УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14511 відвідувач онлайн
Новини Події
8 601 64
голодомор (379) Кривий Ріг (829) вандалізм (398)

У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій у Центрально-Міському районі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Кривому Розі вандали пошкодили памятник жертвам Голодомору 01

Як розповіли в поліції, невідомі вандали залишили на пам'ятнику написи, на стелі також помітно слід від підпалу.

Поліція Кривого Рогу проводить перевірку за даним фактом, після з'ясування обставин події поліцейські приймуть рішення про кваліфікацію злочину.

Читайте також: Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Життя тих виродків покарає.
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
показати весь коментар
15.03.2021 21:48
+29
Криво Рагулизм..
показати весь коментар
15.03.2021 21:46
+17
Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
показати весь коментар
15.03.2021 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Криво Рагулизм..
показати весь коментар
15.03.2021 21:46 Відповісти
Кривий Ріг,це колиска людської цивілізаціі !!!))))
показати весь коментар
15.03.2021 21:51 Відповісти
ага.. а стучание члеником по черно-белым клавишам это древний шаманский обычай, возникший в Кривом рогу 5 тыщ лет назад..
показати весь коментар
15.03.2021 21:55 Відповісти
)) причём чёрно-белые клавишы изобрели там же на 1 тысячу лет раньше, чем стучание по них.
показати весь коментар
15.03.2021 21:59 Відповісти
а еще за тысячу лет этого в Кривом Рогу, было совершено первое обрезание.. и там бегали кошерные динозавры..
показати весь коментар
15.03.2021 22:01 Відповісти
вообще то последние обрезанные динозавры вымерли около 65 млн лет тому назад. так что у города может оказаться ещё более древняя история ))
показати весь коментар
15.03.2021 22:08 Відповісти
в Кривом Рогу уникальный климат.. кто-то из кошерных динозавров выжил, и успел сделать обрезание дальнему предку Вовочки "Членограю"..
показати весь коментар
15.03.2021 22:10 Відповісти
это на родине преЗЕка?
тогда ясно: "не всё ли равно что они там паскудят"
показати весь коментар
15.03.2021 22:15 Відповісти
Життя тих виродків покарає.
Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
показати весь коментар
15.03.2021 21:48 Відповісти
Зеленського щось не дуже покарало...
показати весь коментар
15.03.2021 21:49 Відповісти
Він пам'ятники руйнував ?
показати весь коментар
15.03.2021 21:53 Відповісти
Гірше!! Він з України глузував !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 21:55 Відповісти
Насміхався над убитими Сраліним українцями.
показати весь коментар
15.03.2021 21:56 Відповісти
Тут йдеться конкретно за пам,ятники
показати весь коментар
15.03.2021 21:58 Відповісти
За суспільний стан в країні несе відповідальність влада,в Україні,в першу чергу президент !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:00 Відповісти
Мухи і цукерки -- окремо. У Кривому Розі є своя влада -- міськрада, обласні депутати, губернатор, замісники, радники штатні і позаштатні, обласний відділ поліції, районні, прокурори і суди, детективні агенства... Чи президент мусить у кожну дірку заглядати. Усунути від посад губернатора і начальника поліції.
показати весь коментар
16.03.2021 08:56 Відповісти
А я про пам'ять про убитих Сраліним українців, бюргер.
показати весь коментар
15.03.2021 22:00 Відповісти
Якщо він такий поганий антиукраїнський весь з себе ,то чого ж о то 73 відсотки його вибрали, товарищч ?Чи вони теж усi негідники і зрадники?
показати весь коментар
15.03.2021 22:06 Відповісти
Російська пропаганда принесла свої плоди.
І не товариш ти мені.
показати весь коментар
15.03.2021 22:07 Відповісти
Зрозумiло ) я тобi також не бюргер )
показати весь коментар
15.03.2021 22:09 Відповісти
Ви отримали по вухах за провокативні питання, майн лібер філістер!
показати весь коментар
15.03.2021 22:18 Відповісти
Я нiчого не отримав крім подиву від того що люди не вміють вести дискус, а провокація в чому була?)
показати весь коментар
15.03.2021 22:21 Відповісти
Москаль,це не нація,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:12 Відповісти
Жертви пропогандонів , це не кращі за п"яних акушерок !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:10 Відповісти
Пробачьте але я не вiрю що усi 73 % населення повелися на дешеву тупу кремлядську пропаганду
показати весь коментар
15.03.2021 22:18 Відповісти
Как там "Альтернатива"?
Крепчает?
Ото ж, миллиарды вонючих русских газодолларов RT работают.
показати весь коментар
15.03.2021 22:21 Відповісти
Я займався виборами з 1991 р. і знаю що таке український лохторат !! 73% дивно що не всі 99% !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:22 Відповісти
Тобто ви думаєте що цифри підтасовані?
показати весь коментар
15.03.2021 22:23 Відповісти
Факторів декілька!! В 1991 р. виборці були радіослухачи , ******* вже телеглядачі,прогрес однака !! І є така халепа як фальсіфікація, адмінресурс !! Але переважна більшість ,це реальний ватний лохторат-телеглядачі !!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:27 Відповісти
А як ви вважаєте які реальні цифри голосування були? (Не шукайте в моїх питаннях пане Дмитре якогось підступу або провокації - я півжиття живу поза Україною і багатьох нюансів просто не знаю)
показати весь коментар
15.03.2021 22:32 Відповісти
Це і є реальні цифри! Він так і каже: фальсифікації не було - вата головного мозку!
показати весь коментар
15.03.2021 22:40 Відповісти
Ок, я зрозумiв
показати весь коментар
15.03.2021 22:44 Відповісти
Я не вважаю вибори зфальсіфікованими,переважна,навіть абсолютна більшість ,це реальний ватний лохторат!! Шанувальники ТБ і невгамовні "Лишьби не Порошенко!" !!!))))
показати весь коментар
15.03.2021 22:44 Відповісти
Я так думаю якби Порошенко був * правильним * президентом, в першу чергу відповідав за свої слова, реально рухав реформи, садив корупціонерів і тд і тд, то ці 73 відсотки були б на його боці і Зелінський тупо пролетів бі жодна пропаганда кацапiв не змогла б нічого зробити
(Пiдкреслюю - я не є фаном Зелінського або Порошенко тому що я націоналіст а ці двоє не вписуються ніяк в мій формат, це просто мій суб'єктивний погляд з боку)
показати весь коментар
15.03.2021 22:57 Відповісти
Мій шлях,це страйки-НРУ-УНА-УНСО !!!Я дотримуюсь держаницької позиціі !!! Тому порівняв Пороха(за часи його президенства я був "шатуном" та "агентом кремля") з Віслючком і в другому турі голосував за Пороха !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 23:12 Відповісти
не проголосовали за Пороха и всё...не хотели его видеть президентом больше...напрезидентел.....хорош)))))))))
показати весь коментар
16.03.2021 10:29 Відповісти
вони просто ********.
показати весь коментар
15.03.2021 22:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Rwhih2rID5A
показати весь коментар
15.03.2021 21:58 Відповісти
Ще не вечір. Ще все попереду.
показати весь коментар
15.03.2021 22:42 Відповісти
То класичні личинки рузьгє_мір. Бо всюди повним-повно малоросів, яким байдуже все, що не стосується їхнього гаманця чи особистої безпеки.
показати весь коментар
16.03.2021 04:59 Відповісти
Вони слідуючі на м'ясо в тоталітарній системі.
показати весь коментар
16.03.2021 08:31 Відповісти
жертвы абортов - конёк кривого рога.
показати весь коментар
15.03.2021 21:48 Відповісти
Подяка мешканцям Кривбаса ,за президента ......величнішого !!!))))
показати весь коментар
15.03.2021 21:50 Відповісти
дв кажи вже як е . еврея.
показати весь коментар
15.03.2021 22:18 Відповісти
Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
показати весь коментар
15.03.2021 21:53 Відповісти
Булоб добре ,якби хоч якось покарали винних !!!))
показати весь коментар
15.03.2021 21:58 Відповісти
Не приведи Господь пережить этим тварям то, что пережили люди в память которым установлен памятник. А мэр там досихпор, упырь Вилкул?
показати весь коментар
15.03.2021 21:57 Відповісти
лучше ))))
на выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.
показати весь коментар
15.03.2021 22:04 Відповісти
Два чобота-кеди !!!)))
показати весь коментар
15.03.2021 22:09 Відповісти
А, то це там вілкул, опзж -- вороги України.
показати весь коментар
16.03.2021 09:04 Відповісти
Не приведи Господь пережить этим тварям то, что пережили люди в память которым установлен памятник. А мэр там досихпор, упырь Вилкул?
показати весь коментар
15.03.2021 21:58 Відповісти
Звоните Юзику, он порешает...
показати весь коментар
15.03.2021 21:59 Відповісти
ага, он Сивоху попросит, а тот скажет, что нехрен вносить раскол, а надо сшивать пока не срастецца
показати весь коментар
15.03.2021 22:36 Відповісти
Зе має достойних земляків спадкоємців його справи
показати весь коментар
15.03.2021 22:30 Відповісти
Стовідсотково, вандали - виборці Зеленського, більше нікому
показати весь коментар
15.03.2021 22:49 Відповісти
Не можна кривдити пам'ять невиннозамордованих українців, бо це великий гріх.
показати весь коментар
15.03.2021 22:51 Відповісти
Це жиди зробили, вони й співучасники злочину голодомору.
показати весь коментар
16.03.2021 09:07 Відповісти
Кривой Рог - рассадник ФСБ-шных (ГРУ-шных) "спящих" ячеек и прочих боевых дружин. А СБУ не чешется. Для них главную угрозу нацбезопасности несет почему-то Лакшми Миттал и его Арселор. Кошмарят и кошмарят, кошмарят и кошмарят...
показати весь коментар
16.03.2021 01:13 Відповісти
заметьте - Голодомора, а не Геноцида... вывод напрашивается сам по себе...
показати весь коментар
16.03.2021 07:10 Відповісти
Что, ....опять Кривой Рог???
показати весь коментар
16.03.2021 07:23 Відповісти
Коли дві вежі завалили на Манхеттені у 2011 р, то один поляк сказав, що колись Гітлеру поставлять пам'ятник.
показати весь коментар
16.03.2021 09:11 Відповісти
Сначала - вредят памятники Голодомору, потом роются в мусорках в поисках просрочки.
Случайность? Или закономерность?
показати весь коментар
16.03.2021 09:55 Відповісти
И тут же кармическая расплата: В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку".
https://censor.net/ru/video_news/3253555/v_krivom_roge_pensionery_rylis_v_musornom_bake_vybiraya_vybroshennuyu_supermarketom_prosrochku_video
показати весь коментар
16.03.2021 11:54 Відповісти
 
 