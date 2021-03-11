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Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств

Вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

Об этом заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - заявляет EMA.

По данным агентства, количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

Читайте на Цензор.НЕТ: Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW

Заявление от агентства поступило вслед за сообщениями о возникновении тромбов у привитых жителей Дании и о приостановке в этой стране вакцинации препаратом AstraZeneca.

"EMA известно, что органы здравоохранения Дании приостановили вакцинационную кампанию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности, пока идет полное расследование в отношении возникновения тромбов у людей, которые получили вакцину, в том числе в Дании, где человек скончался", - говорится в пресс-релизе агентства.

Также на Цензор.НЕТ: Еще три страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности

В документе отмечается, что комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанные с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca.

Так, по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Читайте также: Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters

Затем использование данной вакцины приостановили Норвегии, Исландии и Италии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3073

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 6633
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11.03.2021 20:06
+7
Папуасы по сравнению с мокшами - выпускники Гарварда! 😂
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11.03.2021 20:20
+3
ну от и все...
степанычу передышка, а то уже 18 раз привился в доказуху, даже де то жаль его...
страны, шо тормозят ее своим колоть - лохи конечно же - и шо они тормозят?
а кови, прости господи, шит в тех странах, шо тормозят с астрозенекой еще никому не кололи?
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11.03.2021 20:06
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Обратная сторона Луны
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11.03.2021 20:03 Ответить
Треба вже вживати заходи: закривати школи, зробити жорсткішими правила перевезення пасажирів в транспорті, контролювати магазини
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11.03.2021 20:20 Ответить
Добре, що з цим розбираються, а не замовчують.
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11.03.2021 20:04 Ответить
🤑
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11.03.2021 20:05 Ответить
Так це і є рушійною силою капіталізму- не знали?
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11.03.2021 20:17 Ответить
Капіталізму, у класичні хвормі, вже давно не існує.
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11.03.2021 20:20 Ответить
Я прихильник модерну, а не класики.
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11.03.2021 20:22 Ответить
На колір і смак товариш не всяк.
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11.03.2021 20:26 Ответить
Тому кутовий камінь не міняється- прибуток.
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11.03.2021 20:28 Ответить
А колись винахідник пеніциліну подарував технологію його винотовлення людству. Лошара...
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11.03.2021 20:34 Ответить
Ні- просто він не капіталіст, а винахідник. На його винаході заробили інші- нічого не змінилося.
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11.03.2021 20:43 Ответить
Просто між винахідниками минулого і ********* бариганами від фармацевтики - ментальна прірва.
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11.03.2021 20:46 Ответить
Там прірва в технологіях, які не по кишені одинакам. Так що без прибутку ми б взагалі не мали вакцин.
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11.03.2021 20:50 Ответить
Можливо деякі і не варті існування та нав'язливого впровадження.
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11.03.2021 20:52 Ответить
Так- мавп забагато.
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11.03.2021 20:56 Ответить
Повірте, при їх рівні фертильності у них шансів набагато більше. Навіть без вакцин та антибіотиків.
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11.03.2021 20:58 Ответить
Динозаври погано розмножувалися? Та невже...
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11.03.2021 21:05 Ответить
Це достименно не відомо.
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11.03.2021 23:29 Ответить
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 30 рука-руку моет...
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11.03.2021 20:06 Ответить
ну от и все...
степанычу передышка, а то уже 18 раз привился в доказуху, даже де то жаль его...
страны, шо тормозят ее своим колоть - лохи конечно же - и шо они тормозят?
а кови, прости господи, шит в тех странах, шо тормозят с астрозенекой еще никому не кололи?
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11.03.2021 20:06 Ответить
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3073

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 6633
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11.03.2021 20:06 Ответить
Папуасы по сравнению с мокшами - выпускники Гарварда! 😂
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11.03.2021 20:20 Ответить
коня гавняного на гавно разобрали , шо слепить ето.... )))
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11.03.2021 20:27 Ответить
А потом укололись Спутником и забылись... хорошо если навечно.
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11.03.2021 21:18 Ответить
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3417
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11.03.2021 20:08 Ответить
Отказались и приостановили до выяснения, это как бы разные вещи. Не манипулируйте.
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11.03.2021 20:27 Ответить
Ціну збивають.
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11.03.2021 20:48 Ответить
ВООЗ (всемирная организация опытных заробитчан) нагнет правительства этих младостран и как миленькие продолжат колоть лишнее население планеты....
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11.03.2021 21:49 Ответить
Всё это НЕ УБЕДИТЕЛЬНО на фоне запрета этих вакцин в странах ЕС и не только !!!
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11.03.2021 20:11 Ответить
Согласен, это типичная зрада. Зеля хочет отравить украинцев!
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11.03.2021 20:50 Ответить
Ключевая фраза "на данный момент".
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11.03.2021 20:15 Ответить
Ключевая - приостановили, а не прекратили.
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11.03.2021 20:22 Ответить
Видишь ли, зизя, для прекращения требуется решение правительства, а это за два дня не решается. Такие они педанты!))
Так что ключевая фраза - та самая.
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11.03.2021 20:30 Ответить
Ню, ню. Фикся
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11.03.2021 20:44 Ответить
орвегія стала сьомою країною світу, яка призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Раніше таке рішення ухвалили в Естонії, Латвії, Австрії, Данії, Литві та Люксембурзі
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11.03.2021 20:16 Ответить
Пропаганда московского улуса никак не вгамуеться.Наши ковид-террористы -теж.
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11.03.2021 20:22 Ответить
так ото ж ... "Фейки- наше все"
И реалии.
Страстно желающие туда попасть ЕЩЕ имеют шанс:

"...Большинство больниц столицы сегодня уже более чем на половину заполнены больными коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в Фейсбук опубликовал системный аналитик Евгений Истребин.
Они свидетельствуют о том, что у 23 из 27 больниц заполняемость коек уже превышает 50%.
В некоторых медицинских учреждениях, в частности в Киивськой городской больнице №9 и КНП "Киевская городская больница №3" уже совсем не осталось мест. Там размещено 126 и 207 пациентов с ковидом или подозрением на него соответственно.
Почти заполнена Киевская городская клиническая больница №17 - там осталось всего 5 свободных мест из 60 выделенных.
Больше всего мест для больных коронавирусом выделили Александровская больница - с 500 допустимых там сегодня занято 442 места, то есть 88%, и Киевская городская больница №8, где выделили 600 мест, а сегодня уже занято 410, то есть 68%.
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11.03.2021 22:07 Ответить
Держим в голове, шо нас это не касается. Наша вакцина - это АвстроЗеленека производства Индии, там свои побочки будут. Только нам об этом не скажут =)
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11.03.2021 20:57 Ответить
Іншими словами плювати на жертви, ну помре від тромбів скількись "популяції", це навіть корисно.
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11.03.2021 21:10 Ответить
Опять кацапы втулили фейк , что Спутник покупали, а наши долбни - новостные редактора разнесли по сайтам. Там вроде как создали очередной центр по борьбе с дезинформацией.АУ???
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11.03.2021 21:34 Ответить
ПОдлые собственики- хтирожопые главреды - туповатые редактора, можно через разные дырки фейки тулить. А в идеал через в се. И цены поверьте не такие уж высокие.
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11.03.2021 21:36 Ответить
А то я не видел реакцию своих уколотых,ой, вакцинированных коллег! У одной ноги отобрало на трое суток, остальные температурили до 39.... Что мне фейки, если вся афера фейк!
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11.03.2021 21:53 Ответить
ВОт не надо ваш Спутник колоть и не будет ноги отбирать))
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11.03.2021 21:59 Ответить
Цензористы! Вы щас упадёте! Только что на "Красной линии"("Еспресо") Высоцкий спрашивает у Ляшко(санврач):"Как вы относитесь к тому,что в Буковели во время пандемии устроили такой балаган,и вот такие нехорошие последствия?"(не дословно,жена смотрела)Ответ:"Вы,говорит,каждые 10 лет,как по науке,делаете прививку от дифтерии?Отож!Если после пандемии(коронавируса)будет вспышка дифтерии,вы тоже будете говорить,что Лыжник виноват?"Ржунимагу! Они там наверху знают,что у зели одно из погонял-Лыжник! Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів - Цензор.НЕТ 248
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11.03.2021 22:23 Ответить
А чому ж тоді від неї відмовляються ?
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11.03.2021 22:30 Ответить
До речі Прямий канал мав показувати розслідування про закупівлю вакцини - чому її купили вдвічі дорожче від вартості
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11.03.2021 22:31 Ответить
ТАК У УКРАИНЫ ЕЕ НЕТ ДЛЯ НАРОДА !!! ПОМОГИТЕ... !!!!!!!!!!!
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12.03.2021 01:08 Ответить
В УКРАИНЕ УЖЕ ПОШЛА РЕКЛАМА ЛЕКАРСТ ОТ ТРАМБОЗА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ !? УБИВАТЬ И ЗАБИРАТЬ !)
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12.03.2021 01:10 Ответить
зраду отменили.
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12.03.2021 02:58 Ответить
 
 