Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, - посол Симмонс
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Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.
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показать весь комментарий16.03.2021 13:17 Ответить Мне нравится 1
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показать весь комментарий16.03.2021 13:18 Ответить Мне нравится 0
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