ЕСПЧ начал производство по заявлению экс-председателя КСУ Шевчука

По его мнению, его освобождение от должности судьи КСУ 14 мая 2019 не только произошло с грубыми нарушениями Конституции, закона и Регламента, но и сопровождалось многочисленными нарушениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Так, в частности, судьи КСУ нарушили статью 6 Конвенции - право на справедливый суд в аспекте отсутствия независимого и беспристрастного суда, установленного законом - нарушение процедуры дисциплинарного производства, установленной законом и регламентом (отсутствие соблюдения судьями предусмотренной Законом о КСУ и Регламентом КСУ дисциплинарной процедуры, она в целом не начиналась в установленном законодательством порядке); а также личная предвзятость судей С. Саса, И. Слиденко, М. Гультая и А. Тупицкого при голосовании против С. Шевчука, которые к тому же находились в конфликте интересов как члены Комиссии по вопросам регламента и этики, и на заседании Палаты. То есть 4 из 7 членов Постоянной Комиссии по вопросам регламента и этики, большинство судей КСУ, которые голосовали за освобождение С. Шевчука, находились в конфликте интересов и были предвзяты к нему, то есть были обвинителями и свидетелями, находились в состоянии личной заинтересованности в освобождении заявителя.



Кроме того, по мнению заявителя, большинство судей КСУ лишили С. Шевчука права доступа в суд за своевольное официальное толкование статьи 151-2 Конституции - в том аспекте, что ни один акт КС (в том числе индивидуальный) не может быть обжалован в судах общей юрисдикции (Решение КСУ относительно официального толкования от 2 декабря 2019). Это толкование было предоставлено уже после того, как С. Шевчук выиграл админсуд первой инстанции, в котором он обжаловал незаконное и неправомерное освобождение от должности судьи и председателя КСУ.

В заявлении в ЕСПЧ также приводятся аргументы о нарушении КСУ статьи 8, 10 и 13 Конвенции.