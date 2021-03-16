Упрощение администрирования посылок и урегулирование вопроса акцизов: Украинский Совет Бизнеса поддержал законопроект №4278
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Украинский Совет Бизнеса призывает Верховную Раду принять законопроект № 4278 , тем самым утвердить более эффективный вариант постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН на 200% с 2021 (по сравнению со ставкой налога, действующей в 2020 году) и на 30% ежегодно в течение 2022-2025 годов.
Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса, в состав которой входят бизнес-ассоциации различных отраслей экономики, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одно значительное изменение в проект закона № 4278 ко второму чтению - это изменение акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН)", - добавили в УСБ.
Совет отмечает, что согласно Закону Украины № 466-IX от 16 января 2020 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (далее - Закон Украины № 466-IX), с января 2021 ставка акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) повысилась на 320%.
По оценкам экспертов, такое одноразовое повышение ставки налога на ТИЭН уже имеет негативные последствия как для потребителей ТИЭН, так и для предпринимателей розничной торговли и инвестиций в экономику Украины, направленных на производство и реализацию указанных табакосодержащих изделий.
"Подобные шаги могут привести к закрытию от 30 до 50% небольших предприятий, их бизнес перейдет в лучшем случае к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо - на нелегальный рынок продаж ТИЭН. При условии, что акциз на ТИЭН уже больше акциза в соседних странах - Словакии, Венгрии, Молдове, России, Беларуси, а планируется еще больший рост - судьба нелегального рынка стиков будет расти и вытеснять легальных продавцов", - предостерегают в Украинском Совете Бизнеса.
Также в Совете отмечают, что в странах ЕС в среднем разница между акцизами на сигареты и ТИЭН составляет 72%, что обусловлено стратегией замещения более вредных продуктов из табака на продукты, имеющие меньший вред. Например, Великобритания официально (в частности, Минздрав и ASH) признала эффективность замещения курения сигарет вейпамы и ввела официальные программы по содействию замещения сигарет.
"Поэтому с целью уменьшения нагрузки на бизнес по уплате налогов, детенизации торговли, избежания потерь государственного бюджета и создания механизмов для привлечения новых инвестиций целесообразно поддержать редакцию Комитета ко второму чтению по проекту № 4278, где представлен более эффективный вариант постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН на 200% с 2021 (по сравнению со ставкой налога, действующей в 2020 году) и на 30% ежегодно в течение 2022-2025 годов", - резюмировали в Украинском Совете Бизнеса.
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"Президент США Джо Байден запланировал значительное повышение налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Деньги нужны для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов. Среди обсуждаемых мер - увеличение налога с корпораций с 21 до 28 процентов и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC).
Байден намерен также повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов. Обсуждается и более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, получающих не меньше миллиона долларов в год. Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством, пишет издание.
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Самозамес никто не отменит и не проконтролирует.
Это тебе не Айкосы.
С никотином может быть засада. Будут завозить концентрат 1000мг/мл и разводить до сотки. Литра хватит получить 100-200 литров жижи.
Запарятся перекрывать каналы.
В ручной клади у меня пропустили 60мл (не полная на треть).
Два по пол-литра вез в чемодане. (заказ от аниматоров) Без проблем.
Продавцы и покупатели потихоньку свыкнуться с ценой. Выхода другого нет. Сигаретники свыклись.