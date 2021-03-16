В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не бачить підстав для відмови від використання вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"На сьогодні в жодній країні світу не встановлено і немає жодного підтвердження щодо зв'язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які зокрема проводить і європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Ніякого підтвердження поки немає. В цілому на 17 млн вакцинованих осіб було виявлено 37 тромбозів, тобто 1 тромбоз на 460-470 тис. населення. Якщо порівняти те, що відбувається у звичайному житті, то ми розуміємо, що можуть бути люди, у яких може бути тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що нам треба дочекатися медичних досліджень, і робити висновки", — зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

Читайте також: РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко

"Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було. Щодо провідних країн світу — наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором у світі, вже чітко заявив, що вони не збираються припиняти вакцинацію AstraZeneca, що немає ніякого у них підтвердження зв'язку між вакцинацією і тромбозами. Так само заявила і Канада. Думаю, що те ж саме заявлять і європейські країни найближчим часом. Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти", — додав глава МОЗ.

Також читайте: Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною і продовжить її застосування, - Трюдо