У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору. ФОТО

У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій у Центрально-Міському районі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як розповіли в поліції, невідомі вандали залишили на пам'ятнику написи, на стелі також помітно слід від підпалу.

Поліція Кривого Рогу проводить перевірку за даним фактом, після з'ясування обставин події поліцейські приймуть рішення про кваліфікацію злочину.

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