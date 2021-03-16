РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16709 посетителей онлайн
Новости Общество
648 1
перевозки (511) вагоны (178)

Проект приказа о списании вагонов создает коррупционные риски, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проект приказа о списании вагонов создает коррупционные риски, - эксперт

Третья версия приказа о списании вагонов по возрасту, которую подготовило Министерство инфраструктуры, содержит нормы, которые создают коррупционные риски, а также угрожают остановкой президентского проекта "Большая стройка".

Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

По его словам, в новой редакции проекта содержится норма, которая позволяет продлить эксплуатационный срок службы вагона. Но такое продление возможно только после проведения капитального ремонта с выдачей сертификата. Причем этот сертификат действителен только три года, и затем необходимо снова делать ремонт.

"Однако сейчас продление срока службы вагонов тоже идет через проведение капремонтов, после чего выдается специальное заключение института. Специалисты института выезжают, осматривают эти вагоны, и дают заключение насколько вагон пригоден. А сейчас они всем запретили это делать (брать заключение института, - Ред.), И хотят загнать в какую-то свою коррупционную схему. Причем что она собой будет представлять, я понимаю слабо", - объясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что новая редакция приказа может привести к дефициту подвижного состава, особенно - специализированного, и поставить под угрозу выполнение президентского проекта "Большая стройка".

"Нормы распространяются на спецвагоны для перевозки инертных материалов. Это такой спецвагон-думкар, которые перевозят щебень и максимально задействованы на программе "Большая стройка". Если их списать, вырастет стоимость перевозок, а в некоторых местах программа остановится. Потому что, например, в Луганской и Харьковской областях щебня нет, его можно завезти только железнодорожным транспортом. А строительства там очень много", - напоминает Дыняк.

В прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. В то же время в ведомстве в марте этого года предложили уже третью, "доработанную" редакцию проекта. На самом деле она практически не отличается от предыдущей версии и не устраивает ни вагоностроителей, ни грузоотправителей, ни владельцев парков вагонов.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что новая версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и раньше, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов, поэтому новый проект приказа МИУ все еще требует серьезной доработки.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть не услышала и не услышит экспертных оценок своим действиям. Как ни старайтесь, но распоряжения, приказы, законы и указы будут направлены на увеличение прибыли и доходности некоего субьекта под названием государство. Возможно в общих чертах их действия и похожи на благие, как они пытаются их преподносить, но на практике все происходит по иному. Ну нельзя аварийное здание спасти косметическим ремонтом.)))
показать весь комментарий
17.03.2021 19:22 Ответить
 
 