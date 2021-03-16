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В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не видит оснований для отказа от использования вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводит европейский регулятор, который отвечает за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз вне зависимости от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и делать выводы", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали досмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира - например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада. Думаю, что то же самое заявят и европейские страны в ближайшее время. Если говорить о пользе и риске, о польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты", - добавил глава Минздрава.

Также читайте: РФ использует слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе, чтобы расчистить фармрынок для "Спутник V", - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
В Україні і вакцинацій не дуже зафіксованно...
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16.03.2021 17:02
+6
А разве у нас есть вакцинация?
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16.03.2021 17:08
+4
Полиграф Полиграфыч совсем зазвизделся... Отсутствие последствий вакцинации из-за отсутствия вакцинации..
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16.03.2021 17:08
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В Україні і вакцинацій не дуже зафіксованно...
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16.03.2021 17:02 Ответить
Ну так понятно, сколько у нас вакцинированных, от же балаболы ....
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16.03.2021 17:07 Ответить
Украинский тромбоз поборет любой тромбоз, который есть на планете, убьём тромбоз салом чесноком и горилкой! В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 9956
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16.03.2021 17:07 Ответить
Полиграф Полиграфыч совсем зазвизделся... Отсутствие последствий вакцинации из-за отсутствия вакцинации..
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16.03.2021 17:08 Ответить
А разве у нас есть вакцинация?
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16.03.2021 17:08 Ответить
І ми, Химко , люди! В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 3085
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16.03.2021 17:11 Ответить
влучне запитання,зробили тисячу-дві вакцинацій і вже роблять висновки.як то кажуть "no comment".
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16.03.2021 17:12 Ответить
А кому потрібна ця вакцинація?
Можливо, хтось десь бачив кілометрові черги бажаючих ширнутись цим лайном?
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16.03.2021 17:13 Ответить
Если вам не нужно, не вакцинируйтесь - рабства нет, у нас демократия и не разводите дерьмагогию насчет "лайна".
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16.03.2021 17:48 Ответить
Подозреваю, что вы, милейший, укололись в первых рядах? Я в вас не ошибся?
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16.03.2021 19:58 Ответить
сейчас уж не совок, чтоб очереди на улицах стояли. Я записался в приложении "Дія" в очередь на вакцинацию.
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16.03.2021 23:17 Ответить
вже быльше 250 тисяч записалося
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16.03.2021 17:50 Ответить
Це тобі, випадково, не Стєпанов повідомив? ))
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16.03.2021 19:49 Ответить
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер

Яка несподіванка: не Стєпанов, а Ярослав Кучер, його заступник... Вірю!! Хіба ж можна такому не вірити? )))
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16.03.2021 22:12 Ответить
Ні, тільки Афанасію можна вірити. Правда?
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16.03.2021 22:34 Ответить
В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 949 Ну, якщо ти так наполягаєш..))
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16.03.2021 22:41 Ответить
Тю, та ти навіть про Кучера не вгадав! В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 5373
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16.03.2021 22:48 Ответить
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть!
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16.03.2021 17:15 Ответить
украинский степанов не зафиксировал случаев тромбоза , после вакцинации ,ибо он не есть фиксатор тромбоза , но фрицовские фиксаторы зафиксировали тромбоз---https://www.dw.com/uk/hlava-nimetskoho-instytutu-vaktsyn-zaiavyv-pro-novu-sytuatsiiu-navkolo-preparatu-astrazeneca/a-56883005
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16.03.2021 17:19 Ответить
Наверное, людей в самолетах тайно вакцинируют рептилоиды
Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе. ​​​​​​​ На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.
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16.03.2021 17:56 Ответить
Рептилоиды на то они и рептилоиды,которые не могут понять,что образование тромбов имеет самую разную природу, и каждый конкретный случай рассматривается ,как конкретный случай , в том числе и образования тромбов после вакцинации. Стрелочник ,есть стрелочник,Не нервничай ,а то без вакцинации у нервных тоже образуются тромбы,и то похлеще нежели ,от некоторых вакцин , и лекарств В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 564
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16.03.2021 19:58 Ответить
А хто тобі сказав, що я нервую? Сам нафантазував? Так тобі не діалоги вести, а монологи треба писати.
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16.03.2021 22:00 Ответить
Тю,просто,закопають і як ти вже щось комусь доведеш?Ще й скажуть,що не вакцинувавсяКончена істота цей міністр
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16.03.2021 17:29 Ответить
тут і коню зрозуміло - вакцинували 800 людей....
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16.03.2021 17:33 Ответить
стіпашка, ти вже наостпздв.
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16.03.2021 17:38 Ответить
Дурнів немає такий гємор на свою сраку фіксувати.
У нас хоч би половину випадків зараження фіксували...
dw Коронавірус в Україні: "Половина смертей від COVID-19 не ідентифікована"
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16.03.2021 17:41 Ответить
На самом деле от ковид и последствий ковид умирает в разы больше, чем официально фиксируется. Не на какие-то проценты - в разы. Борьба с эпидемией провалена полностью. "Меры" этих уродов только ухудшают ситуацию.
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16.03.2021 18:16 Ответить
Поговаривают, если три раза уколоться, то алкоголизм можно вылечить. Так что, все на вакцинацию, товарищи!
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16.03.2021 17:44 Ответить
 
 