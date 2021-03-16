Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною і продовжить її застосування, - Трюдо

В уряді Канади не бачать ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Монреалі заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше", - сказав Трюдо, відповідаючи на запитання про небажання окремих канадців робити щеплення вакциною AstraZeneca.

Він додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, "що відбувається із конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі". За словами Трюдо, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.

Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти COVID-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.

Зазначимо, що вся вакцина розробки AstraZeneca, яка використовується в Канаді, була виготовлена в Індії за ліцензійною угодою під назвою Covishield. Канада закупила 2 млн доз цього препарату.

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Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів.

Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія, Німеччина, Франція і Нідерланди слідом за низкою країн також призупинили використання вакцини проти коронавірусу AstraZenecа.

Водночас Європейська медична асоціація не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації препаратом AstraZeneca

15 березня головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан заявила, що зараз у світі немає задокументованих летальних випадків, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19. За її словами, досі не було встановлено жодного зв'язку між так званими тромбоемболічними інцидентами, про які повідомляли в низці країн, і COVID-щепленням.