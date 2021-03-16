В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не видит оснований для отказа от использования вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводит европейский регулятор, который отвечает за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз вне зависимости от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и делать выводы", - отметил министр.
Степанов подчеркнул, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.
"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали досмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира - например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада. Думаю, что то же самое заявят и европейские страны в ближайшее время. Если говорить о пользе и риске, о польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты", - добавил глава Минздрава.
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Можливо, хтось десь бачив кілометрові черги бажаючих ширнутись цим лайном?
КИЇВ. 15 березня. УНН. Загалом понад 250 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19. Найбільше записалося з Києва та Львівської, Дніпропетровської й Київської областей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН
Яка несподіванка: не Стєпанов, а Ярослав Кучер, його заступник... Вірю!! Хіба ж можна такому не вірити? )))
-Нет.
-И я не вижу. А он есть!
Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе. На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.
У нас хоч би половину випадків зараження фіксували...
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