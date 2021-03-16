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В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не бачить підстав для відмови від використання вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"На сьогодні в жодній країні світу не встановлено і немає жодного підтвердження щодо зв'язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які зокрема проводить і європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Ніякого підтвердження поки немає. В цілому на 17 млн вакцинованих осіб було виявлено 37 тромбозів, тобто 1 тромбоз на 460-470 тис. населення. Якщо порівняти те, що відбувається у звичайному житті, то ми розуміємо, що можуть бути люди, у яких може бути тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що нам треба дочекатися медичних досліджень, і робити висновки", — зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

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"Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було. Щодо провідних країн світу — наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором у світі, вже чітко заявив, що вони не збираються припиняти вакцинацію AstraZeneca, що немає ніякого у них підтвердження зв'язку між вакцинацією і тромбозами. Так само заявила і Канада. Думаю, що те ж саме заявлять і європейські країни найближчим часом. Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти", — додав глава МОЗ.

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Топ коментарі
+7
В Україні і вакцинацій не дуже зафіксованно...
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16.03.2021 17:02
+6
А разве у нас есть вакцинация?
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16.03.2021 17:08
+4
Полиграф Полиграфыч совсем зазвизделся... Отсутствие последствий вакцинации из-за отсутствия вакцинации..
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16.03.2021 17:08
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В Україні і вакцинацій не дуже зафіксованно...
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16.03.2021 17:02 Відповісти
Ну так понятно, сколько у нас вакцинированных, от же балаболы ....
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16.03.2021 17:07 Відповісти
Украинский тромбоз поборет любой тромбоз, который есть на планете, убьём тромбоз салом чесноком и горилкой! В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 9956
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16.03.2021 17:07 Відповісти
Полиграф Полиграфыч совсем зазвизделся... Отсутствие последствий вакцинации из-за отсутствия вакцинации..
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16.03.2021 17:08 Відповісти
А разве у нас есть вакцинация?
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16.03.2021 17:08 Відповісти
І ми, Химко , люди! В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 3085
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16.03.2021 17:11 Відповісти
влучне запитання,зробили тисячу-дві вакцинацій і вже роблять висновки.як то кажуть "no comment".
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16.03.2021 17:12 Відповісти
А кому потрібна ця вакцинація?
Можливо, хтось десь бачив кілометрові черги бажаючих ширнутись цим лайном?
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Если вам не нужно, не вакцинируйтесь - рабства нет, у нас демократия и не разводите дерьмагогию насчет "лайна".
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16.03.2021 17:48 Відповісти
Подозреваю, что вы, милейший, укололись в первых рядах? Я в вас не ошибся?
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16.03.2021 19:58 Відповісти
сейчас уж не совок, чтоб очереди на улицах стояли. Я записался в приложении "Дія" в очередь на вакцинацию.
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16.03.2021 23:17 Відповісти
вже быльше 250 тисяч записалося
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16.03.2021 17:50 Відповісти
Це тобі, випадково, не Стєпанов повідомив? ))
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16.03.2021 19:49 Відповісти
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер

Яка несподіванка: не Стєпанов, а Ярослав Кучер, його заступник... Вірю!! Хіба ж можна такому не вірити? )))
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16.03.2021 22:12 Відповісти
Ні, тільки Афанасію можна вірити. Правда?
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16.03.2021 22:34 Відповісти
В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 949 Ну, якщо ти так наполягаєш..))
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16.03.2021 22:41 Відповісти
Тю, та ти навіть про Кучера не вгадав! В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 5373
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16.03.2021 22:48 Відповісти
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть!
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16.03.2021 17:15 Відповісти
украинский степанов не зафиксировал случаев тромбоза , после вакцинации ,ибо он не есть фиксатор тромбоза , но фрицовские фиксаторы зафиксировали тромбоз---https://www.dw.com/uk/hlava-nimetskoho-instytutu-vaktsyn-zaiavyv-pro-novu-sytuatsiiu-navkolo-preparatu-astrazeneca/a-56883005
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16.03.2021 17:19 Відповісти
Наверное, людей в самолетах тайно вакцинируют рептилоиды
Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе. ​​​​​​​ На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.
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16.03.2021 17:56 Відповісти
Рептилоиды на то они и рептилоиды,которые не могут понять,что образование тромбов имеет самую разную природу, и каждый конкретный случай рассматривается ,как конкретный случай , в том числе и образования тромбов после вакцинации. Стрелочник ,есть стрелочник,Не нервничай ,а то без вакцинации у нервных тоже образуются тромбы,и то похлеще нежели ,от некоторых вакцин , и лекарств В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов - Цензор.НЕТ 564
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16.03.2021 19:58 Відповісти
А хто тобі сказав, що я нервую? Сам нафантазував? Так тобі не діалоги вести, а монологи треба писати.
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16.03.2021 22:00 Відповісти
Тю,просто,закопають і як ти вже щось комусь доведеш?Ще й скажуть,що не вакцинувавсяКончена істота цей міністр
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16.03.2021 17:29 Відповісти
тут і коню зрозуміло - вакцинували 800 людей....
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16.03.2021 17:33 Відповісти
стіпашка, ти вже наостпздв.
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16.03.2021 17:38 Відповісти
Дурнів немає такий гємор на свою сраку фіксувати.
У нас хоч би половину випадків зараження фіксували...
dw Коронавірус в Україні: "Половина смертей від COVID-19 не ідентифікована"
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16.03.2021 17:41 Відповісти
На самом деле от ковид и последствий ковид умирает в разы больше, чем официально фиксируется. Не на какие-то проценты - в разы. Борьба с эпидемией провалена полностью. "Меры" этих уродов только ухудшают ситуацию.
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16.03.2021 18:16 Відповісти
Поговаривают, если три раза уколоться, то алкоголизм можно вылечить. Так что, все на вакцинацию, товарищи!
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16.03.2021 17:44 Відповісти
 
 