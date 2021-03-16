Дополнительные госпитали для пациентов с COVID-19 развернут во Львове, - Садовый
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Львов планирует развернуть дополнительные госпитали в связи с резким увеличением количества "тяжелых" пациентов с COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.
По его словам, с каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается.
"И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник", - отметил Садовый.
Мэр рассказал, что на первом этапе планируют развернуть дополнительные 366 коек.
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