У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору. ФОТО
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У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій у Центрально-Міському районі міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як розповіли в поліції, невідомі вандали залишили на пам'ятнику написи, на стелі також помітно слід від підпалу.
Поліція Кривого Рогу проводить перевірку за даним фактом, після з'ясування обставин події поліцейські приймуть рішення про кваліфікацію злочину.
Топ коментарі
+33 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2021 21:48
+29 Шрек Баблокат
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+17 Александр Владимирович eb432179
показати весь коментар15.03.2021 21:53
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тогда ясно: "не всё ли равно что они там паскудят"
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
І не товариш ти мені.
Крепчает?
Ото ж, миллиарды вонючих русских газодолларов RT работают.
(Пiдкреслюю - я не є фаном Зелінського або Порошенко тому що я націоналіст а ці двоє не вписуються ніяк в мій формат, це просто мій суб'єктивний погляд з боку)
https://www.youtube.com/watch?v=Rwhih2rID5A
на выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.
Случайность? Или закономерность?
https://censor.net/ru/video_news/3253555/v_krivom_roge_pensionery_rylis_v_musornom_bake_vybiraya_vybroshennuyu_supermarketom_prosrochku_video