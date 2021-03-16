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Спрощення адміністрування посилок і врегулювання питання акцизів: Українська Рада Бізнесу підтримала законопроєкт №4278

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Спрощення адміністрування посилок і врегулювання питання акцизів: Українська Рада Бізнесу підтримала законопроєкт №4278

Українська Рада Бізнесу закликає Верховну Раду прийняти законопроєкт № 4278, тим самим затвердити більш ефективний варіант поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН на 200% з 2021 (в порівнянні зі ставкою податку, чинною в 2020 році) і на 30% щорічно протягом 2022-2025 років.

Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу, до складу якої входять бізнес-асоціації різних галузей економіки, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна значна зміна в проєкт закону № 4278 до другого читання - це зміна акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН)", - додали в УСБ.

Рада зазначає, що відповідно до Закону України № 466-IX від 16 січня 2020 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон України № 466-IX), з січня 2021 року ставка акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) підвищилася на 320%.

За оцінками експертів, таке одноразове підвищення ставки податку на ТВЕН вже має негативні наслідки як для споживачів ТВЕН, так і для підприємців роздрібної торгівлі та інвестицій в економіку України, спрямованих на виробництво і реалізацію зазначених тютюновмісних виробів.

"Подібні кроки можуть призвести до закриття від 30 до 50% невеликих підприємств, їх бізнес перейде в кращому випадку до легального великому бізнесу, в гіршому, що більш прогнозовано - на нелегальний ринок продажів ТВЕН. За умови, що акциз на ТВЕН вже більше акцизу в сусідніх країнах - Словаччині, Угорщині, Молдові, Росії, Білорусі, а планується ще більше зростання – частка нелегального ринку стіків буде рости і витісняти легальних продавців", - застерігають в Українській Раді Бізнесу.

Також у Раді зазначають, що в країнах ЄС в середньому різниця між акцизами на сигарети і ТВЕН становить 72%, що обумовлено стратегією заміщення більш шкідливих продуктів з тютюну на продукти, що мають меншу шкоду. Наприклад, Велика Британія офіційно (зокрема, МОЗ та ASH) визнала ефективність заміщення куріння сигарет вейпами і ввела офіційні програми зі сприяння заміщення сигарет.

"Тому з метою зменшення навантаження на бізнес по сплаті податків, детінізації торгівлі, уникнення втрат державного бюджету та створення механізмів для залучення нових інвестицій доцільно підтримати редакцію Комітету до другого читання за проєктом № 4278, де представлено більш ефективний варіант поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН на 200% з 2021 (в порівнянні зі ставкою податку, що діє в 2020 році) і на 30% щорічно протягом 2022-2025 років", - резюмували в Українській Раді Бізнесу.

Автор: Анастасія Потіха
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"...для привлечения новых инвестиций" ? Упрощение администрирования посылок и урегулирование вопроса акцизов: Украинский Совет Бизнеса поддержал законопроект №4278 - Цензор.НЕТ 4902
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16.03.2021 12:43 Відповісти
Зрозуміло - державі потрібно бабло. Всім країнам потрібно. Як це питання вирішуватимуть у СЩА?
"Президент США Джо Байден запланировал значительное повышение налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Деньги нужны для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов. Среди обсуждаемых мер - увеличение налога с корпораций с 21 до 28 процентов и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC).
Байден намерен также повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов. Обсуждается и более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, получающих не меньше миллиона долларов в год. Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством, пишет издание.
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16.03.2021 13:30 Відповісти
Ни**я не понял - а с посылками то что?
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16.03.2021 13:00 Відповісти
с посылками послали
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16.03.2021 13:53 Відповісти
замещения курения сигарет вейпами - классная идея!
Самозамес никто не отменит и не проконтролирует.
Это тебе не Айкосы.
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16.03.2021 14:07 Відповісти
Да что вы? Компоненты для самозамеса уже едва доступны. Подвешенная ситуация пока что, и с полок в магазинах все по убирали. Стоило бы закупиться пропиленом и глиценрином. А синтетически никотин, скорее всего тоже будет акцизным.
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16.03.2021 14:29 Відповісти
Пропиленгликоль и глицерин используются в пищевой промышленности. Ограничить продажу никак не смогут. В крайнем случае будем покупать по 10 литров. Аромки тоже пищевые.
С никотином может быть засада. Будут завозить концентрат 1000мг/мл и разводить до сотки. Литра хватит получить 100-200 литров жижи.
Запарятся перекрывать каналы.
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16.03.2021 15:54 Відповісти
Так то оно так. Но может быть и так, что мелкие продавцы откажутся продолжать. По сути как вы и сказали, пропилен с глицерином невозможно отнести к запрещенным прекурсорам, по сему основания нету. А вот ситуация с базой, уже радикально отличается. Вплоть до, того что, хранение по отдельности можно, а смешивать в кучу, уже нельзя. Собирался ехать за границу, узнавал как с этим на границе. Одни говорят, что мелкую жижу можно, а литровую банку могут не пустить. Причем основания для пропуска почти не указывают, просто нельзя и все.
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16.03.2021 16:24 Відповісти
Неделю назад летел в Египет.
В ручной клади у меня пропустили 60мл (не полная на треть).
Два по пол-литра вез в чемодане. (заказ от аниматоров) Без проблем.
Продавцы и покупатели потихоньку свыкнуться с ценой. Выхода другого нет. Сигаретники свыклись.
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16.03.2021 17:49 Відповісти
А под шумок и про посылки протолкнули?
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18.03.2021 10:58 Відповісти
 
 