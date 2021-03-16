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Новости Общество
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КС (2130) НКРЭКУ (466)

Конституционный суд рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в письменном производстве

Новости Цензор.НЕТ Общество

Конституционный суд рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в письменном производстве

Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в порядке письменного производства.

Такое решение было принято судом во время заседания Палаты КСУ 11 марта, говорится в сообщении суда.


Рассмотрение дела в порядке письменного производства не предусматривает заслушивания участников дела, задавания вопросов по сути дела как судьями, так и участниками процесса друг другу.


Конституционное представление 50 народных депутатов относительно несоответствия Конституции Указов Президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ - Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды - поступило в суд 4 ноября 2020.


Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.
Кроме того, депутаты обратились в Конституционный суд по поводу признания противоречащими Конституции положения Закона "О НКРЭКУ", которые позволили Президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки и утверждать схему их ротации.
Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021.


Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственен за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.


Отдельно Окружной административный суд рассматривает дело о незаконности назначения председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка по иску народного депутата, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.
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Лисапед , голый зад , домой в "квартал" ?
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16.03.2021 12:39 Ответить
Замість того, щоб чинно та дружньо обговорювати на нарах в камері ситуацію, в яку потрапили члєни КС та НКРЕПК, та думати скільки награбованого віддати країні , одні члєни мають строїти інших органів.
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16.03.2021 13:23 Ответить
проталкивание газа по трубам отмените аферисты куевы и верните людям деньги, мне раньше звонили ты ни разу не оплатил за 2 года ты должен 3000 грн за проталкивание газа, я говорю почему писюльки мне высылаете без мокрых печатей и ни единой подписи???? вы понимаете что это вымогательство??? это статья??? с чем я пойду в суд?? с вашими писюльками??? после этого ни одного звонка, как бабка пошептала, но уже должен 4000 Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні - Цензор.НЕТ 7261
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16.03.2021 12:55 Ответить
НКРЕКУ сам по себе неконституционный орган, незаконно созданный сывочолым мародером для обдирания населения, и который продолжает использоваться зебилами с теми же целями
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16.03.2021 12:57 Ответить
Інуковіч твой прєзідент?
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16.03.2021 13:25 Ответить
Я не сторонник сыньоносного, который подал подання в КС по поводу неконституционного по его мнению лишению Радой Януковича звания президента. Так что Янукович это прэзыдэнт гэтьмана и...тебя
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16.03.2021 13:34 Ответить
Щось забагато сьогодні стало конституційного суду!
Судді вже оговталися, та взялися продовжувати свою АНТИКОНСТИТУЦІЙНУ ліяльність?

Мабуть принесли персональну приягу ЗЕбілу!
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16.03.2021 13:22 Ответить
Та мабуть зрозуміли шо тупого вже злили Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні - Цензор.НЕТ 872
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16.03.2021 13:27 Ответить
 
 