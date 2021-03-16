Спрощення адміністрування посилок і врегулювання питання акцизів: Українська Рада Бізнесу підтримала законопроєкт №4278

Українська Рада Бізнесу закликає Верховну Раду прийняти законопроєкт № 4278, тим самим затвердити більш ефективний варіант поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН на 200% з 2021 (в порівнянні зі ставкою податку, чинною в 2020 році) і на 30% щорічно протягом 2022-2025 років.

Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу, до складу якої входять бізнес-асоціації різних галузей економіки, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна значна зміна в проєкт закону № 4278 до другого читання - це зміна акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН)", - додали в УСБ.

Рада зазначає, що відповідно до Закону України № 466-IX від 16 січня 2020 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон України № 466-IX), з січня 2021 року ставка акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) підвищилася на 320%.

За оцінками експертів, таке одноразове підвищення ставки податку на ТВЕН вже має негативні наслідки як для споживачів ТВЕН, так і для підприємців роздрібної торгівлі та інвестицій в економіку України, спрямованих на виробництво і реалізацію зазначених тютюновмісних виробів.

"Подібні кроки можуть призвести до закриття від 30 до 50% невеликих підприємств, їх бізнес перейде в кращому випадку до легального великому бізнесу, в гіршому, що більш прогнозовано - на нелегальний ринок продажів ТВЕН. За умови, що акциз на ТВЕН вже більше акцизу в сусідніх країнах - Словаччині, Угорщині, Молдові, Росії, Білорусі, а планується ще більше зростання – частка нелегального ринку стіків буде рости і витісняти легальних продавців", - застерігають в Українській Раді Бізнесу.

Також у Раді зазначають, що в країнах ЄС в середньому різниця між акцизами на сигарети і ТВЕН становить 72%, що обумовлено стратегією заміщення більш шкідливих продуктів з тютюну на продукти, що мають меншу шкоду. Наприклад, Велика Британія офіційно (зокрема, МОЗ та ASH) визнала ефективність заміщення куріння сигарет вейпами і ввела офіційні програми зі сприяння заміщення сигарет.

"Тому з метою зменшення навантаження на бізнес по сплаті податків, детінізації торгівлі, уникнення втрат державного бюджету та створення механізмів для залучення нових інвестицій доцільно підтримати редакцію Комітету до другого читання за проєктом № 4278, де представлено більш ефективний варіант поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН на 200% з 2021 (в порівнянні зі ставкою податку, що діє в 2020 році) і на 30% щорічно протягом 2022-2025 років", - резюмували в Українській Раді Бізнесу.