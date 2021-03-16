В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не бачить підстав для відмови від використання вакцини AstraZeneca.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"На сьогодні в жодній країні світу не встановлено і немає жодного підтвердження щодо зв'язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які зокрема проводить і європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Ніякого підтвердження поки немає. В цілому на 17 млн вакцинованих осіб було виявлено 37 тромбозів, тобто 1 тромбоз на 460-470 тис. населення. Якщо порівняти те, що відбувається у звичайному житті, то ми розуміємо, що можуть бути люди, у яких може бути тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що нам треба дочекатися медичних досліджень, і робити висновки", — зазначив міністр.
Степанов підкреслив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.
"Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було. Щодо провідних країн світу — наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором у світі, вже чітко заявив, що вони не збираються припиняти вакцинацію AstraZeneca, що немає ніякого у них підтвердження зв'язку між вакцинацією і тромбозами. Так само заявила і Канада. Думаю, що те ж саме заявлять і європейські країни найближчим часом. Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти", — додав глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо, хтось десь бачив кілометрові черги бажаючих ширнутись цим лайном?
КИЇВ. 15 березня. УНН. Загалом понад 250 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19. Найбільше записалося з Києва та Львівської, Дніпропетровської й Київської областей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН
Яка несподіванка: не Стєпанов, а Ярослав Кучер, його заступник... Вірю!! Хіба ж можна такому не вірити? )))
-Нет.
-И я не вижу. А он есть!
Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе. На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.
У нас хоч би половину випадків зараження фіксували...
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