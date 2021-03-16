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Європейський суд з пр... (411) Шевчук Станіслав (51)

ЄСПЛ почав провадженння за заявою ексголови КСУ Станіслава Шевчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

На його думку, його звільнення з посади судді КСУ 14 травня 2019 року не лише відбулося з грубими порушеннями Конституції, закону та Регламенту, але і супроводжувалося численними порушеннями Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, зокрема, судді КСУ порушили статтю 6 Конвенції – право на справедливий суд в аспекті відсутності незалежного та безстороннього суду, встановленого законом - порушення процедури дисциплінарного провадження, що встановлена законом та регламентом (відсутність дотримання суддями передбаченого Законом про КСУ та Регламентом КСУ дисциплінарної процедури, вона загалом не починалась у встановленому законодавством порядку); а також особиста упередженість суддів С. Саса, І. Сліденка, М. Гультая та О. Тупицького під час голосування проти С. Шевчука, які до того ж були в конфлікті інтересів як члени Комісії з питань регламенту та етики, і на засіданні Великої палати. Тобто 4 із 7 членів Постійної Комісії з питань регламенту та етики, більшість суддів КСУ, які голосували за звільнення С. Шевчука, перебували у конфлікті інтересів та були упереджені щодо нього, тобто були обвинувачами та свідками, перебували у стані особистої зацікавленості у звільненні заявника.

Крім того, на думку заявника, більшість суддів КСУ позбавила С. Шевчука права доступу до суду через свавільне офіційне тлумачення статті 151-2 Конституції – у тому аспекті, що жоден акт КС (у тому числі індивідуальний) не може бути оскаржений у судах загальної юрисдикції (Рішення КСУ щодо офіційного тлумачення від 2 грудня 2019 року). Це тлумачення було надано вже після того, як С. Шевчук вже виграв суд адмінсуд першої інстанції, у якому він оскаржив незаконне та неправомірне звільнення з посади судді та Голови КСУ.

У заяві до ЕСПЛ також наводяться аргументи щодо порушення КСУ статті 8, 10 та 13 Конвенції.

ЄСПЛ почав провадженння за заявою ексголови КСУ Станіслава Шевчука 01

Автор: Наталя Джума
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Хряка від корита відсторонили.
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16.03.2021 15:22 Відповісти
Тупицкий -донецкий,ставленник донецкого хряка.
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16.03.2021 15:29 Відповісти
Такой Председатель КС и нужен Украине! Но форумчане с этим несогласны, понятно.
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16.03.2021 15:40 Відповісти
А Тупицький ще не встав в чергу до цього суду.
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16.03.2021 18:59 Відповісти
 
 