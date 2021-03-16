Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною і продовжить її застосування, - Трюдо
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В уряді Канади не бачать ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Монреалі заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше", - сказав Трюдо, відповідаючи на запитання про небажання окремих канадців робити щеплення вакциною AstraZeneca.
Він додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, "що відбувається із конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі". За словами Трюдо, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.
Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти COVID-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.
Зазначимо, що вся вакцина розробки AstraZeneca, яка використовується в Канаді, була виготовлена в Індії за ліцензійною угодою під назвою Covishield. Канада закупила 2 млн доз цього препарату.
Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів.
Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія, Німеччина, Франція і Нідерланди слідом за низкою країн також призупинили використання вакцини проти коронавірусу AstraZenecа.
Водночас Європейська медична асоціація не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації препаратом AstraZeneca
15 березня головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан заявила, що зараз у світі немає задокументованих летальних випадків, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19. За її словами, досі не було встановлено жодного зв'язку між так званими тромбоемболічними інцидентами, про які повідомляли в низці країн, і COVID-щепленням.
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Термин "быстрее получить" хорошо вяжется со словом "быстрее", но совсем не факт, что это действие может привести к конечному результату "безопаснее", а значит и "лучшая вакцина" может быть вовсе не лучшей.
Можна спростити вибір, 10 до 1. Бажаєте опинитися в першій десятці?
Порівняйте китайські айфони з тимиж кЕтайськими репліками)
Це де таке ЦН взяв ?????
Канада зареєструвала дві: 1 АЗ і 1 Ковішілд. АЗ замовлено 20 млн зі Штатів, а іншої - 2 млн.
Я наводила посилання з офіційного сайту з реєстраційними номерами.
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/health-canada-approves-two-astrazeneca-covid-19-vaccines-1.5325451
Health Canada approves two AstraZeneca COVID-19 vaccines
AstraZeneca has promised to ship 20 million doses to Canada from the U.S., with the federal government saying it's been in talks with AstraZeneca about locking in shipments as soon as the regulatory green light was given. A timeline for the U.S. shipments has not been provided.
Another two million doses will come from the Serum Institute of India, with the first 500,000 expected by the end of March.
Таке є:
https://www.cbc.ca/news/politics/astrazeneca-approved-1.5929050
Health Canada also has authorized the vaccine manufactured by the Serum Institute, which has partnered with AstraZeneca to make that company's COVID-19 product at its facilities in India. That version, which is biologically identical to the AstraZeneca shot but is manufactured under different conditions, has been branded "Covishield."
https://www.newswire.ca/news-releases/canada-to-receive-2-million-doses-of-astrazeneca-s-covid-19-vaccine-manufactured-by-the-serum-institute-of-india-895650588.html
- AstraZeneca, which will supply 20 million doses of its viral vector vaccine, ChAdOx1. The AstraZeneca COVID-19 vaccine was approved on February 26, 2021.
- Verity Pharmaceuticals Canada Inc./Serum Institute of India (in collaboration with AstraZeneca Canada Inc.), which will supply 2 million doses of the ChAdOx1 viral vector vaccine. The Verity Pharmaceuticals Canada Inc./Serum Institute of India (in collaboration with AstraZeneca Canada Inc.) COVID-19 vaccine was approved on February 26, 2021.