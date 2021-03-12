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Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca

Уряд Болгарії вирішив призупинити імунізацію населення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca, поки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви щодо безпеки препарату.

Про це повідомляє видання Novinite.bg, передає Цензор.НЕТ.

"Доти, доки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - можна вводити вакцину Astra Zeneca чи ні, зупиніть", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Зі свого боку глава МОЗ Болгарії Костадин Ангелов підтвердив готовність видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини від англо-шведської компанії. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд і Румунія.

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Читайте також: У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років
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Топ коментарі
+7
Скоро одна Украина останется с этим индийским шмурдяком Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4873
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12.03.2021 17:17
+3
перестаньте гонять панику, когда в любом боинге происходит проблема - не летают все боинги это модели до того момента, пока не станет понятной причина проблемы Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 не факт что астрозенека негодный товар, факт, что за ее применением тщательно следят, а это сейчас офигеннейший бизнес и топить конкурента при первом же удобном случае можно любыми способами Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 и не факт, что ковишидла, произведенная на какой-то конкретной индийской фабрики - говно, факт в том, что мы не верим тем, кто сделал покупку непрозрачной и может привезти нам вместо вакцины "капли датского короля"
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12.03.2021 17:43
+2
Факт, що ми вже НІКОМУ не віримо.
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12.03.2021 17:53
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Скоро одна Украина останется с этим индийским шмурдяком Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4873
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12.03.2021 17:17 Відповісти
спутникофилы,****...
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12.03.2021 17:20 Відповісти
їм краще спутник
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12.03.2021 17:31 Відповісти
Какая это уже по счету страна ЕС отказалась от вакцины которую колят украинцам !? 11-я, 12-я Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3514
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12.03.2021 17:31 Відповісти
СМИ: закупленная Степановым вакцина станет непригодной в июне. Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3257
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12.03.2021 17:40 Відповісти
А денежки тю-тю, по карманам всяких степановых.
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12.03.2021 17:48 Відповісти
нулевая. ковишит в ес не колят
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12.03.2021 18:50 Відповісти
перестаньте гонять панику, когда в любом боинге происходит проблема - не летают все боинги это модели до того момента, пока не станет понятной причина проблемы Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 не факт что астрозенека негодный товар, факт, что за ее применением тщательно следят, а это сейчас офигеннейший бизнес и топить конкурента при первом же удобном случае можно любыми способами Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 и не факт, что ковишидла, произведенная на какой-то конкретной индийской фабрики - говно, факт в том, что мы не верим тем, кто сделал покупку непрозрачной и может привезти нам вместо вакцины "капли датского короля"
показати весь коментар
12.03.2021 17:43 Відповісти
Факт, що ми вже НІКОМУ не віримо.
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12.03.2021 17:53 Відповісти
Чудово. Степанов буде радий. Купа країн віддасть вакцини нам та ще й із скидками.
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12.03.2021 17:52 Відповісти
В Японии начали производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca https://nv.ua/world/countries/astrazeneca-tailand-otlozhil-vakcinaciyu-preparatom-poslednie-novosti-50147203.html
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12.03.2021 18:05 Відповісти
У Нимеччинні черга на щеплення до кінця травня, для людей похилого віку, а хто помолодше лише мріють про АстраЗенеку. Якщо б в мене була можливість, вже завтра зробив би щеплення.
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12.03.2021 18:07 Відповісти
уже опровергли.
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12.03.2021 20:02 Відповісти
Интересно! Почему на вакцине большими буквами вместо назвы написано COVID - 19 ??
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12.03.2021 21:19 Відповісти
по той же причине, по которой журнал о болезнях называется "Здоровье".

Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5044
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12.03.2021 23:57 Відповісти
 
 