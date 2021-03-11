Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності
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Уряди Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили рішення призупинити використання препарату компанії AstraZeneca для вакцинації населення проти COVID-19 з міркувань обережності.
Про це говориться в повідомленнях Норвезького інституту охорони здоров'я та Італійського агентства з ліків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Через повідомлення про смертельний випадок в Данії внаслідок утворення тромбу після введення вакцини AstraZeneca Норвегія прийняла рішення призупинити вакцинацію цим препаратом", - йдеться в повідомленні інституту.
Директор з інфекційного контролю відомства Норвегії Гейр Бухольм заявив, що уряд буде чекати інформації, чи є зв'язок між вакциною і цим випадком утворення тромбів".
При цьому в італійському агентстві повідомили про те, що на всій території країни вводиться заборона на використання партії препарату AstraZeneca.
У відомстві уточнили, що причинно-наслідковий зв'язок між введенням вакцини та подією в Данії поки не встановлена. Регулятор продовжує проводити перевірку.
При цьому агентство France Info повідомляє, що аналогічне рішення прийняли влада Ісландії.
Нагадаємо, раніше вакцинацію від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca призупинили в Данії. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.
Крім того, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.
При цьому раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
видимо индийская ширка покруче astrozeneki будет - другой отмазки просто не вижу.
Хотя бывают случаи, что и врагу не пожелаешь.
короче зегнидский скупил отбросы для лохов
А то как реклама шмурдяков, так сразу Oxford, а как правду пишут, так Oxford сразу исчезает )))
различного возраста и с различными болячками.
с 7000ю тысячами? - вы пока на 2й...
На третьей фазе испытаний в РФ по разным данным непосредственно вакцину получили от 14 964 до 16 427 человек, в группу плацебо вошли от 4902 до 5435.
Журнал «The Lancet», провёл свою третью фазу испытаний. В анализ первичных результатов были включены 19 866 человек, получивших вакцину или плацебо. Из принявших вакцину умерло 3 человека. 2 - от коронавируса, один - из за бытовой травмы.
Апендици́т - захворювання, що зумовлюється запаленням апендикса - червоподібного відростка сліпої кишки; спричиняється мікроорганізмами (найчастіше - кишковою паличкою, стафілококом, стрептококом), які проникають у стінку відростка здебільшого з порожнини кишечника (рідше потрапляють з крові або лімфи).
А тепер поміркуйте: хворому робили щеплення неперевіреною вакциною і та вакцина послабила імунітет хворого, через що апендицит і розвинувся. А якщо згадати що в окремих вакцинах роблять механізми послаблення імунітету (аби організм не зразу повикидав каку із себе), то ось вам надійний звязок.
"О, сколько нам аткритій чудних готовіт просвєщенья дух"
Для вас вигадують теорії заговору.
А це означає, що його просто немає.
А взагалі розмова ця нідочого. Вірите в меднауку? - та раді бога. Тільки чомусь люди не хворіють менше. І наука ця чомусь ні одному не додала саме здоровья. Щось там вирізали, щось стентували.
Моїх родичів лікували лікарі-шарлатани (у вашому розумінні) за системою суджок. Чудна річ. Але допомагає. Китайська народна медицина (не жаби і кажани, а лише рослини і продукти) допомогла цим вузькооким стати найчисельнішою нацією у світі. Це вже тепер вони набудували госпіталів і займаються донорством органів. Ще сто років тому цього не було.
Та ж сама картина у дуже багатьох народів. В тім числі і в нашого.
А при ******** медицині України маємо більшість люду без доброго здоровья. І якщо Ви - медик, то відповідальність за таку картину лежить і на Вас також.
Як і будь яка людина, ви маєте право лікуватись у той спосіб, який вважаєте за потрібне. Ба більше, ніхто не заперечуватиме, якщо ви будете обумовлювати свої дописи на спеціальні теми тим, що це ваша приватна думка. Я, особисто, не вважаю за потрібне робити закиди жодному проповіднику, якщо у своїх проповідях він будете маніпулювати перед паствою. Душпастирська практика, як і психіатрія (як і імунологія до речі), має справу із складною цариною. І, часом, а можливо й часто, маніпуляція може виявлятись корисною, чи навіть конче необхідною для корекції уявлень чи поведінки особи, яка до вас звертається. Але це не стосується публічних дописів у тих наукових галузях, де ви не є спеціалістом.
Але це не стосується публічних дописів у тих наукових галузях, де ви не є спеціалістом. - а що нам, не спеціалістам робити, коли спеціалісти все навколо обклали брехнею? Типу на користь безмозглих баранів. Не відповідайте, я вже склав думку про діяльність вашої спільноти.
Все добровільно.
Мои деньги растранжирены на "будивныцтво дорог", на остатки закуплено какое-то дерьмо - и "Вас нихто нэ змушує"
Их там посадили чтобы они не дерибаном занимались - их задача - защитить от рисков.
"Вас хтось змушує ..." - именно змушує тем что нет возможности нормального решения.
Откуда ты вылезло?
Те що зелені покрали гроші, жодним чином не свідчить про погану якість Covishild.
Наразі, це ще може виявитись кращим з варіантів, який ви зможете отримати в Україні в цьому році.
Те що всі нормальні країни від неї відмовляються? Чи що?
Чи були проведені досліди по CoviShieldu?
Нащо Ви вводите в оману?
кандидати. Спутнік і ще одна, не задовольнили експертів. Сертифіікати отримали дві індійські - Covishild і Covaxin. Обидві зареєстровані ВООЗ на 3 етапі. Перша виготовляється з "насіння" що надає британський розробник. Друга - інактивована місцева. За замовленням уряду виробники мають виготовити по 300 мільйонів доз. Скільки назвете країн у світі, які мають більше однієї власної вакцини? А сккільки з них здатні за рік виготовити більше мільярда доз?
І поза тим, будьте люб'язні, вкажіть посилання на те, хто і у якій формі відмовився від Covishild? Ну і на додачу вкажіть, будь ласка, де я когось ввожу в оману.
Так у нас виявляється не повна дупа, а досить добре і правильно йде...
Так то вина журнашлюх - вони повинні про це писати - збирати та перевіряти іноформацію і доводити її людям, а не засирати людям мозок лайном різним.
Дуже дякую за цей комент.
А напишіть, будь ласка, (або перешліть цей) , до якої небудь нормальної редакції. Це ж дуже важлива інформація для розповсюдження особливо на данному етапі.
Але Covishild це не стосується. Бо його, напевно, не буде. Буде Sinovac.
Принаймні, в поточних планах у Індусів є Австралія, Канада і Британія! Але не Україна.
Що ж до Pfizer, вони два дні як повторно звернулися до індійського регулятора з питання виробництва власної вакцини на місцевих потужностях.
Ok
Будь ласка (тільки тому що Ви ввічливо розмовляєте) - не дратуйте...
Вчора на ринку зустрів однокласницю. Виявляється діабетчиця вдома перехворіла ковідом. А я здуру маску не одяг. От тепер чекатиму: чи справдиться лякалка про масочний режим.
Якщо ваша дитина має ризики, які переважають, на думку лікаря, користь від вакцинації, то вакцинування 80% інших дітей, які не мають протипоказань, дозволить вашій безпечно перебувати в оточенні інших вакцинованих. Кількість таких дітей не перевищує 10%. та вже 80% імунних достатньо для виникнення суспільного імунутету. Але, якщо ви такий розумний, що за відсутності протипоказань бажаєте скористатись колективним надбанням, але не бажаєте прийняти на себе певну часку (хоча й низьку) загального ризику вакцінації, - то вас ніхто на горло карати не буде. Це вільна країна, і ви маєте право виховувати власну дитину самостійно, навчаючи її за законами божими, але не суспільними.
Хто в тємі про Ганг - зрозуміє )))