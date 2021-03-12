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Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca

Правительство Болгарии решило приостановить иммунизацию населения вакциной против коронавируса AstraZeneca, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

Об этом сообщает издание Novinite.bg, передает Цензор.НЕТ.

"До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

В свою очередь глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. Он добавил, что кампания по вакцинации в стране будет продолжена вакцинами Pfizer и Moderna.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд и Румыния.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.
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Топ комментарии
+7
Скоро одна Украина останется с этим индийским шмурдяком Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4873
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12.03.2021 17:17
+3
перестаньте гонять панику, когда в любом боинге происходит проблема - не летают все боинги это модели до того момента, пока не станет понятной причина проблемы Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 не факт что астрозенека негодный товар, факт, что за ее применением тщательно следят, а это сейчас офигеннейший бизнес и топить конкурента при первом же удобном случае можно любыми способами Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 и не факт, что ковишидла, произведенная на какой-то конкретной индийской фабрики - говно, факт в том, что мы не верим тем, кто сделал покупку непрозрачной и может привезти нам вместо вакцины "капли датского короля"
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12.03.2021 17:43
+2
Факт, що ми вже НІКОМУ не віримо.
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12.03.2021 17:53
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Скоро одна Украина останется с этим индийским шмурдяком Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4873
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12.03.2021 17:17 Ответить
спутникофилы,****...
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12.03.2021 17:20 Ответить
їм краще спутник
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12.03.2021 17:31 Ответить
Какая это уже по счету страна ЕС отказалась от вакцины которую колят украинцам !? 11-я, 12-я Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3514
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12.03.2021 17:31 Ответить
СМИ: закупленная Степановым вакцина станет непригодной в июне. Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3257
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12.03.2021 17:40 Ответить
А денежки тю-тю, по карманам всяких степановых.
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12.03.2021 17:48 Ответить
нулевая. ковишит в ес не колят
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12.03.2021 18:50 Ответить
перестаньте гонять панику, когда в любом боинге происходит проблема - не летают все боинги это модели до того момента, пока не станет понятной причина проблемы Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 не факт что астрозенека негодный товар, факт, что за ее применением тщательно следят, а это сейчас офигеннейший бизнес и топить конкурента при первом же удобном случае можно любыми способами Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 и не факт, что ковишидла, произведенная на какой-то конкретной индийской фабрики - говно, факт в том, что мы не верим тем, кто сделал покупку непрозрачной и может привезти нам вместо вакцины "капли датского короля"
показать весь комментарий
12.03.2021 17:43 Ответить
Факт, що ми вже НІКОМУ не віримо.
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12.03.2021 17:53 Ответить
Чудово. Степанов буде радий. Купа країн віддасть вакцини нам та ще й із скидками.
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12.03.2021 17:52 Ответить
В Японии начали производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca https://nv.ua/world/countries/astrazeneca-tailand-otlozhil-vakcinaciyu-preparatom-poslednie-novosti-50147203.html
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12.03.2021 18:05 Ответить
У Нимеччинні черга на щеплення до кінця травня, для людей похилого віку, а хто помолодше лише мріють про АстраЗенеку. Якщо б в мене була можливість, вже завтра зробив би щеплення.
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12.03.2021 18:07 Ответить
уже опровергли.
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12.03.2021 20:02 Ответить
Интересно! Почему на вакцине большими буквами вместо назвы написано COVID - 19 ??
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12.03.2021 21:19 Ответить
по той же причине, по которой журнал о болезнях называется "Здоровье".

Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5044
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12.03.2021 23:57 Ответить
 
 