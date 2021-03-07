РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5288 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 707 23

Нидерланды изменили требования по тестам на COVID-19 для авиапассажиров из Украины

Нидерланды изменили требования по тестам на COVID-19 для авиапассажиров из Украины

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Avianews".

Теперь путешественники могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов.

Также для пассажиров оставили прежнюю опцию. Она предусматривает прохождение сразу двух тестов. Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов. Второй тест предусматривает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь негативный результат. Это подтверждает, что человек не болеет. Только в таком случае его пустят в самолет.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка

Автор: 

карантин (16729) Нидерланды (1570) украинцы (3860) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Питання до смєтунів та адептів "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:03
+5
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042
показать весь комментарий
07.03.2021 16:26
+4
МИР СОШЁЛ с УМА...!!!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне вот интересно, а где многообещающий митинг в поддержку Стерненко. Неделю назад обещали, если требования власть не выполнит, снова на выходные соберутся, не ужели власть выполнила требования.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:01 Ответить
Питання до смєтунів та адептів "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:03 Ответить
https://censor.net/ua/user/377092 напиши 9 марта так как на эту дату должен быть митинг всем обьявили причем тут 7 марта
показать весь комментарий
07.03.2021 18:38 Ответить
А до 13 р. діти не хворіють ???))))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:01 Ответить
МИР СОШЁЛ с УМА...!!!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:03 Ответить
ну да.. Это еще "спасибо", что не берут тесты, тем способом, как это делает Китай, у прилетающих к ним иностранцам!)
показать весь комментарий
07.03.2021 21:38 Ответить
Спочатку був тільки один ПЦР потім зробили ПЦР + швидкий. Тепер зробили що можна один ПЦР але якщо менш ніж 12 годин.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:06 Ответить
розширюють можливості для коррупці
показать весь комментарий
07.03.2021 16:09 Ответить
Голандці?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:14 Ответить
Тільки про те й думають, як би когось покорупціонувати.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:37 Ответить
І чому в заголовку написано що для України?Це для всіх.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:07 Ответить
Що, степанов, довийо...?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:08 Ответить
а как же говнодія и пачпорт от богатырёвой ?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:11 Ответить
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042
показать весь комментарий
07.03.2021 16:26 Ответить
Ето здіпець !!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:33 Ответить
Все, что нужно знать об нарабсейской вакцине V-5 и ее разновидности под именем... 16:28https://censor.net/ru/news/3251937/avstriya_priostanovila_ispolzovanie_partii_vaktsiny_astrazeneca_izza_smerti_jenschiny_posle_privivki
показать весь комментарий
07.03.2021 17:21 Ответить
Я бы на его могильном камне выбил бы: он мечтал стать ахвицером армии раисы!
показать весь комментарий
07.03.2021 17:14 Ответить
А шо вы хотели, ВТОРОЙ СОРТ.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:27 Ответить
Ага! Россия рулит! Крепостное право распространилось на весь мир! Шутка, печальная правда!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:32 Ответить
дуантинофілам..
карантин не кріпосне право,не бздіть!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:51 Ответить
Еще бы они написали как сдать эти тесты и успеть на самолет?
показать весь комментарий
07.03.2021 18:14 Ответить
Я что-то пропустил: с каких это пор евросоюз открыт для иностранных туристов, что голландцы выставляют требования?! Уже год как ЕС закрыт для туризма. К чему эта новость?!
показать весь комментарий
07.03.2021 18:32 Ответить
Легче Нидерланды на хер послать а всю европу проверять на знание Украинского гимна перед загрузкой в самолет в Украину .Все же больше пользы .Они скоро к нам бежать будут .
показать весь комментарий
07.03.2021 22:50 Ответить
 
 