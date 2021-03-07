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Новини Коронавірус і карантин
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Нідерланди змінили вимоги щодо тестів на COVID-19 для авіапасажирів з України

Нідерланди змінили вимоги щодо тестів на COVID-19 для авіапасажирів з України

Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування на коронавірус для авіапасажирів з України, Білорусі, Росії та інших країн, які віднесено до зони з високим ризиком інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Avianews".

Тепер мандрівники можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак минуло не більше 12 годин.

Також для пасажирів залишили колишню опцію. Вона передбачає проходження відразу двох тестів. Один аналіз необхідно здати методом ПЛР. Проте з моменту тестування до моменту перетину кордону Нідерландів має минути не більше 72 годин. Другий тест передбачає експрес-перевірку на коронавірус. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.

Всі тести на коронавірус мають бути негативними. Це підтверджує, що людина не хворіє. Тільки в такому випадку її пустять у літак.

Вимоги щодо тестування діють для всіх пасажирів 13 років і старше, які слідують як у Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.

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Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1553) українці (2536) авіасполучення (3064) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Питання до смєтунів та адептів "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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07.03.2021 16:03
+5
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042
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07.03.2021 16:26
+4
МИР СОШЁЛ с УМА...!!!
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07.03.2021 16:03
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Мне вот интересно, а где многообещающий митинг в поддержку Стерненко. Неделю назад обещали, если требования власть не выполнит, снова на выходные соберутся, не ужели власть выполнила требования.
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07.03.2021 16:01 Відповісти
Питання до смєтунів та адептів "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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07.03.2021 16:03 Відповісти
https://censor.net/ua/user/377092 напиши 9 марта так как на эту дату должен быть митинг всем обьявили причем тут 7 марта
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07.03.2021 18:38 Відповісти
А до 13 р. діти не хворіють ???))))
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07.03.2021 16:01 Відповісти
МИР СОШЁЛ с УМА...!!!
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07.03.2021 16:03 Відповісти
ну да.. Это еще "спасибо", что не берут тесты, тем способом, как это делает Китай, у прилетающих к ним иностранцам!)
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07.03.2021 21:38 Відповісти
Спочатку був тільки один ПЦР потім зробили ПЦР + швидкий. Тепер зробили що можна один ПЦР але якщо менш ніж 12 годин.
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07.03.2021 16:06 Відповісти
розширюють можливості для коррупці
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07.03.2021 16:09 Відповісти
Голандці?
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07.03.2021 16:14 Відповісти
Тільки про те й думають, як би когось покорупціонувати.
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07.03.2021 18:37 Відповісти
І чому в заголовку написано що для України?Це для всіх.
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07.03.2021 16:07 Відповісти
Що, степанов, довийо...?
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07.03.2021 16:08 Відповісти
а как же говнодія и пачпорт от богатырёвой ?
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07.03.2021 16:11 Відповісти
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042
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07.03.2021 16:26 Відповісти
Ето здіпець !!)))
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07.03.2021 16:33 Відповісти
Все, что нужно знать об нарабсейской вакцине V-5 и ее разновидности под именем... 16:28https://censor.net/ru/news/3251937/avstriya_priostanovila_ispolzovanie_partii_vaktsiny_astrazeneca_izza_smerti_jenschiny_posle_privivki
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07.03.2021 17:21 Відповісти
Я бы на его могильном камне выбил бы: он мечтал стать ахвицером армии раисы!
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07.03.2021 17:14 Відповісти
А шо вы хотели, ВТОРОЙ СОРТ.
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07.03.2021 16:27 Відповісти
Ага! Россия рулит! Крепостное право распространилось на весь мир! Шутка, печальная правда!
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07.03.2021 16:32 Відповісти
дуантинофілам..
карантин не кріпосне право,не бздіть!
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07.03.2021 16:51 Відповісти
Еще бы они написали как сдать эти тесты и успеть на самолет?
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07.03.2021 18:14 Відповісти
Я что-то пропустил: с каких это пор евросоюз открыт для иностранных туристов, что голландцы выставляют требования?! Уже год как ЕС закрыт для туризма. К чему эта новость?!
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07.03.2021 18:32 Відповісти
Легче Нидерланды на хер послать а всю европу проверять на знание Украинского гимна перед загрузкой в самолет в Украину .Все же больше пользы .Они скоро к нам бежать будут .
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07.03.2021 22:50 Відповісти
 
 