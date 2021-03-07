Нідерланди змінили вимоги щодо тестів на COVID-19 для авіапасажирів з України
Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування на коронавірус для авіапасажирів з України, Білорусі, Росії та інших країн, які віднесено до зони з високим ризиком інфікування COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Avianews".
Тепер мандрівники можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак минуло не більше 12 годин.
Також для пасажирів залишили колишню опцію. Вона передбачає проходження відразу двох тестів. Один аналіз необхідно здати методом ПЛР. Проте з моменту тестування до моменту перетину кордону Нідерландів має минути не більше 72 годин. Другий тест передбачає експрес-перевірку на коронавірус. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.
Всі тести на коронавірус мають бути негативними. Це підтверджує, що людина не хворіє. Тільки в такому випадку її пустять у літак.
Вимоги щодо тестування діють для всіх пасажирів 13 років і старше, які слідують як у Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.
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