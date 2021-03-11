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Еще три страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от COVID-19 из соображений предосторожности.

Об этом говорится в сообщениях Норвежского института здравоохранения и Итальянского агентства по лекарствам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении института.

Директор по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольм заявил, что правительство будет ждать информации, есть ли связь "между вакциной и этим случаем образования тромбов".

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При этом в итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

В ведомстве уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

При этом агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.

Также читайте: В очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" записались уже 220 тысяч украинцев

Напомним, ранее вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca приостановили в Дании. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

Кроме того, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

При этом ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.
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Топ комментарии
+21
так это настоящая астра зенека. а что уж говорить об "аналоге" который приволок министр-путешественник?
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11.03.2021 17:13
+13
Ждем крика Степанова что индийский шмурдяк это совсем другая вакцина и волноватся не стоит.))
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11.03.2021 17:13
+9
мда, попал степашка.
видимо индийская ширка покруче astrozeneki будет - другой отмазки просто не вижу.
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11.03.2021 17:21
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так это настоящая астра зенека. а что уж говорить об "аналоге" который приволок министр-путешественник?
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11.03.2021 17:13 Ответить
Ждем крика Степанова что индийский шмурдяк это совсем другая вакцина и волноватся не стоит.))
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11.03.2021 17:13 Ответить
Зараз ті хто кричав що ковішилд це не астразенека - почнуть кричати - що Степанов почне кричати - що це різні препарати...))
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11.03.2021 18:06 Ответить
И ни одна нормальная страна не отказалась от КовидШит...
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11.03.2021 17:14 Ответить
Потому что этим шмурдяком они и не пытались колоться... )))
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11.03.2021 20:13 Ответить
Не пали контору! Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності - Цензор.НЕТ 5721
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11.03.2021 20:56 Ответить
От зараз наш "бізнесмен" Степанов буде мати що скуповувати "по дешовке"!!!
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11.03.2021 17:14 Ответить
Руссо-рулетка, даже с одним патроном в барабане- игра таки рисковая. Еще три страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности - Цензор.НЕТ 4523
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11.03.2021 17:18 Ответить
мда, попал степашка.
видимо индийская ширка покруче astrozeneki будет - другой отмазки просто не вижу.
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11.03.2021 17:21 Ответить
И тут такие кацапы: "Мы же вам говорили - спутником надо было пользоваться. А у нас его много - можем продать".
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11.03.2021 17:21 Ответить
Так пусть своих прививают, раз много.
Хотя бывают случаи, что и врагу не пожелаешь.
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11.03.2021 18:18 Ответить
Одни случай - это полная ересь. Еще надо доказать что это от вакцины тромб образовался. А вот отбить часть рынка у Астразенека теперь можно. Фигня.
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11.03.2021 17:37 Ответить
на все вакцины вообще то нужно время, в долгосрочной перспективе возможно прилетит так, что мало не покажется. а так - да, если сразу не убило кучу народа, то можно колоть, почему нет. это как раньше игрушки для детей с реальными радиоактивными материалами делали, или ртутью лечили, а сейчас кусок слегка фонящей хрени практически на любой границе отберут. лет через 100, если повезет (и будет кому), то же про вакцины будут говорить, типа, дебилы кололись, а у потомков три уха на лбу выросло, или иммунитет снизился вполовину или еще что то.
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11.03.2021 17:59 Ответить
тут тяжело что-то комментировать. Идите жить в лес, как предки.
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11.03.2021 18:56 Ответить
А вы пейте водичку с унитаза - это тоже для дурачков - вакцина !
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11.03.2021 20:19 Ответить
в лес не надо, это обычная эволюция и накопление знаний и статистики. колоть все равно будут, иначе не будет развития. но поскольку эффективность и всяческие побочные эффекты исследовали (или подтверждали) не наши ученые (а есть ли они еще вообще), а также ответственных за возможные побочные эффекты нет и не будет, как и, скажем, компенсаций, то все это очень тухло выглядит, эксперименты над людьми и т.п.
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12.03.2021 10:05 Ответить
Не нужно об этом писать. Пусть коляться, желательно всем подряд. Земля по сути перенаселена...
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12.03.2021 06:16 Ответить
Или не привился, заболел и сдох - шикаарная альтернатива!
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12.03.2021 11:23 Ответить
Предлагаю все неиспользованные вакцины засандалить в задницы местным цензоровским ботам, фанатам астра зенеки ))
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11.03.2021 17:38 Ответить
Так это не про наш степановский шмурдяк.
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11.03.2021 17:44 Ответить
А представляешь, что бы сказали о неё... уколись бы они этим шмурдяком... !?
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11.03.2021 20:20 Ответить
не не не, ковишыльд это хорошая, астра-зенека плохая ...
короче зегнидский скупил отбросы для лохов
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11.03.2021 17:47 Ответить
И куда из названия подевалось Oxford???
А то как реклама шмурдяков, так сразу Oxford, а как правду пишут, так Oxford сразу исчезает )))
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11.03.2021 17:49 Ответить
И какая правда? Лайка-Стрелка? А Алени лучше?
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11.03.2021 17:55 Ответить
Горькая правда, состоящая в том, что у ковишилда низкая эффективность, побочные эффекты, и что нормальные страны стараются эту вакцину не применять.
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11.03.2021 20:08 Ответить
"нормальные страны" имеют много денег и много возможностей,потому у них нормальные вакцины. Бедные страны не имея такие возможности могут или применять другие вакцины или ждать лучших времен.
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12.03.2021 09:45 Ответить
Насмотрелись Евронюшк и эртюшки? Пусть нам отправят то,от чего эти европейцы отказываются.
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11.03.2021 17:54 Ответить
Да подтверждаю что запретили колоть временно но вакцина не из Индии из Бельгии.
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11.03.2021 18:06 Ответить
Что,в Мордоре тоже запретили?
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11.03.2021 18:09 Ответить
Все может быть, но однозначно связывать появление тромба у пациента с прививкой это уже какая-то херня. Так и до бреда недалеко, типа если после прививки у пациента воспалился аппендикс, то виновата вакцина.
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11.03.2021 18:10 Ответить
Знаю,что у нас из более 7000 вакцинированных,были 240 проявлений головокружения,мышечных болей и легкого недомогания. И НИ ОДНОГО случая тяжелых последствий.
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11.03.2021 18:21 Ответить
на 3й стадии тестирования привлекаются десятки тысяч добровольцев,
различного возраста и с различными болячками.
с 7000ю тысячами? - вы пока на 2й...
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11.03.2021 18:29 Ответить
Вы не поняли.Я не говорю про тестирование.При тестировании обычно тестируются 30 000 добровольцев.(в рашке были около сорока (не тысяч,а просто 40 человек,молодых и здоровых) добровольцев.А я говорил про тех,более 7000 уже вакцинированных медработников у нас в Молдове (данные,где-то на 5 дней назад) и из них было около 240 человек с легкими последствиями.А вообще,в мире,по АстраЗенека,на несколько сот тысяч -был один смертельный случай (это была информация,примерно,недельной давности).Так что,если кто боится такой вероятности,имеет полное право не идти на вакцинацию данной вакциной.
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12.03.2021 05:37 Ответить
Вот не надо "ля - ля" про 40 человек. Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності - Цензор.НЕТ 6491

На третьей фазе испытаний в РФ по разным данным непосредственно вакцину получили от 14 964 до 16 427 человек, в группу плацебо вошли от 4902 до 5435.

Журнал «The Lancet», провёл свою третью фазу испытаний. В анализ первичных результатов были включены 19 866 человек, получивших вакцину или плацебо. Из принявших вакцину умерло 3 человека. 2 - от коронавируса, один - из за бытовой травмы.
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13.03.2021 21:32 Ответить
то тільки здається, що нема звязку. Воспалився апендицит - це що? Це :
Апендици́т - захворювання, що зумовлюється запаленням апендикса - червоподібного відростка сліпої кишки; спричиняється мікроорганізмами (найчастіше - кишковою паличкою, стафілококом, стрептококом), які проникають у стінку відростка здебільшого з порожнини кишечника (рідше потрапляють з крові або лімфи).

А тепер поміркуйте: хворому робили щеплення неперевіреною вакциною і та вакцина послабила імунітет хворого, через що апендицит і розвинувся. А якщо згадати що в окремих вакцинах роблять механізми послаблення імунітету (аби організм не зразу повикидав каку із себе), то ось вам надійний звязок.
"О, сколько нам аткритій чудних готовіт просвєщенья дух" Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності - Цензор.НЕТ 2339
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11.03.2021 18:32 Ответить
Вам аткритій дух не готовить. Ви їх не подужаєте.
Для вас вигадують теорії заговору.
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11.03.2021 18:36 Ответить
Конкретно які доводи заперечення можете привести. Чи аби перднуть?
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12.03.2021 16:12 Ответить
Зважаючи на ваш допис щодо потенційного послаблення природного імунітету через вакцинацію антигеном, ви далекі від розуміння різниці між неспецифічною резистентністю і адаптивною відповіддю. А пердіти у церкві не варто. Люди навколо.
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12.03.2021 23:53 Ответить
звичайно ж далекий. Як і Ви. Бо не можете пояснити простими словами своє бачення.
А це означає, що його просто немає.
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13.03.2021 11:55 Ответить
Вам знадобиться роки зо два навчання, для того щоби почати розуміти ці прості слова. Ви готові? Але спочатку вам варто кинути звичку коментувати речі від яких ви далекий.
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13.03.2021 15:19 Ответить
Я про те, що вакцинація - один із факторів зниження імунітету прочитав у підручнику по імунології. Тож Вам варто кинути звичку вважати когось більш дурнішим за себе. Бо природа речей значно складніша, ніж викладають на курсі медінституту.
А взагалі розмова ця нідочого. Вірите в меднауку? - та раді бога. Тільки чомусь люди не хворіють менше. І наука ця чомусь ні одному не додала саме здоровья. Щось там вирізали, щось стентували.
Моїх родичів лікували лікарі-шарлатани (у вашому розумінні) за системою суджок. Чудна річ. Але допомагає. Китайська народна медицина (не жаби і кажани, а лише рослини і продукти) допомогла цим вузькооким стати найчисельнішою нацією у світі. Це вже тепер вони набудували госпіталів і займаються донорством органів. Ще сто років тому цього не було.
Та ж сама картина у дуже багатьох народів. В тім числі і в нашого.
А при ******** медицині України маємо більшість люду без доброго здоровья. І якщо Ви - медик, то відповідальність за таку картину лежить і на Вас також.
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13.03.2021 18:36 Ответить
Про те, що природа значно складніша за ваші уявлення про неї, варто завжди нагадувати собі перш ніж братись писати на будь яку професійну тематику. Більшість людей схильні вважати свої уявлення правильними. І це так само стосується лікарів. А пересічні люди мало знають про існування інших уявлень, зокрема, про складні процеси реального світу, які не лежать на поверхні. Підручник імунології, у який ви, можливо, заглядали, не має на меті змалювати читачу повну картину того світу, а лише ознайомити з базовими його поняттями. Саме для цього вам знадобиться два роки, про які я згадав. Гадаю, це набагато більше, ніж ви присвятили. Але й набагато менше, ніж потрібно для заглиблення в питання.
Як і будь яка людина, ви маєте право лікуватись у той спосіб, який вважаєте за потрібне. Ба більше, ніхто не заперечуватиме, якщо ви будете обумовлювати свої дописи на спеціальні теми тим, що це ваша приватна думка. Я, особисто, не вважаю за потрібне робити закиди жодному проповіднику, якщо у своїх проповідях він будете маніпулювати перед паствою. Душпастирська практика, як і психіатрія (як і імунологія до речі), має справу із складною цариною. І, часом, а можливо й часто, маніпуляція може виявлятись корисною, чи навіть конче необхідною для корекції уявлень чи поведінки особи, яка до вас звертається. Але це не стосується публічних дописів у тих наукових галузях, де ви не є спеціалістом.
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13.03.2021 21:15 Ответить
У Вас, як і у Вашого другого я антипа (чи просто соратника) є дуже зручна (для Вас) здатність - нне вникати в сутть написаного опонентом. ТОж умиваю руки.
Але це не стосується публічних дописів у тих наукових галузях, де ви не є спеціалістом. - а що нам, не спеціалістам робити, коли спеціалісти все навколо обклали брехнею? Типу на користь безмозглих баранів. Не відповідайте, я вже склав думку про діяльність вашої спільноти.
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14.03.2021 11:39 Ответить
Я вже казав вам, що не варто плутати власні уявлення про оточуючих з реальним життям.
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14.03.2021 16:32 Ответить
Так это AstraZeneca - это даже не подпольно-левый CoviShield, на которой зе-гниды мародёрствуют втюхивая зе-баранам.
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11.03.2021 18:33 Ответить
Про ктоторый мне здесь "умные" писали что раз исследовали Phazer, то и CoviShieldom можно пердолится.
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11.03.2021 18:35 Ответить
Вас хтось змушує пердоліться?
Все добровільно.
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11.03.2021 18:38 Ответить
фига себе!
Мои деньги растранжирены на "будивныцтво дорог", на остатки закуплено какое-то дерьмо - и "Вас нихто нэ змушує"

Их там посадили чтобы они не дерибаном занимались - их задача - защитить от рисков.

"Вас хтось змушує ..." - именно змушує тем что нет возможности нормального решения.

Откуда ты вылезло?
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11.03.2021 19:24 Ответить
Тикати будете своєму діду.
Те що зелені покрали гроші, жодним чином не свідчить про погану якість Covishild.
Наразі, це ще може виявитись кращим з варіантів, який ви зможете отримати в Україні в цьому році.
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11.03.2021 19:53 Ответить
А що свідчить про хорошу якість CoviShield?
Те що всі нормальні країни від неї відмовляються? Чи що?
Чи були проведені досліди по CoviShieldu?

Нащо Ви вводите в оману?
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11.03.2021 20:02 Ответить
Covishild наразі знаходиться на третьому етапі досліджень. Але це стосується і Asrra-Zeneca також. Та й всіх інших. Місцевий регулятор, що наглядає за ліками, розглядав в лютому результати 4 місцевих досліджень, і на додачу зовнішні результати Pfizer-BionTech, які йому були надані. То дані Pfizer вони позначили, як неповні. Але додаткові відомості від виробника не отримали. А серед власних досліджень, в них були спутнік і три свої
кандидати. Спутнік і ще одна, не задовольнили експертів. Сертифіікати отримали дві індійські - Covishild і Covaxin. Обидві зареєстровані ВООЗ на 3 етапі. Перша виготовляється з "насіння" що надає британський розробник. Друга - інактивована місцева. За замовленням уряду виробники мають виготовити по 300 мільйонів доз. Скільки назвете країн у світі, які мають більше однієї власної вакцини? А сккільки з них здатні за рік виготовити більше мільярда доз?
І поза тим, будьте люб'язні, вкажіть посилання на те, хто і у якій формі відмовився від Covishild? Ну і на додачу вкажіть, будь ласка, де я когось ввожу в оману.
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11.03.2021 23:16 Ответить
Нічого собі!..

Так у нас виявляється не повна дупа, а досить добре і правильно йде...

Так то вина журнашлюх - вони повинні про це писати - збирати та перевіряти іноформацію і доводити її людям, а не засирати людям мозок лайном різним.

Дуже дякую за цей комент.

А напишіть, будь ласка, (або перешліть цей) , до якої небудь нормальної редакції. Це ж дуже важлива інформація для розповсюдження особливо на данному етапі.
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12.03.2021 06:51 Ответить
У нас все погано. Це не жарт.
Але Covishild це не стосується. Бо його, напевно, не буде. Буде Sinovac.
Принаймні, в поточних планах у Індусів є Австралія, Канада і Британія! Але не Україна.
Що ж до Pfizer, вони два дні як повторно звернулися до індійського регулятора з питання виробництва власної вакцини на місцевих потужностях.
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12.03.2021 23:33 Ответить
"...а досить добре і правильно йде..." - мав на увазі нижчі ланки - виконувачів. Поспіхом написав нісенітницю - бо на верхах і, як наслідок, по країні - повна дупа по ВСІМ!!! напрямкам.
Ok
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13.03.2021 06:27 Ответить
Власне, планування і підготовка бригад здійснювались доволі професійно. Зокрема, рішення, які приймались при підготовці до вакцинації притомні. Але це почалось щонайменше на п'ять місяців пізніше,ніж необхідно. Як наслідок, широкої готовності до процедур у сотнях тисяч імунізацій і досі нема. "На щастя" і вакцин поки теж нема і бажання вакціонуватись не є масовим. Тож нема стану, коли б система вже не справлялась. Як кажуть зараз і з синоваком можуть бути проблеми. То те, що є - є напевно. А от що буде, і коли - це і досі є питанням.
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13.03.2021 21:27 Ответить
А я буду поширювати цю інформацію своїм лузерським способом.
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12.03.2021 06:52 Ответить
"кращим з варіантів ...який ви зможете отримати в Україні..." - а що - є вибір?

Будь ласка (тільки тому що Ви ввічливо розмовляєте) - не дратуйте...
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11.03.2021 20:04 Ответить
Ага, людина перехворіла, має імунітет, має негативний тест, але невакцинованою її не пустять на роботу в Європу (яка вже вакцинована). Та йдіть ви всі із своєю дебільною логікою. Дитину в садок не беруть - не вакцинована. А всі інші, що вакциновані, яку загрозу відчують від невакцинованого. І так далі.
Вчора на ринку зустрів однокласницю. Виявляється діабетчиця вдома перехворіла ковідом. А я здуру маску не одяг. От тепер чекатиму: чи справдиться лякалка про масочний режим.
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14.03.2021 11:46 Ответить
Згідно з прислів'ям, не варто зі своїм статутом лізти до чужого монастиря. Тож, якщо ви маєте намір поїхати в іншу країну, від вас вимагають готовності виконувати усі закони, які це суспільство встановило. Дивно, що це вам не зрозуміло.
Якщо ваша дитина має ризики, які переважають, на думку лікаря, користь від вакцинації, то вакцинування 80% інших дітей, які не мають протипоказань, дозволить вашій безпечно перебувати в оточенні інших вакцинованих. Кількість таких дітей не перевищує 10%. та вже 80% імунних достатньо для виникнення суспільного імунутету. Але, якщо ви такий розумний, що за відсутності протипоказань бажаєте скористатись колективним надбанням, але не бажаєте прийняти на себе певну часку (хоча й низьку) загального ризику вакцінації, - то вас ніхто на горло карати не буде. Це вільна країна, і ви маєте право виховувати власну дитину самостійно, навчаючи її за законами божими, але не суспільними.
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14.03.2021 16:25 Ответить
Ну наша вакцина зовсім інша - там індуси розлили воду з Гангу по ампулах так шо прив'ємося не тільки від Ковиду ))))
Хто в тємі про Ганг - зрозуміє )))
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11.03.2021 23:14 Ответить
Я взагалі дивуюся їхній природі - інші б вже вимерли від такої кількості інфекцій. Певно набір бактерій із священної річки настільки різноманітний, що окремий вид не має шансу ровинуттися сильніше. Ну це так - фантазії. Але тут великий спец із медицини Vlad Ivory повинен знати причину такої стійкості до всякої інфекції. Там же й трупи по Гангу пливуть.
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13.03.2021 18:44 Ответить
 
 