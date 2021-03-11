Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності

Уряди Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили рішення призупинити використання препарату компанії AstraZeneca для вакцинації населення проти COVID-19 з міркувань обережності.

Про це говориться в повідомленнях Норвезького інституту охорони здоров'я та Італійського агентства з ліків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Через повідомлення про смертельний випадок в Данії внаслідок утворення тромбу після введення вакцини AstraZeneca Норвегія прийняла рішення призупинити вакцинацію цим препаратом", - йдеться в повідомленні інституту.

Директор з інфекційного контролю відомства Норвегії Гейр Бухольм заявив, що уряд буде чекати інформації, чи є зв'язок між вакциною і цим випадком утворення тромбів".

При цьому в італійському агентстві повідомили про те, що на всій території країни вводиться заборона на використання партії препарату AstraZeneca.

У відомстві уточнили, що причинно-наслідковий зв'язок між введенням вакцини та подією в Данії поки не встановлена. Регулятор продовжує проводити перевірку.

При цьому агентство France Info повідомляє, що аналогічне рішення прийняли влада Ісландії.

Нагадаємо, раніше вакцинацію від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca призупинили в Данії. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Крім того, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.

При цьому раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.