.2021 09:55 Ответить
И тут же кармическая расплата: В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку".
https://censor.net/ru/video_news/3253555/v_krivom_roge_pensionery_rylis_v_musornom_bake_vybiraya_vybroshennuyu_supermarketom_prosrochku_video
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16.03.2021 11:54 Ответить
 
 