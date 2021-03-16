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Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, - посол Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Великобритания никогда не признает фиктивный

Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.

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Великобритания никогда не признает фиктивный референдум РФ в Крыму, - посол Симмонс 01
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_Как будто дело исключительно в дефенициях о т. н. референдуме! Дело в нападении расии! И оккупации!
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16.03.2021 13:17 Ответить
А и да: раша маст дай!
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16.03.2021 13:18 Ответить
 
 