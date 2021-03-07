Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки
Правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена из-за расследования смерти пациента после прививки.
Об этом сообщает федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - говорится в сообщении.Данную информацию подтверждает News Break.
Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.
У еще одной пациентки, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.
При этом в BASG подчеркнули, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.
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Ну, ну.
не написано в какую сторону от нормального нарушения
Не вижу причин сомневаться в качестве вакцины из той партии, но для снятия напряжения в общества - это правильно. Никто другой из вакцинированных не возымел плохих последствий. Но даже эти редкие случаи не говорят о непригодности вакцины, так же как и наличие алкоголиков не говорит о том, что человек стал алкоголиком от некачественных алкогольных напитков.
Тромбоэмболия - это закупорка сосудов тромбом ОТОРВАВШИМСЯ от места своего образования. Сам тромб, может образовываться довольно продолжительное время и быть например последствием какой либо травмы (а вовсе не повышенной свертываемости). А вот причина его отрыва, уже может быть какой угодно от "кофейку попил" до того самого резкого разжижения крови (разжижение крови, не есть разжижение образовавшихся ранее тромбов! Во всяком случае не так быстро)
На сьогодні ... за 250 років вакцінації не зафіксований навіть один випадок того , що якось був встановленний причино-наслідовий зв"язок між фактом уколу и фактом смерті .
На відміну від вакцинації верогідність хвороби не в одній міліонних відсотках виміряється , 20% й більше . А з тих 20% верогідність летальних наслідків десь так 5% .
Ось й зараз -- так званна система сгортання крові (науково - коугуляція крові , або гематомія) . Жодного зв"язка з вакциною ... Політики вони обережні , вони а нічого не розуміють в науці , в медицині , вони дивляться на піпл , який чекає росслідувань . Ось й призупинили . Але фахівці більш рішучі й сміливі -- тільки зло шуткують над дукунами натовпу ...
Кожен день без вакцини коштує більше 100 смертей в Україні . Й 10 тисяч захворівших . З яких будуть задихатися від низької сатурації десь так тисяча-півтори кожен день ...
Ми живемо з мизками середвньовічного дикуна , якщо віримо в "спадкових чалкунок" й не віримо в вакцинацію . Й хоча б в ту ж саму індуську ...
В основном идут Пфайзер и Модерна. К этим вакцинам пока нет претензий.
https://readovka67.ru/news/70042