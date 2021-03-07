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Новости Коронавирус и карантин
13 202 28

Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки

Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки

Правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена из-за расследования смерти пациента после прививки.

Об этом сообщает федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - говорится в сообщении.Данную информацию подтверждает News Break.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

У еще одной пациентки, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.

При этом в BASG подчеркнули, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

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Автор: 

Австрия (807) вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Стєпанову потрібно срочно їхати в Австрію і забирати ту вакцину,поки Австрія нє восстановіла те,шо пріостановіла.Бо нас жодні осложнєнія в жодних женщінах не остановять,женщин в нас ще багато.При нагоді всіх їх вітаю з єврейським святом весни,придуманим самою красивою жінкою на світі - Кларою Цеткін.Правда,кажуть що вона була косоока,кривонога і плоска зі всіх сторін,но в жінки главноє - душа...
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07.03.2021 17:09
+9
Все нормально, тривають випробування вакцини нового типу на людях. Одразу помруть лише невеликий відсоток, а в іншіх проблеми зі здоров'ям з'являться набагато пізніше, і пов'язати їх із фактом вакцінації буде цілком неможливо.
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07.03.2021 17:44
+7
Любопытно, что имеем два совершенно противоположных случая, в одном - нарушение свёртываемости крови, т.е. и полная невозможность образования тромбов, во втором - образование именно тромба, что, скорее всего, связанно с повышенной свёртываемостью крови, насколько я понимаю.
Ну, ну.
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07.03.2021 16:50
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Хотелось бы иметь информацию о вакцинации в арабских странах... С опасением о сокращении поголовья населения планеты....
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07.03.2021 16:35 Ответить
Австрия, в Украине с эмболией отправят оплачиваьь комуналку охметову ...
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07.03.2021 16:36 Ответить
Любопытно, что имеем два совершенно противоположных случая, в одном - нарушение свёртываемости крови, т.е. и полная невозможность образования тромбов, во втором - образование именно тромба, что, скорее всего, связанно с повышенной свёртываемостью крови, насколько я понимаю.
Ну, ну.
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07.03.2021 16:50 Ответить
"тяжелых нарушений свертываемости крови"
не написано в какую сторону от нормального нарушения
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07.03.2021 17:11 Ответить
По умолчанию в таких случаях - не свёртываемость крови.
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07.03.2021 18:11 Ответить
May be, may be
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07.03.2021 18:28 Ответить
"В качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

Не вижу причин сомневаться в качестве вакцины из той партии, но для снятия напряжения в общества - это правильно. Никто другой из вакцинированных не возымел плохих последствий. Но даже эти редкие случаи не говорят о непригодности вакцины, так же как и наличие алкоголиков не говорит о том, что человек стал алкоголиком от некачественных алкогольных напитков.
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07.03.2021 17:28 Ответить
Не совсем так!
Тромбоэмболия - это закупорка сосудов тромбом ОТОРВАВШИМСЯ от места своего образования. Сам тромб, может образовываться довольно продолжительное время и быть например последствием какой либо травмы (а вовсе не повышенной свертываемости). А вот причина его отрыва, уже может быть какой угодно от "кофейку попил" до того самого резкого разжижения крови (разжижение крови, не есть разжижение образовавшихся ранее тромбов! Во всяком случае не так быстро)
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07.03.2021 18:06 Ответить
медбрата это не остановит. бабло заплачено, гешефт получен.
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07.03.2021 17:08 Ответить
Стєпанову потрібно срочно їхати в Австрію і забирати ту вакцину,поки Австрія нє восстановіла те,шо пріостановіла.Бо нас жодні осложнєнія в жодних женщінах не остановять,женщин в нас ще багато.При нагоді всіх їх вітаю з єврейським святом весни,придуманим самою красивою жінкою на світі - Кларою Цеткін.Правда,кажуть що вона була косоока,кривонога і плоска зі всіх сторін,но в жінки главноє - душа...
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07.03.2021 17:09 Ответить
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07.03.2021 17:20 Ответить
Пане Стефане, очікую від вас характеристики Клариної коліжанки Рози Люксембург бо у вас добре виходить.
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07.03.2021 21:13 Ответить
Скажу навіть більше ...
На сьогодні ... за 250 років вакцінації не зафіксований навіть один випадок того , що якось був встановленний причино-наслідовий зв"язок між фактом уколу и фактом смерті .
На відміну від вакцинації верогідність хвороби не в одній міліонних відсотках виміряється , 20% й більше . А з тих 20% верогідність летальних наслідків десь так 5% .

Ось й зараз -- так званна система сгортання крові (науково - коугуляція крові , або гематомія) . Жодного зв"язка з вакциною ... Політики вони обережні , вони а нічого не розуміють в науці , в медицині , вони дивляться на піпл , який чекає росслідувань . Ось й призупинили . Але фахівці більш рішучі й сміливі -- тільки зло шуткують над дукунами натовпу ...
Кожен день без вакцини коштує більше 100 смертей в Україні . Й 10 тисяч захворівших . З яких будуть задихатися від низької сатурації десь так тисяча-півтори кожен день ...

Ми живемо з мизками середвньовічного дикуна , якщо віримо в "спадкових чалкунок" й не віримо в вакцинацію . Й хоча б в ту ж саму індуську ...
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07.03.2021 17:28 Ответить
Елькін, іди в сраку. І вакцинуйся.
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07.03.2021 20:20 Ответить
Все нормально, тривають випробування вакцини нового типу на людях. Одразу помруть лише невеликий відсоток, а в іншіх проблеми зі здоров'ям з'являться набагато пізніше, і пов'язати їх із фактом вакцінації буде цілком неможливо.
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07.03.2021 17:44 Ответить
На месте этой женщины должен быть наш клоун
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07.03.2021 17:52 Ответить
На її місці мають бути ті, хто запустив цю барановірусну істерію і підживлює її щодня новими страшилками.
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07.03.2021 20:21 Ответить
У нас тоже люди отказываются вакцинироваться вакциной AstraZenecа. Смертельных случаев пока не было, но отмечаются тяжелые побочные явления в ряде случаев...
В основном идут Пфайзер и Модерна. К этим вакцинам пока нет претензий.
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07.03.2021 18:00 Ответить
Делегація керівництва Пфайзер відклала візит до Ізраїлю, бо туди зараз невакцинованих не пускають, а ширятися бурдой свого власного виробництва - дурних нема.
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07.03.2021 21:41 Ответить
Ага. Iвреi дебiли. Покололися хвайзером. А Аня розумна
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07.03.2021 23:44 Ответить
И сильно сомниваюсь что погибшей укололи индусский шмурядяк. Но для зебилов пойдет - так шут квартальный им сказал.
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07.03.2021 18:18 Ответить
"Индуский шмурдяк" - это абсолютно та же вакцина, с производством в Индии. И индийский, а не "индусский", соевый ты говноед
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07.03.2021 22:46 Ответить
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07.03.2021 22:58 Ответить
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса
https://readovka67.ru/news/70042
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07.03.2021 18:25 Ответить
А как в Австрии проходит вакцинация "Спутником"? Успевают хоронить привившихся? Или смертность небольшая? Только 50%?
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07.03.2021 19:44 Ответить
..так а шо там з нови...-тьххуу, з супутником в, чи файв...??
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07.03.2021 20:24 Ответить
После, или в результате? Цензор, говна поешь
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07.03.2021 22:44 Ответить
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07.03.2021 22:58 Ответить
 
 